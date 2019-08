Tony es el protagonista de muchas de las ideas descartadas Fuente: LA NACION

Aunque aún resta el estreno de Star Wars: Episodio IX, casi se podría asegurarse que a nivel de grandes sagas en cine, el año 2019 es el de Avengers: Endgame. El film de Marvel que pone punto final a la batalla contra Thanos (Josh Brolin), fue un verdadero éxito de taquilla, y gracias a su lanzamiento en plataformas digitales, los fans pueden volver a verla dos, quince o trescientas veces más.

Pero lo más relevante del estreno en formato doméstico es que la película llegó junto a una generosa cantidad de extras, entre los que se destacan sus escenas eliminadas. A continuación, todos los clips que quedaron afuera del largometraje, y algunas ideas que el equipo de directores y los guionistas decidieron cambiar sobre la marcha.

Iron Man y Pepper en la cocina

La alpaca de Tony se comió lo gojis - Fuente: YouTube 00:37

Video

La primera escena eliminada muestra más en profundidad la cotidianeidad de Pepper (Gwyneth Paltrow) y Tony ( Robert Downey Jr.). El Vengador de hierro, retirado de su vida heroica luego del chasquido con el que finalizó Infinity War, vive apaciblemente en una cabaña junto a su esposa y a su pequeña hija. Por ese motivo se comprende la lucha interna del héroe, que a pesar de haber logrado una felicidad en un contexto dramático, no puede evitar ignorar la posibilidad de vencer a Thanos y devolver a la vida a todos los que murieron convertidos en cenizas. Y así como es innegable que Tony tiene mucho de Downey Jr., aquí se comprueba que Pepper también comparte características de Paltrow y su compromiso con la comida natural. Cuando su marido amenaza con reemplazar los gojis con sal, ella lo echa de la cocina rápidamente. Es un momento breve, y si bien no deja de tener su encanto, terminaba siendo redundante junto a las otras secuencias domésticas de la familia Stark.

Thor y Rocket en Asgard

Mientras toma su cerveza mil, Thor sigue su aventura - Fuente: YouTube 01:10

Video

Una de las duplas que más sorprendió por su química, fue la de Thor (Chris Hemsworth) y Rocket (Bradley Cooper). Luego de compartir muchos minutos de pantalla en Infinity War, ambos lograron un vínculo sólido y por eso repitieron equipo en Endgame. Teniendo en cuenta que el Vengador transita durante toda la película una profunda angustia, su visita a la Asgard del pasado toca una fibra muy delicada en el atormentado (nunca mejor dicho) personaje. Volver a ver a su madre y a su antigua novia, derrumbó su frágil psique, y ahí estuvo el mapache parlanchín para la mejor terapia posible: algunas cachetadas y la orden que dejara de llorar. Pero aquí, el compungido héroe tiene la posibilidad de verbalizar más aún su angustia, ante un Rocket agotado de hacer de psicólogo.

Tony Stark y su padre

Un poco más del diálogo entre Tony y Howard - Fuente: YouTube 00:29

Video

El encuentro entre Tony y una versión joven de Howard (John Slattery) es una instancia de gran emoción. El ida y vuelta entre ambos permite poner en perspectiva no solo la importancia que el magnate tuvo en Tony, sino también qué significa la paternidad para Iron Man y por qué su destino inevitable era el de sacrificarse por un bien mayor. La secuencia le permite a Howard hacer un mea culpa con respecto a su ética profesional, y cómo su legado atraviesa la vida adulta de Tony en su rol como héroe. En este clip se pueden verse unos segundos más de esa charla. En el pequeño gag, el protagonista rechaza una oferta de trabajo de su padre al decirle que está "atado al futuro". Pero ese diálogo entorpece el clima de esos últimos segundos del encuentro, y pone una cuota de humor innecesaria a un momento cargado de emotividad.

El Capitán América y la pregunta del millón

¿La mayor inconsistencia del universo Marvel? - Fuente: YouTube 00:26

Video

En Marvel suelen hacerse cargo de los rumores y los chistes que circulan en internet con respecto a sus personajes. Desde los cameos cada vez más autoreferenciales de Stan Lee, hasta algunos guiños muy pedidos por los fans, las películas de esa productora encuentran siempre un inteligente equilibrio entre darle al público lo que tiene ganas de ver, sin dejar de esconder grandes sorpresas. Y en lo referido a los rumores y teorías de internet, hubo una que siempre estuvo muy presente, y que tiene que ver con el final de la primera Capitán América. En el climax de ese film, y luego de derrotar a Cráneo Rojo (Hugo Weaving), Steve Rogers (Chris Evans) se sacrifica para evitar un mal mayor, y hace estrellar el avión que estaba pilotando.

A partir de ahí, la historia es conocida: el Capi estuvo décadas congelado dentro de un témpano, y en 2011 fue encontrado y revivido por Nick Fury (Samuel Jackson) para sumarse a los Avengers. Frente a este panorama, la gran pregunta en redes siempre fue: "¿Por qué Capitán América no saltó para salvar su vida?". Obviamente el interrogante no tiene sentido porque de haber sucedido eso, el universo Marvel contemporáneo no hubiera contado con su más grande defensor. Y en una de las escenas que no llegaron al corte final de Endgame, se toca este tema. En el clip, Máquina de Guerra (Don Cheadle) escucha la historia de boca de Rogers, y simplemente le dice: "¿Y por qué no saltaste?". El héroe abanderado queda con su mirada perdida y rápidamente la pantalla va a negro.

