Casi gemelas: el gran parecido de Shiloh Jolie, la hija de Angelina y Brad Pitt, con su madre y su aparición en un videoclip

Si pestañea se lo pierde. Pero ahí está. A los 16 segundos del video que dura apenas diez segundos más, un teaser del videoclip de la canción “What’s a Girl to Do”, de Dayoung, la estrella del K-pop que este martes estrenará el cortometraje promocional completo, aparece una joven mujer con un llamativo parecido con Angelina Jolie. La cámara apenas se posa en ella pero la imagen impacta: a los 19 años, Shiloh Jolie, la hija de Angelina y Brad Pitt, luce igual a su madre. Aunque, según la compañía de producción de la estrella coreana, nadie sabía quién era la joven bailarina cuando fue seleccionada para aparecer en el clip.

“Organizamos una audición abierta en los Estados Unidos para seleccionar artistas para el video musical de Dayoung. Entre los que se presentaron a la convocatoria estaban varios bailarines asociados con el grupo de danza Culture, de Los Ángeles”, explicó la productora Starship Entertainment a los medios de Corea del Sur a los que aseguró que Jolie llegó a la última ronda de elegidos, que finalmente aparecen en el video, sin que los seleccionadores supieran quiénes son sus padres.

“Shiloh quedó entre los finalistas y luego entre los bailarines que forman parte del clip. Incluso después de la grabación no sabíamos que era la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt. Nadie sabía quién era. De hecho, nos enteramos de quién es hace poco, ya con el corto terminado y de casualidad”, reveló un representante de la productora coreana. La joven artista que en 2024 cambió legalmente su nombre de Shiloh Jolie-Pitt por el de Shiloh Nouvel Jolie, dejando de lado el apellido de su padre, anteriormente se presentó como bailarina y coreógrafa bajo el seudónimo Shi.

Shiloh Jolie, hija de 19 años de Angelina y Brad Pitt, en el video de la artista K-pop Dayoung

En 2025, durante el festival de cine de Santa Bárbara dónde Angelina Jolie fue homenajeada con un premio a su trayectoria, le preguntaron si alguno de sus seis hijos-, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne- estaba interesado en seguir la carrera de sus padres. “Ninguno de ellos está desesperado por aparecer en pantalla. Algunos bailan, otros pintan y a otros les gusta el teatro. Espero estar dándoles el espacio para que descubran quiénes son y lo que quieren hacer en su vida auténticamente”, contestó la actriz y directora en aquel momento.

Shiloh sorprendió con sus pasos en un video del coréografo Hamilton Evans Hamilton Evans/ Youtube

En el caso de Shiloh, nacida el 27 de mayo de 2006, en Namibia, desde hace algunos años que su interés por la danza ya es conocido. A pesar de mantenerse mayormente fuera de la vida pública, la joven fue fotografiada en varias ocasiones en salas de ensayo junto a sus profesores y compañeros de baile urbano.

En las imágenes captadas mayormente por los paparazzi que la siguen a ella y a su familia desde la cuna, ya hace un tiempo resultaba evidente el gran parecido físico entre madre e hija. Aunque para Jolie las similitudes entre ambas siempre fueron más allá de la superficie. “Shi está llena de luz y amor. Es muy dulce y muy, muy graciosa. Creo que reconozco mucho de mí en ella. Sé que nos va a traer un poco de problemas”, comentaba con humor la actriz en una entrevista cuando su hija era apenas una nena de dos años y había hecho un cameo en el film protagonizado por su padre, El curioso caso de Benjamin Button.

De tal palo, tal astilla

Vivienne Jolie y Angelina Jolie en la 77a entrega de los Premios Tony Evan Agostini - Invision

Si bien Shiloh parece la más interesada de la troupe Jolie-Pitt en dedicarse al arte, lo cierto es que no es la única de los hijos de la pareja, cuyo contencioso divorcio finalizó en 2024, en participar del mundo del entretenimiento. Vivianne, la menor de la familia, que en 2014 apareció en una escena del film Maléfica, protagonizado por Angelina, interpretando a la versión infantil de la princesa Aurora (Elle Fanning), fue quien convenció a su madre de participar en la producción del musical Los marginados, una adaptación del film de 1983 dirigido por Francis Ford Coppola.

En 2023, Vivianne, por entonces de 15 años, había visto los primeros ensayos de la obra y le sugirió a Angelina que debía involucrarse con su desarrollo. Jolie siguió su consejo y produjo el musical que en 2024 le consiguió el premio Tony al mejor de su categoría. Según contó la actriz en ese momento, su hija menor estaba tan fascinada con el proceso de realización de la obra que había trabajado como su asistente “voluntaria” hasta que la puesta llegó a Broadway.

“Viv me recuerda a mi madre en el sentido en que no está enfocada en ser el centro de atención sino en apoyar a otros en sus búsquedas creativas. Es muy considerada y seria cuando se trata del teatro y de aprender la mejor manera para contribuir en él”, reveló Jolie sobre su hija menor antes del estreno de Los marginados.

Shiloh Jolie, Zahara Jolie, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox y Knox Jolie en la proyección de gala de Eternals en Londres Yui Mok - PA Wire

Tal parece que al menos por ahora, la posibilidad de que alguno de los seis hijos de Jolie y Pitt, con los que el actor tiene una relación compleja y en algunos casos distante desde la separación de los actores, siga los pasos profesionales de sus padres recae enteramente en Shiloh como lo demuestra su aparición en el video de la popular artista K-pop. Aunque no es la única de sus hermanos conocedora de la cultura popular coreana. De hecho, Maddox, el hijo mayor de la pareja, estudió bioquímica en la universidad surcoreana Yonsei y hasta fue uno de los invitados a la cena de gala organizada en 2023 en la Casa Blanca para recibir al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol.