Dónde queda The Cake Shop, la pastelería de Florida que Ryan Gosling volvió viral: “De otro universo”

El actor Ryan Gosling sorprendió en el programa Late Night with Seth Meyers al destacar una pastelería de Florida, elogiar sus productos y recomendar sus dulces al público. Después de esa mención, The Cake Shop, ubicada en Tallahassee, registró un aumento repentino de pedidos y consultas.

Qué dijo Ryan Gosling sobre The Cake Shop

El impulso viral comenzó cuando el actor habló en Late Night with Seth Meyers sobre su experiencia como anfitrión de Saturday Night Live el pasado 7 de marzo. Allí explicó que los dulces de la pastelería estaban presentes en el detrás de escena y que se los entregaban al inicio del programa, por lo que se alimentan “de Pop-Tarts todo el tiempo”.

El emprendimiento está ubicado en la capital de Florida y funciona como un negocio familiar

En ese mismo contexto, recomendó los productos del local y afirmó que “hacen unas Pop-Tarts increíbles”. También insistió en que las personas “tienen que probar” esos pastelitos dulces. El vínculo con la panadería se explica porque la dueña es hermana de Donna Richards, supervisora de vestuario del ciclo televisivo.

¿Dónde queda The Cake Shop y qué ofrece?

La panadería funciona en 1908 Capital Circle NE, en la ciudad de Tallahassee, capital del estado de Florida. De acuerdo con su sitio oficial, es un negocio familiar con más de 25 años de actividad, enfocado en productos horneados artesanales y recetas tradicionales. El local ofrece una amplia variedad de elaboraciones que incluyen:

Galletas gourmet

Pastel de manzana fresco

Rebanadas de cheesecake

Éclairs de chocolate

Tartas de fruta

Brownies y barritas de limón

Más de 20 sabores de cupcakes

La propuesta combina ingredientes seleccionados por su “frescura y valor natural”, con preferencia por “productos orgánicos y de origen local”, según detalla su web.

Tras la emisión televisiva, el negocio recibió una avalancha de llamadas y reservas Google Maps

La historia y el perfil de la panadería

The Cake Shop está dirigida por Linda Richards, quien desarrolló su interés por la repostería en su entorno familiar. El sitio oficial indica que su padre era chef y cocinaba para una familia de seis integrantes.

Ese origen se refleja en el menú. Richards incorporó recetas familiares al catálogo del local, entre ellas galletas de avena con pasas, “Monkey Pies” y galletas con chispas de chocolate “como las que hacía la abuela”.

La panadería funciona con un equipo reducido de panaderos y mantiene un enfoque centrado en la “consistencia y la calidad de los productos”, según su presentación institucional.

El impacto inmediato tras la recomendación de Gosling

Según la cadena WCTV, la panadería recibió una avalancha de llamadas y pedidos luego de la emisión del programa.

Linda Richards describió ese momento al medio como “inesperado” y señaló que “fue una sorpresa total”.

El fenómeno coincidió con un período particular: el local se encontraba cerrado por vacaciones de primavera en la ciudad universitaria. Cuando el equipo regresó, encontró una acumulación de reservas y consultas generadas tras la exposición televisiva.

La panadería está dirigida por Linda Richards, quien incorporó recetas familiares al menú Google Maps

Los productos que se volvieron virales

El producto mencionado por Gosling es una versión casera inspirada en las Pop-Tarts. Richards indicó que el actor eligió el sabor de fresa. Sin embargo, el menú incluye otras variantes, entre ellas:

Arándano

Canela

Mantequilla de maní con mermelada

El local opera de lunes a jueves de 8.30 hs a 16 hs. Los viernes atiende hasta las 17 hs y los sábados de 10 hs a 13 hs.