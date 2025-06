Bólidos en la pista, secuelas para todos los gustos y terror a granel: todo lo que llegará a los cines de aquí a fin de año

La segunda mitad del año nos espera en la puerta del cine con un menú que en materia de propuestas e ingredientes tiene poco de original: los clásicos platos fuertes con el sello inconfundible del Hollywood más poderoso, repeticiones a granel de productos conocidos, todo tipo de propuestas animadas, algunos títulos con marca de autor y mucho, muchísimo terror. En esa misma carta el espacio más acotado lo tiene la producción nacional con una propuesta reducida casi a la mínima expresión de lanzamientos para la pantalla grande.

La cartelera se prepara para una amplia renovación de aquí a diciembre con las expectativas en aumento. El estado de ánimo de la industria cambió por completo a partir de los números de Lilo y Stitch, que ingresó en su tercera semana conservando un liderazgo firme en las preferencias del público en los cinco continentes. En la Argentina tardó apenas 14 días en superar los dos millones de espectadores (ya es cómodamente la película más vista del año) y hasta ayer superaba en todo el mundo los 650 millones de dólares por ingresos de boletería.

Lilo y Stitch

Cada vez que aparece una referencia de este tipo las proyecciones de la industria cambian y apuntan hacia arriba por una suerte de efecto contagio. La mayoría de los analistas cree que el impacto de Lilo y Stitch puede derramarse sobre los otros lanzamientos importantes, sobre todo los que se esperan para el verano boreal (nuestras vacaciones de invierno). Aunque la industria sabe que el público es impredecible y nada puede anticipar un éxito o fracaso de taquilla cuando las inversiones son tan elevadas.

No deja de ser una señal que el próximo título fuerte que llegará a los cines argentinos tenga una característica similar a la de Lilo y Stitch. Cómo entrenar a tu dragón (estreno, 12 de junio) también es una versión con personajes de carne y hueso de un éxito original del cine animado. Esta producción, a la vez, funciona como anticipo de la temporada de estrenos de mayor convocatoria, porque históricamente en las vacaciones de invierno los cines venden en la Argentina más entradas que en cualquier otro momento del año.

Ese tramo del calendario corresponde al verano en el hemisferio norte. Los estudios de Hollywood preparan cada año para ese período sus lanzamientos más ambiciosos, dispuestos a conquistar de inmediato la taquilla global porque llegan simultáneamente a no menos de 40 países en cada caso. Este año, la mayor expectativa está puesta en F1, la película (26 de junio), a esta altura convertido en el título más esperado de todo el año sobre todo a partir de lo que despierta la presencia de Franco Colapinto en los circuitos de la máxima categoría del automovilismo deportivo.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine en el Festival de Cannes

Nuestro compatriota fue uno de los privilegiados que pudo ver anticipadamente esta película en una función especial para pilotos realizada en el último Festival de Cannes. Protagonizada por Brad Pitt como un piloto retirado forzado a regresar a las competencias, F1 se anuncia como una experiencia inmersiva del estilo de Top Gun: Maverick (las dos comparten al mismo director, Joseph Kosinski) trasladando ahora las cámaras al mismísimo habitáculo que ocupan los corredores.

El plan de estrenos de 2025 para los tanques de Hollywood prosigue con Jurassic World: renace (3 de julio), con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey y Mahershala Ali al frente de un nuevo capítulo en la larga historia del universo de Jurassic Park; el nuevo comienzo para la eterna historia en la pantalla grande de Superman (10 de julio), ahora con David Corenswet como protagonista y la dirección de James Gunn (Guardianes de la galaxia), y Tron: Ares (9 de octubre), cierre de la trilogía futurista que trae de regreso a Jeff Bridges, ahora en compañía de Jared Leto y Greta Lee.

David Corenswet, el nuevo Superman (Foto: Instagram @JamesGunn)

También tendrán un alto perfil y el sello hollywoodense de estilo más pochoclero un par de regresos anunciados a partir de títulos y escenarios familiares para el público adepto a la ciencia ficción: Mortal Kombat 2 (23 de octubre) y Depredador: tierras salvajes (6 de noviembre). Junto a ellas se espera la llegada a los cines de aquí a fin de año de un puñado de remakes, secuelas y continuidades del más variado signo, con espacio para todo tipo de géneros.

La lista es muy elocuente: Exterminio: la evolución (19 de junio), otra vez con Danny Boyle como director, nos devuelve al mundo post-apocalíptico surgido después de la epidemia que eliminó a casi toda la humanidad; ¿Y dónde está el policía? (31 de julio) es la impredecible remake de La pistola desnuda, con Liam Neeson personificando al hijo de Frank Drebin (el inolvidable Leslie Nielsen); Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan compartirán el nuevo capítulo de su intercambio de personalidades en Otro viernes de locos (7 de agosto), y Nadie 2 (21 de agosto) nos trae de regreso al menos imaginado héroe de acción, encarnado por el gran Bob Odenkirk.

