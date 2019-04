Avengers: Endgame: el video que Chris Pratt grabó "ilegalmente" en el set

El protagonista de Guardianes de la Galaxia desoyó las advertencias de Marvel y grabó un clip durante un alto del rodaje, con su teléfono celular Fuente: Archivo

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2019 • 12:19

Con cinco días en las salas de cine de todo el mundo ya está claro que Avengers: Endgame es un fenómeno de taquilla sin precedentes. Las cifras de la asistencia del público durante el fin de semana que en la Argentina alcanzó el récord de 1.1 millones de espectadores, la marca más alta registrada para el primer fin de semana de exhibición de un film, confirmaron la avidez del público por ver la conclusión de lo que los expertos en Marvel llaman "la saga infinita", y también demostraron que hasta los pronósticos más optimistas se quedaron cortos a la hora de medir el fenómeno que se avecinaba.

Claro que no solo los fanáticos y los medios están sorprendidos por la asistencia de espectadores alrededor del mundo sino que hasta los propios protagonistas de la película están asombrados por lo que está sucediendo. Al menos eso es lo que expresó hoy Chris Pratt a través de su cuentas de Twitter e Instagram.

Tan contento está el actor que interpreta a Peter Quill / Star-Lord en la saga que hoy compartió un video que grabó en el set de Endgame . Unas imágenes que según el mismo aclara, nadie tenía permitido tomar por las estrictas medidas de seguridad que se implementan en este tipo de film.

Así, Pratt se convirtió en fanático por un rato para captar un momento de descanso que reunió a muchas de las estrellas de la saga. "Nadie tenía permitido filmar nada con sus teléfonos. Yo dije: 'No me importa. Ninguna regla me iba a impedir aprovechar esta oportunidad única en la vida de capturar a esta colección de estrellas, un grupo que probablemente no vuelve a estar en la misma habitación de nuevo'. Estamos bendecidos", escribió el protagonista de Guardianes de la Galaxia al publicar el video que pudo grabar a pesar de Marvel y para deleite de los fans en todo el mundo.