Barbie, la película: Margot Robbie y Ryan Gosling se lucen en el muy llamativo primer trailer

Comenzó la cuenta regresiva para uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año: Barbie. A tres meses del estreno de la película, Warner Bros compartió el primer trailer de la misma, en donde se puede ver a Margot Robbie interpretando a la popular muñeca y a Ryan Gosling en la piel de su novio, Ken.

Por lo que se puede ver, la historia transcurre en Barbie Land, un universo en donde el color rosa chicle es protagonista absoluto. En las primeras imágenes, se aprecian los pies de Robbie luciendo unos tacos de dicho color, característicos de la muñeca. En este universo de plástico y perfecto, todo será maravilloso, salvo que alguno enfrente una crisis existencial o sea un Ken.

Si bien en el trailer se pueden apreciar un primer adelanto de lo que será la película, aún la trama no termina de quedar del todo clara y continúa siendo una incógnita. Bajo la dirección de Greta Gerwig -nominada al Oscar por sus trabajos en Lady Bird y Mujercitas - la película tiene fecha de estreno en cines argentinos el jueves 20 de julio.

Gerwig dirigió Barbie a partir de un guion que escribió junto su pareja, el también nominado a los premios de la Academia de Hollywood Noah Baumbach (Historia de un matrimonio, The Squid and the Whale). Además de Robbie y Gosling, el elenco está compuesto por America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Issa Rae, Will Ferrel, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya y la ganadora del Oscar Helen Mirren.

Además del trailer, en las últimas horas se revelaron fotos promocionales de los personajes y todas las miradas se posaron en una famosa cantante que forma parte del elenco: Dua Lipa. “Esta Barbie es una sirena”, así se describió al personaje de la intérprete de “Don’t Start Now”. En el póster se la pudo ver con una peluca larga en color azul, un traje de sirena, aros, collar y sombra de ojos en el mismo tono.

Dua Lipa se suma a la película de Barbie como la "Barbie sirena" Instagram @dualipa

Hace casi una década, Warner Bros anunció que llevaría al cine a la famosa muñeca lanzada en 1959. Si bien a lo largo de los años hubo diversas versiones animadas, desde El lago de los cisnes, hasta La princesa y la plebeya y Las doce princesas bailarinas, se trata de la primera producción donde los personajes son interpretados por actores de carne y hueso.

La desorbitante cifra que cobraron Robbie y Gosling por Barbie

El año pasado, el flamante artículo de la publicación Variety “Inside Movie Stars’ Salaries”, reveló la abultada cifra que cobraron los protagonistas de Barbie por ser parte del largometraje. Margot Robbie se coronó como la mejor actriz paga del año, aunque su nombre aparece en el número 17 de una lista predominantemente masculina. La nominada al Oscar se llevó 12.5 millones por Barbie, pero eso no es todo: su coprotagonista, Ryan Gosling, obtuvo la misma cifra.

Ambos protagonistas están más que felices de ser parte del film. En diálogo con MTV News, Gosling aseguró que nació para interpretar a Ken en el film live action de Gerwig. “ Siempre ha existido un Ken en mí, es el personaje para el que nací. Siento esta ‘Ken-ergía’ y la ‘Ken-ergía’ está viva en mí ahora ”, declaró el actor con mucho humor.

Ryan Gosling como Ken Warner Bros.

La primera imagen de Gosling como Ken se dio a conocer por Warner Bros. el 15 de junio y fue furor en las redes. En dicha foto se lo podía ver con el cabello platinado, similar al que lució en el drama de Derek Cianfrance, El lugar donde todo termina, aunque en una atmósfera totalmente distinta. Además, en la imagen lucía bronceado, sonriente, con un chaleco denim y sus abdominales al descubierto. Todo muy playero, relajado, y con el rosa chicle omnipresente.

Esa fue la segunda foto oficial de la película, ya que en abril se había presentado a la estrella del film, Robbie, igual de sonriente que su colega, solo que arriba de un convertible rosa. Gerwig se inspiró en la famosa línea de juguetes de la compañía Mattel para el guion que escribió con su pareja, el director Noah Baumbach.

