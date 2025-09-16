El fallecimiento del actor y director Robert Redford este martes marca el final de una era para Hollywood. El artista, reconocido por sus icónicos roles y su trabajo en la promoción del cine independiente, murió en su casa de la ciudad de Provo, según confirmó su agente al medio The New York Times.

¿Qué edad tenía Robert Redford al momento de su fallecimiento?

Robert Redford tenía 89 años. El actor nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Su deceso ocurrió durante la madrugada de este martes 16 de septiembre. Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, afirmó que el intérprete murió mientras dormía, aunque no se ofrecieron más detalles sobre las causas de su muerte.

El actor falleció este martes en su residencia de la ciudad de Provo, Utah Evan Agostini - Invision

¿Cuáles fueron sus películas más icónicas?

La carrera de Redford incluye una serie de títulos que se convirtieron en clásicos del cine. Entre sus trabajos más recordados se encuentran Butch Cassidy y El golpe, película que le significó su única nominación al Oscar como actor. También protagonizó Todos los hombres del presidente, donde interpretó al periodista del Washington Post, Bob Woodward.

Su versatilidad le permitió encarnar roles muy diversos. Fue un hombre de montaña en Jeremiah Johnson y un doble agente en el universo cinematográfico de Marvel. Su filmografía también destaca por colaboraciones con grandes estrellas.

Robert Redford y Mery Streep en Out Of Africa

Actuó junto a Jane Fonda en Descalzos por el parque (1967) y, décadas más tarde, en Nosotros en la noche (2017) para Netflix. Compartió pantalla con Barbra Streisand en Nuestros años felices (1973) y con Meryl Streep en África mía (1985). Su película más taquillera fue Propuesta indecente, junto a Demi Moore.

El Oscar que ganó como director

Pese a su exitosa carrera como actor, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le otorgó su único Oscar competitivo por su trabajo detrás de cámara. Redford ganó la estatuilla como mejor director por Gente como uno, su debut en esa función.

La película obtuvo un total de cuatro premios, incluido el de mejor película. El actor trabajó arduamente para trascender su apariencia y su categoría de galán con papeles que lo desafiaran artísticamente. En 1993, tras dirigir a Brad Pitt en Nada es para siempre, reconoció: “Nunca me vi como un sex symbol, en absoluto. La gente solo ve la sonrisa y los ojos azules”.

Robert Redford también recibió un Oscar honorífico en 2002 por su contribución a la industria Reuters

El legado más allá de la actuación: el festival de Sundance

Robert Redford también fue una figura clave para el cine independiente. Fue uno de los principales promotores del festival de Sundance, que se transformó en una referencia mundial para las películas producidas fuera de los grandes estudios de Estados Unidos. Redford renegaba del enfoque simplificado de Hollywood para la creación de películas.

Exigía que los proyectos en los que se involucraba tuvieran peso cultural y exploraran temas profundos como el duelo o la corrupción política. Dedicó gran parte de su vida al activismo medioambiental. Luchó por la preservación del paisaje natural y los recursos de Utah, el estado donde residía.

Impulsó el festival de Sundance como una referencia para las películas producidas fuera de los grandes estudios de Estados Unidos Rick Bowmer - AP

Sus últimos años y el anuncio del retiro

En 2018, a los 81 años, la leyenda de Hollywood anunció su retiro de la actuación con la película Un ladrón con estilo. “Nunca digas nunca, pero he decidido que este será mi último trabajo como actor, y que me jubilaré cuando termine porque lo vengo haciendo desde que tengo 21 años”, contó en una entrevista con Entertainment Weekly.

Poco después, se desdijo en un diálogo con Variety. Allí reconoció que afirmar de manera contundente su abandono de la interpretación fue “un error”. “Cuando pase, lo haré en silencio, no hablaré del tema, pienso que suscita una atención equivocada”, expresó.

Calificó su anuncio de retiro como "un error" en una entrevista con la revista Variety Imdb

Su última aparición en pantalla fue un cameo en Avengers: Endgame (2019), donde retomó el papel de Capitán América y el Soldado del Invierno (2014). Su último trabajo acreditado fue su voz en el film Omniboat: una fantasía de barco rápido.

