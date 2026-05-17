Los Martín Fierro más recordados: los momentos virales que marcaron la historia de los premios

Este lunes 18 de mayo llega una nueva entrega de los premios Martín Fierro en su edición 2026; las estrellas de la televisión y la radio vuelven a reencontrarse para conocer quiénes serán los agraciados de obtener la tan preciada estatuilla que se concede como reconocimiento a su labor desde 1959. A lo largo de la historia, las ceremonias tuvieron momentos épicos que pasaron a ser virales y marcaron a fuego el festejo más grande de la industria en el país. Conocé el resumen de los cinco hechos que aún siguen vigentes en la memoria de todos, sea por su gracia, mensaje o blooper.

Cada año los Martín Fierro generan polémica y abren las puertas al escándalo mediático. En los últimos días, luego de conocerse el listado de nominaciones, se armó revuelo porque a muchos no les gustó la decisión de APTRA, mientras otros amagaron con renunciar a la asociación que integra a los artistas y trabajadores de la televisión y la radio.

Sin embargo, esto pertenece a la propia mística de los premios; existió siempre y posiblemente existirá en las ediciones venideras. Para entenderlo, a continuación, un listado de los sucesos que se transformaron en las perlitas más icónicas de estos premios que siempre dan que hablar.

1. “¡Aguante la ficción, carajo!”

María del Carmen Valenzuela será siempre recordada por sus actuaciones en diversas telenovelas, pero más aún por la entrega del Martín Fierro 2000, en un contexto donde abundaban los reality shows y los artistas habían planteado el lema: “Somos actores y queremos actuar”. Allí, en ese contexto, la actriz también se posicionó con una frase emblema.

"Aguante la ficción, carajo" - MF 2000

Fue cuando subió al escenario en busca de su galardón como Mejor actriz protagónica en televisión, que de manera escueta emitió un breve discurso y lo cerró con un grito que se volvería un identificador de la industria años más tarde: “Gracias a la gente de Primicias por su gran talento. En Primicias interpreté a una periodista, por eso quiero dedicarles este premio a aquellos periodistas que tienen moral y que siempre actúan con la verdad, como lo hizo mi personaje. Y una vez más: ¡Aguante la ficción, carajo!”.

2. Un bidón con nafta

Corría el año 2014 y el periodismo atravesaba un momento complejo. Un año antes, Jorge Lanata había instalado en la ceremonia el concepto de “grieta” en la política y en la sociedad argentina. En esa edición, el periodista se vio enfrentado en la nominación a Mejor programa periodístico a PPT (el cual conducía en El Trece) con 6-7-8, de la TV Pública.

Jorge Lanata y su bidón de nafta - MF 2014

Fiel a su estilo, Lanata ganó y subió a recibir el Martín Fierro con un bidón de nafta que se volvió un símbolo y que generó polémica y risas entre los presentes: “Los que se preguntan qué es esto, yo había dicho que si ganaba 6-7-8 me iba a prender fuego. Le agradezco a APTRA que me lo haya evitado”.

3. Lali Espósito plantó a Mariano Martínez

La entrega de los Martín Fierro 2016 dejó una perla inolvidable. Mariana “Lali” Espósito y Mariano Martínez fueron los protagonistas de un desencuentro antes de ingresar a la ceremonia que quedó grabado por las cámaras de la prensa.

El tenso encuentro de Lali Esposito y Mariano Martinez

Los actores de Esperanza mía vivieron un romance pasional durante el rodaje de la ficción que llegó a su fin rápidamente y un año después, en la ceremonia de estos importantes galardones, se cruzaron durante una entrevista y Espósito le dio vuelta la cara a su expareja y se escapó de los noteros sin despedirse.

4. Amor de amigas: el beso de Nancy Dupláa y Carla Peterson

Fue furor, se hizo viral y nadie se lo esperaba. En 2019, Nancy Dupláa y Carla Peterson se besaron, luego de conocer que la pareja de Martín Lousteau había sido elegida como Mejor actriz protagónica por 100 días para enamorarse.

El beso entre Nancy Dupláa y Carla Peterson - MF 2019

Después de que mencionaron su nombre, Peterson se dio vuelta, tomó a Dupláa del rostro y la besó tres veces. Entre risas y palabras de felicidad, la actriz la soltó y acto seguido le dio un pico a Lousteau, que estaba a su izquierda.

Del beso de Nancy Dupláa y Carla Peterson al bidón de nafta de Jorge Lanata: los Martín Fierro más recordados (Fuente: Telefe)

5. El furcio de Benjamín Vicuña al hablar de su trayectoria en la Argentina y sus amores

Como ex, Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain siempre dan que hablar por más que hoy en día se destaca su buena relación y cómo priorizan a sus hijos. Las broncas ya eran parte del pasado y el actor lo dejó en claro cuando se subió al escenario en 2023 para recibir el Martín Fierro como Mejor actor protagónico por El primero de nosotros. Con la madre de sus hijos presente y la pareja por aquel entonces (Roberto García Moritán) a su lado, Vicuña rememoró aquello bueno que le brindó este país en línea con su profesión, pero sin darse cuenta de que metería la pata.

El furcio de Benjamín Vicuña - MF 2023

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, dijo el actor chileno con la estatuilla entre manos y soltó una carcajada: “Me dio tantas cosas”, lo que se interpretó como un claro mensaje hacia Pampita que no supo como reaccionar.

Esa frase retumbó por varios días y Vicuña incluso tuvo que salir a aclarar sus dichos.

Habrá que ver este lunes por la noche qué pasa con los premios, pero especialmente con aquellos que subirán, o no, a recibirlos.