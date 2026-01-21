James Bond en Netflix: cinco maneras de ver todas las películas del agente secreto más famoso del mundo

En un giro que hubiese desconcertado hasta al mismísimo espía con licencia para matar, Netflix llegó a un acuerdo con Amazon, su rival más poderosa en la batalla del streaming, para sumar a su catálogo todas las películas de James Bond a partir de este miércoles 21 de enero.

La historia completa en el cine del agente secreto más famoso del mundo es propiedad de Amazon desde que adquirió en 2022 los estudios MGM, dueño hasta ese momento de las 25 películas oficiales de 007, de El satánico Dr. No (1962) a Sin tiempo para morir (2021).

El acuerdo, según la prensa de Hollywood, responde a una “decisión comercial estratégica diseñada para ampliar el alcance global de este material y volver a atraer al público”. También se informa allí que las películas de Bond (incluyendo la no oficial Nunca digas nunca jamás, de 1983) permanecerían disponibles en Netflix durante los próximos tres meses.

Esta lista completa de títulos fue y vino del catálogo de Amazon Prime Video varias veces. La última decisión de la plataforma fue programarlas durante dos meses al año, a partir del Día Mundial de James Bond (cada 5 de octubre, en homenaje al estreno mundial de El satánico Dr. No) y hasta el Día de Acción de Gracias en el hemisferio norte, a fines de noviembre.

Sean Connery, el primer James Bond Captura

La llegada de las películas de Bond a Netflix coincide con un momento de creciente expectativa para los fanáticos del personaje en todo el mundo. Ya es un hecho confirmado el comienzo de una nueva etapa para 007 con la película 26 ya confirmada en manos del director Denis Villeneuve (Duna) y el guionista Steven Knight, el creador de la serie Peaky Blinders.

Como Villeneuve está dedicado full time casi hasta fines de este año en la producción de la película que cerrará la trilogía Duna, todo indica que a comienzos de 2027 quedará definida la incógnita más esperada: quién será el nuevo James Bond, el séptimo en la historia después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

El canadiense Denis Villeneuve dirigirá el año que viene la próxima película de 007 ANGELA WEISS - AFP

El misterio perdurará durante varios meses más, pero en las últimas semanas trascendió con firmeza la versión de que los flamantes productores de la serie, pensando en un nuevo comienzo para el personaje, tienen la intención de salir a buscar a un actor británico relativamente poco conocido, de entre 20 y 30 años, para un debut como 007 en algún momento de 2028.

Si estas especulaciones se confirman quedarán descartados todos los nombres que circularon hasta ahora, desde los más experimentados (Idris Elba, de 53 años), Tom Hardy (de 48) y Henry Cavill (de 42) hasta los más jóvenes (Aaron Taylor-Johnson y Callum Turner, ambos de 35).

Callum Turner, uno de los nombres que sonó en los últimos meses como posible nuevo James Bond, en una imagen de septiembre pasado Chris Pizzello - Invision

Salvo Lazenby, que hizo su única aparición como Bond a los 29 años, todos los dueños previos del personaje llegaron a él en una etapa más o menos madura en comparación con lo que estaría buscándose ahora. Connery, por ejemplo, tenía 32 años cuando aceptó ser el primer 007 de la historia. Y el último hasta ahora, Craig, apareció por primera vez en Casino Royale con 38 años.

Un orden posible

Para matizar la espera no hay nada mejor que reencontrarse gracias al streaming, con la historia completa de James Bond en el cine. Y para verlas contamos con más de una manera de ordenar los títulos. Y de más está decir que el primero de todos, el modo más convencional y lógico, tiene que ver con la secuencia cronológica.

Este criterio de organización tiene al menos dos ventajas que aparecen a primera vista: en primer lugar, la evolución del personaje a través de los diferentes rostros que lo encarnaron en pantalla. Segundo, el desarrollo de un tipo de producción que no paró de crecer mientras se convertía en bandera de identidad del cine británico en el mundo.

Pierce Brosnan, uno de los mejores Bond de la historia Instagram Film Charlie

Al mismo tiempo, los elementos que definen la esencia bondiana también permiten armar otras configuraciones a través de sus películas. Es posible, por ejemplo, organizar esta revisión a partir de los colosales villanos que fue encontrando nuestro héroe, de las novelas que le dieron origen y de sus canciones originales. El viaje de película por el mundo Bond representa de múltiples manera la idea y la experiencia de un modelo para armar.

Según el calendario

Si elegimos ver (o volver a ver) ahora en streaming toda la historia bondiana en el cine a través de una secuencia cronológica exacta, el camino más directo consiste en ordenarlas de acuerdo a su protagonista. De uno en uno, cronológicamente, por medio de los seis 007 que conoció el cine hasta el momento. Como siempre se empieza por el principio, el punto de partida es el sexteto de películas que tuvo a Sean Connery como protagonista entre 1962 y 1971, más el bonus track no oficial de 1983.

Connery es el primer 007 y, para muchos, el definitivo. Caballero inglés de pura cepa, viril, aguerrido y también seductor. Tiene plena conciencia de su misión (Ian Fleming, el creador del personaje, lo llamó “un instrumento contundente”) y también de los placeres que puede disfrutar gracias a ella.

Sean Connery posa con el más famoso auto de James Bond, el Aston Martin DB5, en 1964 getty images - Moviepix

George Lazenby, el único australiano que llegó a ser 007, tuvo un debut que al mismo tiempo fue despedida. Pudo ser un gran Bond (su única aparición en 1969 es uno de los mejores títulos de toda la serie, Al servicio secreto de su majestad) pero lo abrumó la responsabilidad. Mostró fugazmente a un Bond disciplinado y comprometido en su misión patriótica, todavía en línea con el espíritu originario de las novelas de Fleming.

George Lazenby, el Bond más efímero: hizo una sola película como 007 Getty Images

Lo sustituyó Roger Moore, el Bond más encantador, distinguido, sofisticado, ligero, divertido y hasta autoparódico de todos. También fue el más longevo al protagonizar entre 1973 y 1985 siete películas. Sus apariciones se fueron haciendo cada vez más entretenidas e inverosímiles a la vez y dejó al personaje cuando se dio cuenta que estaba demasiado grande (tenía 58 años) como para hacer creíbles todas sus escenas de acción.

Roger Moore, el dueño de James Bond en la década del 80 Getty Images

Cuando los productores llegaron a la conclusión de que había que volver a tomar en serio a Bond llegó Timothy Dalton, actor de sólida formación shakesperiana, intenso y comprometido. Pero la comparación con sus predecesores destruyó muy rápido su credibilidad y las dos películas que hizo como 007, entre 1987 y 1989, estuvieron a punto de hundir para siempre la marca.

Timothy Dalton casi hunde para siempre al personaje

El salvador fue Pierce Brosnan, un Bond lleno de carisma y encanto que nos convenció a todos de la necesidad y la importancia de reencontrarnos con el personaje, además de darle un nuevo lugar en el tablero geopolítico mundial. Además nos mostró de nuevo que podía ser duro y letal sin perder ni un gramo de su poder de seducción. Revivió a 007 en las cuatro películas estrenadas entre 1995 y 2002.

Pierce Brosnan como James Bond, junto a Sean Bean en Goldeneye (1995)

La última etapa conocida es la del renacimiento. El Bond de Daniel Craig empieza a escribir de nuevo desde el principio la historia del personaje, recuperando su esencia original violenta, áspera y hasta vengativa presente en las novelas. El actor abreva en todos sus predecesores para construir un 007 complejo e introspectivo que toma distancia de su condición conocida de womanizer y asume la realidad de un mundo amenazado por el terrorismo. De paso, retoma viejos temas y exhuma antiguos villanos. Su ciclo abarca cinco títulos, de 2006 a 2021, y cierra toda una historia que ahora empezará a escribirse de nuevo desde el principio.

Daniel Craig en Casino Royale, su debut como el agente 007

Las películas de James Bond, en secuencia cronológica

El satánico Dr. No (1962), con Sean Connery.

(1962), con Sean Connery. De Rusia con amor (1963), con Sean Connery.

(1963), con Sean Connery. Dedos de oro (1964), con Sean Connery.

(1964), con Sean Connery. Operación trueno (1965), con Sean Connery

(1965), con Sean Connery Solo se vive dos veces (1967), con Sean Connery

(1967), con Sean Connery Al servicio secreto de su Majestad (1969), con George Lazenby

(1969), con George Lazenby Los diamantes son eternos (1971), con Sean Connery

(1971), con Sean Connery Vivir y dejar morir (1973), con Roger Moore

(1973), con Roger Moore El hombre con el revólver de oro (1974), con Roger Moore

(1974), con Roger Moore La espía que me amó (1977), con Roger Moore

(1977), con Roger Moore Moonraker, misión espacial (1979), con Roger Moore

(1979), con Roger Moore Solo para tus ojos (1981), con Roger Moore

(1981), con Roger Moore Octopussy (1983), con Roger Moore

(1983), con Roger Moore En la mira de los asesinos (1985), con Roger Moore

(1985), con Roger Moore Su nombre es peligro (1987), con Timothy Dalton

(1987), con Timothy Dalton Licencia para matar (1989), con Timothy Dalton

(1989), con Timothy Dalton Goldeneye (1995), con Pierce Brosnan

(1995), con Pierce Brosnan El mañana nunca muere (1997), con Pierce Brosnan

(1997), con Pierce Brosnan El mundo no basta (1999), con Pierce Brosnan

(1999), con Pierce Brosnan Otro día para morir (2002), con Pierce Brosnan

(2002), con Pierce Brosnan Casino Royale (2006), con Daniel Craig

(2006), con Daniel Craig Quantum of Solace (2008), con Daniel Craig

(2008), con Daniel Craig Operación Skyfall (2012), con Daniel Craig

(2012), con Daniel Craig Spectre (2015), con Daniel Craig

(2015), con Daniel Craig Sin tiempo para morir (2021), con Daniel Craig

Del cine a la novela

Es posible también entrar al mundo Bond en el cine a través de la continuidad histórica de las novelas escritas por Fleming. En su historia cultural de las películas de James Bond, Licence to Thrill, el estudioso e investigador británico James Chapman señala que los defensores de la obra literaria deploran desde siempre el desconocimiento que exhiben las películas (y, por añadidura, los fans de Bond en el cine) acerca de los relatos originales que las inspiran. Y cita una frase que Anthony Burgess, el autor de La naranja mecánica, hizo en 1987: “Es hora de que los aficionados a las películas de Bond vuelvan a los libros y que admiren en ellos su calidad literaria”.

Ian Fleming creó el personaje de James Bond hace 70 años Wikipedia

Chapman sugiere al mismo tiempo que deberíamos asumir ante todo una realidad incontrastable: la imagen definitiva que tenemos de Bond es la que se armó desde el cine. Pero las novelas llegaron primero y es allí donde el personaje empieza a configurarse y a adquirir la relevancia que le reconocemos en su contexto histórico y cultural. Lo más probable es que hayamos visto todas las películas sin haber leído una sola de las novelas.

Además, casi la mitad de las adaptaciones al cine no se basan en textos escritos por Fleming, sino que se inspiran en el propio personaje y algunos otros papeles y situaciones que giran a su alrededor. Por lo tanto, armar un programa para ver las películas siguiendo el orden temporal de publicación de las novelas puede ser un modo novedoso de entrar en el universo de 007.

Las películas, ordenadas según los relatos de Ian Fleming

Casino Royale (1953)

Vivir y dejar morir (1954)

Moonraker (1955)

Los diamantes son eternos (1956)

De Rusia con amor (1957)

Dr. No (1958)

Goldfinger (1959)

Solo para sus ojos (1960)

Operación Trueno (1961)

La espía que me amó (1962)

Al servicio secreto de su Majestad (1963)

Solo se vive dos veces (1964)

El hombre del revólver de oro (1965)

Octopussy y The Living Daylights (1966), cuentos publicados póstumamente

El caso Spectre

La sombra de Spectre recorre toda la historia de James Bond, tanto novelística como cinematográfica. Hasta le da su nombre a una de sus películas más recientes. Por eso, esta mención cobra relevancia especial en la última etapa conocida hasta ahora, la que protagoniza Daniel Craig, porque se une a la intención de llevar al personaje de regreso en las fuentes para volver a contar la historia desde el principio.

Daniel Craig en una imagen promocional de 2015, con la mención de Spectre Michael Sohn - AP

Spectre es el acrónimo utilizado para identificar a una organización llamada en inglés “Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion”, armada e integrada por los criminales más peligrosos del mundo, fundada y dirigida por Ernst Stavro Blofeld, archienemigo de Bond que aparece con cuatro rostros distintos a lo largo de sus películas: Donald Pleasence (Solo se vive dos veces), Telly Savalas (Al servicio secreto de su Majestad), Charles Gray (Los diamantes son eternos) y Christoph Waltz (Spectre y Sin tiempo para morir).

