Bronceado y platinado: así luce Ryan Gosling como Ken para la película de Barbie

Pasaron varios meses desde que se anunció que Ryan Gosling interpretaría a Ken en la película Barbie de Greta Gerwig hasta la difusión de la primera imagen. La confirmación de su incorporación al cast liderado por Margot Robbie llegó en octubre del año pasado, y este miércoles las redes de Warner Bros. compartieron una foto del actor caracterizado como Ken que casó furor.

La primera foto de Ryan Gosling como Ken Warner Bros.

En dicha imagen se lo puede ver al nominado al Oscar con el cabello platinado, similar al que lució en el drama de Derek Cianfrance, The Place Beyond the Pines, aunque en una atmósfera totalmente diferente. Además, se lo nota bronceado, sonriente, con un chaleco denim y sus abdominales al descubierto. Todo muy playero, relajado, y con el rosa cliche omnipresente.

Un elenco de lujo para una historia sorprendente

Emma Mackey, la actriz de Sex Education que muchos consideran parecida a Robbie, fue convocada por Gerwig para la película

Esta es la segunda foto oficial de la película, ya que en abril se había presentado a la estrella del film, Robbie, igual de sonriente que su colega, solo que en un convertible rosa. Gerwig se inspiró en la famosa línea de juguetes de la compañía Mattel para el guion que escribió con su pareja, el director Noah Baumbach. Barbie, que llegará a salas comerciales a mediados de julio de 2023, tiene un elenco de lujo y los nombres no paran de sumarse a un rodaje que está muy bien encaminado .

Margot Robbie como Barbie Warner Bros.

El cast tiene en sus filas a Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera, Emma Mackey (la actriz de Sex Education a quien muchos la han comparado físicamente con Robbie), Emerald Fennell y Will Ferrell. Asimismo, Saoirse Ronan , quien ya trabajó con Gerwig en las aclamadas Lady Bird y Mujercitas, está en tratativas para sumarse al cast. La actriz de Brooklyn ya se había sacado chispas con Robbie en Mary Queen of Scots , en un gran duelo interpretativo.

Simu Liu, otra de las figuras de Barbie

Por otro lado, no han trascendido detalles del guion, pero sus actores fueron deslizando algunas “pistas” alusivas. Simu Liu la describió como “salvaje y única”, y desmintió que fuera un musical, si bien debieron ensayar para bailar en determinadas secuencias. “Cuando estás filmando una escena y funciona, y escuchás una risa de fondo, es el mejor sentimiento del mundo”, expresó el actor de Shang-Chi respecto a cómo es el clima en el set de Gerwig, quien trabajó bajo la dirección de Baumbach en Greenberg, Frances Ha, y Mistress America. En la actualidad, son una de las duplas creativas más interesantes del mundo cinematográfico.

Greta Gerwig y Noah Baumbach Agencias

Margot Robbie está produciendo la película con LuckyChap Entertainment junto con Tom Ackerley de la misma productora, Robbie Brenner de Mattel y David Heyman. Josey McNamara de LuckyChap y Ynon Kreiz de Mattel son también productores ejecutivos de un largometraje que seguramente sorprenda.

Ryan Gosling y Margot Robbie como Barbie y Ken Warner Bros.