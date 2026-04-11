Leonardo DiCaprio reveló la inesperada reacción de Brad Pitt cuando le presentó a sus padres: “¡Realmente son ellos!"

En 2019, Quentin Tarantino cumplió el sueño de los fanáticos y reunió a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en Había una vez en Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), donde interpretaron a un actor y su doble de riesgo. La película recibió total aprobación tanto de la crítica como de la audiencia, por el contenido y por el simple hecho de verlos juntos en la pantalla grande. Las estrellas forjaron una estrecha relación, por lo que cuando DiCaprio recibió la visita de su padre y su madrastra en el set, no dudó en presentarlos. Pero hubo un problema: cuando los introdujo, su compañero pensó que todo era mentira y que eran extras del rodaje.

Aunque es uno de los actores más influyentes de Hollywood, Leonardo DiCaprio siempre se caracterizó por tener un perfil bajo. No obstante, a lo largo de los años, supo mostrar destellos de su vida privada. Su madre, Irmelin Indenbirken, fue su cita para asistir al Dolby Theater de Los Ángeles cuando ganó su primer Oscar y su padre, George DiCaprio, es uno de sus principales consejeros y acompañante en varios eventos.

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt juntos en Había una vez en Hollywood

Sus padres se separaron cuando él era un bebé y en 1995 George se casó con Peggy Farrar. “Mi madrastra es sij y mi padre pertenece a la contracultura hippie. Creció en San Francisco y Los Ángeles y pasó mucho tiempo con el movimiento artístico underground en Los Ángeles en los setentas", explicó DiCaprio en una entrevista para la revista Time en diciembre de 2025.

Leonardo DiCaprio contó la reacción de Brad Pitt cuando conoció a sus padres

Por la religión que profesa, la mujer utiliza un turbante en la cabeza y el padre del actor lleva un estilo que refleja la cultura a la que pertenece. Por eso, el propio Brad Pitt quedó completamente sorprendido cuando los conoció durante el rodaje de Había una vez en Hollywood. “Recuerdo ese momento: estábamos doblando una esquina a la salida de Musso & Frank y nos dirigíamos hacia Hollywood Boulevard. Le dije a Brad: ‘Ese que está ahí es mi padre y esa es mi madrastra’”, reveló DiCaprio.

Leo DiCaprio junto a su padre George y su madrastra Peggy Farrar (Foto: Getty Images)

“Sí, claro”, le respondió Pitt con ironía, puesto que pensó que era una broma, pero él le aseguró que no, que eran realmente ellos. El intercambio duró unos segundos hasta que le explicó: “Sé que parecen extras de la película, pero realmente son ellos. Así se visten todos los días”. En este sentido, admitió que “fue un momento increíble e inolvidable”.

Leonardo DiCaprio contó la divertida reacción de su padre cuando le contó que su mánager quería cambiarle el nombre

A diferencia de otras celebridades, Leonardo DiCaprio decidió presentarse ante el mundo con su nombre de pila. Pero esa no fue una batalla sencilla de ganar. Cuando recién se iniciaba en Hollywood, su mánager le recomendó que lo cambiara porque el suyo sonaba “demasiado étnico” y nadie iba a contratarlo. Le propusieron llamarse Lenny Williams, pero a él no le gustó nada. “Les pregunté: ‘¿Qué querés decir? Es Leonardo DiCaprio. ¿Qué es Lenny?’. ¡Tenía 12 o 13 años!’”, recordó en el pódcast New Heights.

Leonardo DiCaprio contó la divertida reacción de su padre cuando el mánager quiso cambiarle el nombre

No obstante, no fue solo su malestar lo que terminó por desestimar la propuesta, sino también el rechazo de su padre: “Mi papá vio la foto, la destrozó y dijo: ‘Sobre mi cadáver’”. A partir de la firme posición que tomaron ambos, el actor logró mantener su nombre de nacimiento. Y es que, si somos honestos, nadie podría imaginarse que se llamara de otra manera...¿No?