Según Fleming, Spectre es una gigantesca y temible estructura al servicio del mal, manejada en su origen por ex integrantes de la inteligencia soviética (Smersh), la Cosa Nostra, la Gestapo y Black Tong (mafia china establecida en Estados Unidos). Aparece mencionada en varias películas antes de que conozcamos a su líder y se convertirá con el tiempo en el mayor desafío al que debe enfrentar Bond.

Las películas de James Bond en las que se alude a Spectre:

El satánico Dr. No (1962)

De Rusia con amor (1963)

Operación trueno (1965)

Solo se vive dos veces (1967)

Al servicio secreto de su Majestad (1969)

Los diamantes son eternos (1971)

Solo para sus ojos (1981)

Spectre (2015)

Sin tiempo para morir (2021)

Los villanos

Si James Bond cada vez más se ve obligado a hacer todo lo que está a su alcance para salvar al mundo entero eso quiere decir que el villano al que suele enfrentarse tiene casi siempre propósitos y afanes ciertamente megalomaníacos. Pueden encabezar gigantescas organizaciones criminales como Spectre (el caso de Blofeld) o bien presentarse en la historia como emprendedores multimillonarios con ambiciones inalcanzables.

Daniel Craig apareció en cinco películas como James Bond UIP

En la lista también aparecen retorcidos científicos, mujeres fatales o de mente diabólica, asesinos seriales y toda clase de sicarios capaces de manejar armas inverosímiles (como el sombrero de Oddjob, cuya ala es una cuchilla que puede decapitar estatuas de mármol). Sin embargo, el enemigo que Bond más teme es el reflejo deformado de su propia imagen, encarnada en agentes descarriados o viejos compañeros de ruta.

Las películas de James Bond, a través de sus mejores villanos:

Ernst Stavro Blofeld (interpretado por Donald Pleasence , Telly Savalas , Charles Gray y Christoph Waltz ), en Solo se vive dos veces, Al servicio secreto de su Majestad, Los diamantes son eternos, Spectre y Sin tiempo para morir.

, , y ), en Solo se vive dos veces, Al servicio secreto de su Majestad, Los diamantes son eternos, Spectre y Sin tiempo para morir. Donald “Red” Grant ( Robert Shaw ), en De Rusia con amor

), en De Rusia con amor Francisco Scaramanga ( Christopher Lee ), en El hombre del revólver de oro

), en El hombre del revólver de oro Alec Trevelyan ( Sean Bean ), en GoldenEye

), en GoldenEye Oddjob ( Harold Sakata ), en Dedos de oro

), en Dedos de oro Auric Goldfinger ( Gert Fröbe ), en Dedos de oro

), en Dedos de oro Rosa Klebb ( Lotte Lenya ), en De Rusia con amor

), en De Rusia con amor Jaws ( Richard Kiel ), en La espía que me amó y Moonraker

), en La espía que me amó y Moonraker Le Chiffre ( Mads Mikkelsen ), en Casino Royale

), en Casino Royale Emilio Largo (Adolfo Celi), en Operación Trueno

Letra y música

La idea de James Bond como una marca registrada que se consolida en el tiempo a través de un puñado de señales de identidad no se entendería del todo sin un toque sonoro que resulta absolutamente original. Si hay un sonido que identifica al cine de 007 la autoría completa le pertenece al gran John Barry, el compositor inglés que le puso un sello magistral a los arreglos y las orquestaciones que identifican a la saga, aunque el clásico “James Bond Theme” (el que suena en la apertura de cada película mientras un ojo sigue a Bond hasta que dispara un revólver y tiñe de rojo la pantalla) lleve la firma de Monty Norman.

Billie Eilish le puso voz al tema musical de la última película de Bond hecha hasta el momento YouTube

De Rusia con amor inauguró la lista de temas que llevan el mismo nombre que la película y a partir de Dedos de oro cada canción original, surgida de un largo y meticuloso proceso de selección, suena hasta hoy cada vez que aparece la extensa secuencia inicial de títulos, que por largos años fue creada y concebida por el gran diseñador Maurice Binder.

La excepción es Al servicio secreto de su Majestad, en donde la canción original suena al final, aunque el tema cantado por Louis Armstrong (fue la última grabación que hizo antes de su muerte) no aparece en la copia disponible en Netflix.

Shirley Bassey en un concierto homenaje a la música de James Bond realizado en 2020 AFP

Los films con los diez mejores temas originales de Bond