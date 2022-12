Ardiente paciencia: quién es Andrew Bargsted, el protagonista de la nueva apuesta de Netflix basada en la novela de Antonio Skármeta

escuchar

Un chico humilde, noble y con destino de pescador por herencia familiar, un día se convierte en el cartero de Pablo Neruda. Y gracias a él descubre que el corazón habla, que los sentimientos pueden convertirse en palabras, y que es una maravillosa y honesta manera de llamar la atención de la persona que ama.

La novela Ardiente paciencia, del chileno Antonio Skármeta, ubica su historia de amor adolescente en la década del 60, cuando el amor viajaba por carta en forma de poesía. Luego de dos adaptaciones previas -la más recordada en cine, El cartero (1994), con Phillipe Noiret como Neruda y Massimo Troisi como su joven discípulo-, una nueva versión llega a través de Netflix, que la eligió para ser la fuente de su primera producción original en Chile.

El actor chileno Andrew Bargsted es Mario, el protagonista; y aunque tiene 28 años y una sólida carrera en su país tanto en cine, como en teatro y televisión, parece tener menos. En su paso por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en el que presentó la película junto a su director, Rodrigo Sepúlveda, también se mostró poco afecto a la fama, los flashes de los fotógrafos y las inquietudes periodísticas: “Preferiría que mi trabajo en la pantalla sea el que hable por mí. Entiendo que las entrevistas son muy importantes para poder conectar con las audiencias y difundir lo que uno ha hecho, pero no es lo que mejor hago”.

-¿Te pasa lo mismo con el público? Durante tu paso por Mar del Plata hubo mucho entusiasmo de los espectadores por conocerte...

-Esa fue una experiencia muy bonita. Tuvimos una super buena recepción, la gente estaba muy agradecida, emocionada de ver una historia de amor pura, inocente, ingeniosa y que además retrata de manera muy sensible la cultura chilena. Qué iban a decir era algo que al principio me tenía un poco nervioso.

-¿Por qué?

-Porque el público era, en su mayoría, gente mayor. Y estábamos un poco nerviosos de que quizás todos conocieran la novela, y por lo tanto la película no respondiera a sus expectativas. Pero no, estaban muy agradecidos de que les hubiéramos brindado una mirada más moderna, y de recordar también sus amores. La historia de Ardiente paciencia está representada desde un amor joven, y eso en el público resuena mucho. Es un sentimiento que está muy presente en la juventud de toda Latinoamérica, el de querer transformar las cosas y de reconectar con el amor, no solo romántico sino también familiar, de la comunidad, del territorio, del barrio. Todo cruzado con la poesía y con las palabras.

-Aunque el amor es un tema universal, es cierto que Ardiente paciencia lo muestra de manera nostálgica, algo que puede resultar ajeno a los jóvenes que tienen la edad de tu personaje y que hoy se enamoran por WhatsApp o una app de citas. ¿Creés que la película puede conectar con esa generación que, en definitiva, también es la tuya?

-Creo que sí, y por varios motivos. Primero por lo que te decía recién que es una historia de amor entre dos jóvenes, eso de inmediato conecta. Y segundo, porque a pesar de que ya no nos comunicamos a través de cartas, hay otros medios en los que está presente esa poesía, quizás de otra manera, de otra forma, pero que también contiene un aspecto puro. Es relevar ese sentimiento de una cierta ingenuidad, porque esa inocencia también está ligada a un ingenio popular, a una inteligencia que tiene que ver más con las vivencias que con la academia. Son nuevos formatos de comunicación, pero en esencia es lo mismo.

Mario (Andrew Bargsted) y Pablo Neruda (Claudio Arredondo) Gentileza Netflix

-La película ofrece también una pintura muy certera de lo que era el Chile de los años 60, muy superior incluso a la adaptación previa. ¿Cómo viste esa narrativa siendo chileno?

