People’s Choice Awards 2022: todos los looks y los ganadores de la noche

Se llevó a cabo ayer la 48a entrega de los People’s Choice Awards, los premios en donde el público elige a sus figuras favoritas del mundo de la cultura, el cine, la TV y la música. La ceremonia, conducida por Kenam Thompson y transmitida por E! Entertainment, tuvo lugar en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, y reunió a importantes caras famosas.

Mientras que la familia Kardashian, Taylor Swift y Lizzo fueron las más premiadas de la noche, el representante argentino, Lizardo Ponce, perdió en la categoría “mejor Influencer latino”, estatuilla que quedó en manos de la peruana Flavia Laos.

Ryan Reynolds fue reconocido con el premio Icon por sus contribuciones al cine y la televisión Chris Pizzello - Invision

Millie Bobby Brown, Selena Gomez, Zendeya, Jason Bateman, Bad Bunny, Harry Styles, The Weeknd, Camila Cabello, Beyoncé, Lady Gaga, BTS, Coldplay, Shakira, Rosalía, Sebastián Yatra, Dua Lipa, Reese Witherspoon, Rafael Nadal y Serena Williams fueron algunas de las estrellas nominadas por su inspiración y aporte a la cultura durante este 2022.

El actor Ryan Reynolds fue reconocido con el premio Icon por sus contribuciones al cine y la televisión mientras que la compositora, rapera y actriz Lizzo fue premiada por sus innovadoras creaciones musicales y su compromiso a la hora de defender la diversidad e inclusión de raza, género y sexualidad. Y a los grandes agasajados de la noche se sumó Shania Twain que recibió la estatuilla a “ícono de la música”.

Los looks de la noche

Actores, músicos y personas influyentes de la cultura pop no quisieron perderse esta celebración y desde temprano desfilaron por la alfombra roja del lujoso teatro Barker Hangar. Las transparencias, las telas estampadas y el color negro fueron los grandes protagonistas de la noche.

Olivia Wilde, quien ganó varios galardones por su último film, se animó a las transparencias con este elegante diseño de Dior AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El look de Shania Twain fue uno de los más arriesgados de la noche. La cantante combinó estampas de leopardo, tul y falda de terciopelo convirtiéndose en una de las más llamativas de la alfombra roja AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El actor eligió un sofisticado traje gris para subir a recibir la estatuilla. El chaleco de cashmere debajo del saco le sumó originalidad y frescura a su look AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin dudas, Sarah Michelle Gellar brilló en la alfombra roja. La rubia eligió un clásico vestido negro por debajo de la rodilla al que destacó con apliques en strass. ¿El creador de tal obra de arte? Óscar de la Renta AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Heidi Klum tampoco quiso perderse esta celebración y posó muy divertida ante los flashes del Barker Hangar en Santa Monica Chris Pizzello - Invision

La modelo apostó por el color con este modelo con lazo y escote irregular. Klum complementó su look con botas bucaneras blancas AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carrie Underwood optó por la comodidad de un traje para vivir esta gran noche. Sin embargo, la estampa del modelo y las piedras bordadas convirtieron su clásica apuesta en un outfit llamativo y muy original AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Niecy Nash fue otra de las que esquivó el negro con un diseño en tonos pastel. El clutch en plateado y los zapatos con brillitos sumaron distinción a su estilo Chris Pizzello - Invision

La modelo y actriz Carmen Electra lució su esbelta figura en dos piezas. La carterita haciendo juego con su top fue una gran elección LISA O'CONNOR - AFP

El actor y cantante Billy Porter fue uno de los más llamativos de la noche. Su chaqueta con volados y relieve se llevó todas las miradas LISA O'CONNOR - AFP

La cantante Loren Gray se sumó a la tendencia de mostrar piel con este outfit de body y falda de tul en blanco y negro LISA O'CONNOR - AFP

Ellen Pompeo también apostó por la comodidad con un mono rayado en azul, celeste y colorado AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sarah Hyland lució sus piernas con un vestido súper corto de Vera Wang. La pollera en capas y el escote irregular le aportaron sensualidad al diseño AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Laverne Cox fue una de las más jugadas de la noche. La celebrity sorprendió con un vestido de gala botánico, creación de Colina Strada LISA O'CONNOR - AFP

El actor y presentador televisivo Mario Lopez fue uno de los más sencillos de la gala: pantalón, camisa y zapatillas, fiel a su estilo y personalidad LISA O'CONNOR - AFP

Lista completa de ganadores

*People’s Champion Award: Lizzo

*Music Icon Award: Shania Twain

*People’s Icon de 2022: Ryan Reynolds

*Influencer Latina del Año: Flavia Laos

*Artista Country de 2022: Carrie Underwood

*Película de Drama de 2022: No te preocupes, cariño

*Estrella de Comedia de 2022: Adam Sandler – Hustle

*Participante de Competición: Selma Blair - Dancing With the Stars

*Artista Masculino de TV de 2022: Noah Schnapp – Stranger Things

*Talk Show Nocturno de 2022: Tonight Show Starring Jimmy Fallon

*Reality Show de 2022: The Kardashians

*Estrella de Reality de 2022: Khloé Kardashian

*Estrella de Drama de 2022: Mariska Hargitay – Law & Order: SVU

*Show Diurno de 2022: The Kelly Clarkson Show

*Estrella Femenina de TV de 2022: Ellen Pompeo

*Canción de 2022: “About Damn Time” - Lizzo

*Show de Competición de 2022: The Voice

*Show de Drama de 2022: Grey’s Anatomy

*Película de 2022: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

*Película de Comedia de 2022: The Adam Project

*Película de Acción de 2022: Top Gun: Maverick

*Película de Drama de 2022: No te preocupes, cariño

*Estrella Masculina de Película de 2022: Chris Hemsworth – Thor: Love and Thunder

*Estrella Femenina de Película de 2022: Elizabeth Olsen - Doctor Strange in the Multiverse of Madness

*Estrella de Película de Drama de 2022: Austin Butler – Elvis

*Estrella de Película de Acción de 2022: Elizabeth Olsen - Doctor Strange in the Multiverse of Madness

*Show de 2022: Stranger Things

*Show de Comedia de 2022: Never Have I Ever

*Estrella de Comedia de TV de 2022: Selena Gomez – Only Murders in the Building

*Show para hacer Binge-Watching de 2022: Dahme -Monster: The Jeffrey Dahmer Story

*Show de Sci-Fi/Fantasía de 2022: Stranger Things

*Artista Masculino de 2022: Harry Styles

*Artista Femenina de 2022: Taylor Swift

*Grupo de 2022: BTS

*Álbum de 2022: Midnights – Taylor Swift

*Artista Latina de 2022: Becky G

*Artista Nuevo de 2022: Latto

*Video Musical de 2022: “Anti-Hero” – Taylor Swift