Rocket rapado

Las medidas drásticas de Stark - Fuente: YouTube 00:18

Video

Es un paso de comedia tan corto como logrado, y de todas las grabaciones descartadas, esta es quizá la que mejor podría haber encajado en el film. El momento en cuestión transcurre mientras el grupo central está planeando el "Time Heist", el arriesgado plan con el que viajando a distintos planos del espacio y tiempo de distintas realidades, pueden robarse las gemas del infinito para recuperar a las víctimas del chasquido de Thanos. Como se vio en el largometraje, la secuencia presenta a los miembros del equipo repasando cuál es el contexto ideal para recuperarlas. De ese modo recuerdan que durante el ataque Chitauri, había varias gemas en Nueva York. Entonces Rocket les pregunta cuánto tardaron en derrotar al ejército de peligrosas criaturas. "Una dos o tres horas" es la respuesta que causa la risa burlona del mapache, quien responde: "Es el ejército más débil de la galaxia". El resto de los Vengadores parece avergonzado, mientras Stark corta por lo sano y para callarlo le afeita parte de su cabeza.

Una muestra de respeto hacia Tony

Los héroes se arrodillan ante Tony - Fuente: YouTube 01:35

Video

La última escena que quedó afuera del metraje final, es una especialmente emotiva. Después de sacrificarse para matar a Thanos y su ejército, los protagonistas quedan abatidos por la muerte del Vengador dorado. Luego de la despedida obligatoria, y de un último momento de gran emoción entre Tony y Pepper, la historia salta al funeral de Stark. Pero el clip que no llegó al largometraje, muestra a los personajes improvisando una sentida señal de respeto al héroe caído, arrodillándose ante su cuerpo en el campo de batalla. Si bien el ver a todos los Vengadores de rodillas es una imagen muy poderosa, su inclusión hubiera subrayado una idea ya presente: la del impacto que supone el sacrificio de Iron Man, el punto y aparte más importante en la historia pasada, presente (¿y futura?) del universo Marvel.

Otras ideas desechadas

Hawkeye pudo aparecer en Infinity War Crédito: Marvel

La posibilidad de ver Endgame en televisión también habilitó la posibilidad de escuchar los comentarios de Joe y Anthony Russo, directores de la película. A partir de sus testimonios, se pudieron conocer otras ideas que los realizadores descartaron, y de la información compilada, estos son los puntos más importantes.

-Originalmente, la desaparición de la familia de Hawkeye iba a ser el epílogo de Infinity War, pero teniendo en cuenta que Clint (Jeremy Renner) no había aparecido en ese film, prefirieron dejar eso como el impactante prólogo de Endgame.

- La escena post créditos de Capitana Marvel muestra el primer contacto de la heroína con los héroes que quedaron en la Tierra. Eso transcurre antes que Carol Danvers (Brie Larson) regrese al espacio para rescatar a Tony y a Nébula (Karen Gillian). Por cierto, según revela Joe en los comentarios, la nave a la deriva tenía un dispositivo de rastreo que le permitió a la Capitana encontrarlos.

Cómo la Capitana encontró la nave de Tony fue un debate que los directores aclararon

-Inicialmente, la idea era que Hulk (Mark Ruffalo) hiciera su chasquido para que los aliados de los Vengadores directamente aparecieran en la zona del combate. Aunque eso pronto fue desechado porque impedía la aparición de dos momentos de gran efusividad: el del Capitán portando el Mjolnir, y la posterior aparición de Pantera Negra (Chadwick Boseman) y el resto del equipo a través de los portales de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

-La muerte de Viuda negra ( Scarlett Johansson ) seguramente fue otra de las mayores sorpresas. Pero más sorprendió aún que ella no recibiera funeral de ningún tipo. Claro que detrás de eso hubo una razón, y es que según contó Joe Russo, debido a que pronto habrá una película solista de la heroína, en Endgame prefirieron enfocarse en el sacrificio de Iron Man, un personaje que jamás regresará al universo Marvel.

Según contaron los directores en los comentarios, Eitri fue quien le forjó esa espada a Thanos Crédito: Disney

-El Hulk inteligente iba debutar en el climax de Infinity War. Durante la lucha en Wakanda, Banner portaba la armadura Hulkbuster, y en una escena de gran impacto se debía convertir en el Hulk inteligente y derrotar a varios de los villanos. Finalmente los Russo prefirieron descartar esa idea porque Infinity War era una historia acerca de la derrota, y ese momento iba a representar una victoria que no tenía cabida en la estructura conceptual de la trama.

Todo preparado para el "Time Heist"

- ¿Y el chiste más polémico? Según confesaron los realizadores, fue aquel en el que el Hombre Hormiga ( Paul Rudd ) saluda la parte trasera del Capi diciendo que esa es "la cola de América", un chiste que incluso luego repite el propio Steve Rogers. A los Russo les preocupaba que la humorada no se entendiera, pero luego de mucho debate decidieron incluirla.