-Me pareció muy hermoso. Es un Chile que en esa época estaba mucho más conectado con el lenguaje, se hablaba mucho mejor, el diálogo era mucho más rico. Creo que la película permite conectar con un Chile que hoy todavía está latente. Siento que las nuevas generaciones están buscando hacer que eso resurja transformado .

-Pareciera que hay más diferencias que semejanzas.

-Hay una semejanza muy importante que está relacionada al anhelo de construir un país mejor, más conectado, que se mire a los ojos, que se ayude. Chile es un país de poetas, y hay que volver a ello. Yo creo que está surgiendo nuevamente desde distintos ámbitos, como el arte y la cultura. Hay un recambio generacional en mi país, estamos reconectándonos con nuestra naturaleza, que está representada en la película. Además, estamos en un mundo en constante cambio, por eso es tan importante que regrese esa conexión a sentimientos tan puros, como es el del amor, que es tan generacional y se repite de distintas maneras, pero es lo que nos mantiene vivos.

Andrew Bargsted y Vivianne Dietz, en la avant premier de la película Prensa Netflix

-Dicen que, con suerte, uno se enamora una sola vez en la vida. ¿Te pasó?

-Sin entrar en detalles podría decirte que sí, pero en realidad no estoy tan de acuerdo con esa frase. Creo que el amor se va modificando con el tiempo y con los años, en cada momento de tu vida los amores son distintos. Quizás la visión del amor único se ha modificado, pero las nuevas formas del amor también son amor. Seguimos hablando de lo mismo.

-Aunque sos muy joven tenés una importante trayectoria tanto en cine como en televisión, incluso fuiste parte del elenco de Marilyn, la película argentina de Martín Rodríguez Redondo, ¿en qué momento de tu carrera te encuentra Ardiente paciencia?

-Esta película es uno de los desafíos más grandes en los que he estado. Solo espero que logre su objetivo, el de transmitir ese retrato de un Chile anhelante. Espero que los chilenos se sientan representados, siendo que va a ser, de alguna manera, una “película embajadora” que se va a mostrar en más de 190 países.

-¿Te abruma pensar en eso, teniendo un perfil bajo?

-Honestamente, todavía estoy digiriendo lo que está pasando. Aún no puedo poner en palabras lo que siento, ni sé lo que puede venir hacia adelante. Intento vivir siempre el presente, tener los pies sobre la tierra, y sobre todo no desviarme del objetivo principal, que es que los chilenos se sientan orgullosos de cómo se muestra nuestro país. Que se rescate una naturaleza esencial.

-¿Cómo ves el desembarco de plataformas internacionales como Netflix como productores de contenido regional?

-Es muy importante que esté pasando porque es una puerta de entrada para que se hagan más producciones de este tipo en América Latina. Es un precedente para que nuestra industria siga creciendo. Chile tiene muchos profesionales audiovisuales de excelente nivel, y es muy importante tener una plataforma que permita que tanto talento se vea en todo el mundo.

Andrew Bargsted, en Ardiente paciencia Prensa Netflix

-Como a partir de ahora tu nombre va a sonar fuerte en toda la Argentina, quiero aprovechar para preguntarte lo que muchos a partir de ahora van a querer saber: ¿Quién sos?

-Soy un actor de 28 años que ha participado en muchas películas en su país. En mis tiempos libres escucho música, leo libros, tengo dos perros que son mis hijos. Hago teatro también, y es el ámbito en el que me formé. Lo que he aprendido del mundo del cine y la televisión ha sido más intuitivo. Trato de no pensar mucho en el efecto que van a tener las cosas. Creo mucho en el trabajo artesanal del actor, como un trabajo de hormiguita en el que somos obreros del arte. No me gusta pensar tan en grande, prefiero concentrarme en lo que hago. Y los efectos que traigan esas cosas van a venir solos, y uno no va a poder controlarlos. Prefiero mantenerme en el presente con un costado más íntimo, antes que pensar en el futuro.

Temas NetflixEntrevistas