Hay más. Los Roses (28 de agosto) es la actualización de La guerra de los Roses, ahora con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch como la pareja que se quiere… hasta matarse, y The Running Man (6 de noviembre), dirigida por Edgar Wright, se anuncia como la remake de Carrera contra la muerte, protagonizada por Glen Powell en el mismo lugar ocupado en el film original por Arnold Schwarzenegger. El año de las continuaciones se cerrará el 20 de noviembre con Wicked: para siempre, segunda parte del musical encabezado por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Cynthia Erivo y Ariana Grande volverán con la segunda parte de Wicked antes de fin de año

En la misma clave familiar de este acercamiento moderno al mundo de El mago de Oz se encolumnan los estrenos animados de este año. Los más fuertes llegan, como es previsible, de la mano de Disney: Elio (19 de junio), primera producción original de Pixar desde Elementos, y Zootopia 2 (27 de noviembre). En vacaciones de invierno llegarán a los cines Los tipos malos 2 (24 de julio), secuela de la sorprendente (y muy buena) película original de 2022 y un nuevo largometraje de los Pitufos (17 de julio).

Aunque cada vez más reducido, todavía hay lugar en la cartelera local de estrenos en pantalla grande para el cine de autor y las películas ajenas al ruido y al impacto hollywoodense. En las previsiones aparecen, entre otras, Amores materialistas (31 de julio), de Celine Song (Vidas pasadas), con un triángulo romántico integrado por Chris Evans, Dakota Johnson y Pedro Pascal; Downton Abbey 3 (11 de septiembre), cierre de la trilogía surgida en la exitosa serie creada y escrita por Julian Fellowes; Una batalla tras otra (25 de septiembre), el nuevo y esperado proyecto de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio; Atrapado robando (2 de octubre), de Darren Aronofsky, con Austin Butler y Zoë Kravitz; Deliver Me From Nowhere (23 de octubre), de Scott Cooper, un capítulo de la vida de Bruce Springsteen (Jeremy Allen White, el astro de la serie The Bear), y Bugonia (13 de noviembre), tercera aventura compartida por el director Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas, Tipos de confianza) y los actores Emma Stone y Jesse Plemons.

Jeremy Allen White y Bruce Springsteen: un encuentro en el rodaje de Deliver Me From Nowhere Bobby Bank - GC Images

El terror volverá a ser protagonista casi con un estreno por semana, promedio que ningún otro género está en condiciones de conseguir. Nos esperan de aquí a fin de año en los cines nuevos largometrajes de títulos muy familiares: Sé lo que hicieron el verano pasado (17 de julio), M3gan 2.0 (26 de junio); Los extraños, capítulo 2 (2 de octubre); El teléfono negro 2 (16 de octubre) y Five Nights at Freddy’s 2 (4 de diciembre). Y especialmente El conjuro 4: los últimos ritos (4 de septiembre), capítulo final del viaje cinematográfico de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga). Junto a ellos llegarán algunas producciones originales muy esperadas, como Haz que regrese, el nuevo film de los hermanos Phillippou (Háblame), y La hora de la desaparición (7 de agosto), de Zach Cregger (Bárbaro), otra estrella creciente de esta dimensión.

Para el cine argentino queda un margen muy estrecho dentro de la cartelera, en el que sobresale Homo Argentum (14 de agosto), la nueva película de Gastón Duprat y Mariano Cohn, con Guillermo Francella encarnando a 16 personajes distintos en minipelículas autónomas de 1 y 12 minutos que se asoman al presente de la sociedad argentina en clave de crítica social. Antes llegará en el receso invernal la comedia familiar El novio de mamá (17 de julio), y más tarde se irán sumando Miss Carbón (18 de septiembre), de Agustina Macri; el film independiente de terror Masacre en el Delta (2 de octubre); Vieja loca (16 de octubre), de Martín Mauregui, con Carmen Maura y Daniel Hendler, y La herida (6 de noviembre). Volverá el 5 de septiembre a las salas en copia remasterizada el documental Adiós Sui Generis, de Bebe Kamin, a 50 años de su estreno.

Guillermo Francella conversa con Gastón Duprat y Mariano Cohn en un alto del rodaje de Homo Argentum

El cierre de 2025 tendrá otro estreno de campanillas en los cines: Avatar: fuego y ceniza (18 de diciembre), tercer largometraje de la saga creada y dirigida por James Cameron. Si se repiten los números de las dos entregas anteriores tendremos razones de sobra para creer que el año en los cines habrá superado todas las expectativas.