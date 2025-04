Brad Pitt prepara un nuevo proyecto en cine, con el director de Cónclave

Por estos días, y luego de la muerte del papa Francisco, el film Cónclave recibió una enorme atención. La película que cuenta el proceso de votación adentro del Vaticano, con el objetivo de designar un nuevo Papa, se consolidó como una propuesta muy atractiva en el marco de la coyuntura actual. Y en medio de ese renovado interés, el director de ese largometraje, Edward Berger, se convirtió en noticia al confirmarse que para su próximo proyecto trabajará ni más ni menos que con Brad Pitt, uno de los nombres más convocantes de Hollywood.

El director Edward Berger

Según confirmó Variety, Berger dirigirá la adaptación de The Riders , basada en la novela de Tim Winton , publicada en 1994. En este título, Pitt se pondrá en la piel de un hombre llamado Fred Scully, quien junto a su esposa y su hija de siete años, planea mudarse de Australia a Irlanda. Scully se instala en el nuevo país, mientras que su familia regresa a Australia para ultimar trámites antes de la mudanza definitiva. Finalmente, llega el día en el cual el hombre espera a su esposa e hija en el aeropuerto, para volver a vivir juntos, pero ahí comienza la pesadilla. Del avión solo baja su hija, y debido al trauma de lo vivido, la pequeña de siete años es incapaz de explicarle a su papá qué sucedió con su mamá. A partir de ese momento, Scully hará lo imposible por encontrar a su pareja y resolver el enigma sobre qué pasó con ella, y por qué no nunca llegó a Irlanda.

Brad Pitt

En el año de su publicación, The Riders se convirtió en un best seller que recibió numerosos premios. Poco tiempo después distintos estudios se disputaron la compra de los derechos de la novela, con la intención de llevarla al cine. En el 2004 se puso en marcha una posible adaptación, que recién en 2012 estuvo muy cerca de comenzar a filmarse, con Sam Worthington en el rol principal. Sin embargo el proyecto se estancó, y aunque en los años posteriores hubo nuevos intentos por concretar una adaptación, ninguno de esos planes llegó a buen puerto.

Pitt será nuevamente Cliff Booth

La popularidad del libro y el protagónico de Pitt, son los motivos por los que este nuevo intento por llevar a The Riders al cine, genera tanta expectativa en la industria. Se estima que el rodaje se llevará a cabo en el transcurso del 2026, una vez que Pitt finalice la filmación de The Continuing Adventures of Cliff Booth, la secuela de Había una vez en Hollywood, que dirigirá David Fincher para Netflix.

F1 calienta los motores

Hace pocas semanas se conocieron las primeras imágenes de F1, la película producida por Lewis Hamilton y protagonizada por Brad Pitt que, sin dudas, da de qué hablar en el mundo del automovilismo desde su anuncio. De acuerdo con la publicación de las redes sociales de la productora que está detrás el filme, su estreno a nivel mundial será el próximo 27 de junio y estará disponible, en un principio, exclusivamente en las salas de cine.

Según lo que se sabe hasta el momento, F1 contará la historia de Sonny Hayes, un expiloto, interpretado por Pitt, que después de tomarse un descanso tras sufrir un terrible accidente en los años 90, decide volver al mundo de las carreras. Por otro lado, Damson Idris se pondrá en la piel de su engreído compañero de equipo, Joshua Noah Pearce. Ambos formarán parte de APXGP, una escudería ficticia inventada específicamente para esta película.

Brad Pitt prepara todo para F1 NurPhoto - NurPhoto

A Brad Pitt y Damson Idris se sumarán grandes actores, entre los que se encuentran Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia y Samson Kayo. Además, la película está dirigida por Joseph Kosinski, quien es mundialmente reconocido por otros exitosos trabajos como Tron: Legacy (2010) y Top Gun: Maverick (2022). Como si todo esto fuera poco, el guion lo escribió Ehren Kruger, nominado al Oscar por su trabajo en Top Gun: Maverick.

Según se pudo ver, parte de la película se filmó durante el desarrollo de varios Grandes Premios de la Fórmula 1. Por este motivo, los actores tuvieron la oportunidad de integrarse con los equipos actuales de la competición de automovilismo más prestigiosa del mundo. Esta hazaña sin presentes promete resultados increíbles que elevarán la experiencia de los espectadores.