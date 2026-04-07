Antes de su viaje a la Luna, uno de los astronautas de Artemis II vio Proyecto Fin del mundo, y le dedicó un mensaje a Ryan Gosling

Por estos días, los ojos del mundo están posados en el destino de la nave Artemis II. La tripulación que está al frente de esa épica lunar, aún tiene por delante varios días de viaje hasta regresar a la Tierra, en el marco de una misión que arrojará importantes resultados vinculados a la Luna. El interés que genera toda la información disponible relacionada a esta misión y a sus cuatro tripulantes es tal, que durante las últimas horas fue noticia la película que los astronautas vieron durante su cuarentena, antes de subir a la nave espacial.

La tripulación del Artemis II HANDOUT - NASA

El astronauta canadiense Jeremy Hansen, que forma parte de la misión junto a los americanos Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, tuvieron la posibilidad de ver Proyecto Fin del mundo, antes de subir a la nave Artemis II. Y en una nota, Hansen confesó: “Fue un verdadero gesto que nos habilitaran esa película para ver en casa junto a nuestras familias, preparándonos en la previa a nuestra propia aventura en el espacio”.

Atento a la actuación de Ryan Gosling en ese film, que compone a un profesor que encara una importante misión espacial, Jeremy Hansen luego agregó: “Le diría a Ryan que al parecer, el arte imita a la ciencia, y viceversa. Él hizo un gran trabajo en esa película. Es maravilloso ver a la gente metiéndose de lleno en esos personajes. Creo que es un mensaje muy inspirador, que alguien se anime a salir allá afuera para hacer lo que se tenga que hacer con tal de salvar a la humanidad. Es un gran ejemplo que todos podemos seguir. Realmente pensamos que la película es realmente edificante e inspiradora”.

'Project Hail Mary' star Ryan Gosling sends his best wishes to the Artemis II team 🚀 pic.twitter.com/uL4KhEJ5Gk — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) April 1, 2026

Por su parte, antes del lanzamiento del Artemis II, el propio Ryan Gosling grabó un video como parte de la promoción de Proyecto Fin del mundo, en el que le mandó sus saludos a los astronautas. “Yo interpreto a un biólogo que va al espacio para salvar a la humanidad” dijo Gosling en ese mensaje, y luego agregó: “Pero los astronautas del Artemis II van a ir al espacio de verdad, y viajarán más lejos de la Tierra de lo que jamás haya llegado cualquier humano. Les mando mis mejores deseos a todo el equipo de la Artemis II”.

La reaparición de Eva Mendes

La sorpresa de Ryan Gosling a Eva Mendes en televisión

Ryan Gosling y Eva Mendes son una de las parejas más famosas y consolidadas de Hollywood. Están juntos desde hace 15 años y formaron una familia de cuatro; sin embargo, tienen una regla dorada: no mostrarse juntos en las alfombras rojas, ni en las entregas de premios y limitar la exposición mediática. No obstante, todo cambió el pasado 5 de marzo de 2026 durante la emisión de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC). El protagonista de Barbie estuvo como invitado y en plena entrevista hizo llamar a su esposa para darle una sorpresa, puesto que era su cumpleaños número 52. Pero, más allá del regalo, lo que sorprendió a todos fue verlos juntos en la pantalla por primera vez en más de una década.

Al final de su entrevista con Jimmy Fallon, Ryan Gosling le pidió autorización al conductor para hacerle un pedido al público, entre los que había varios docentes, puesto que en su nueva película Proyecto Fin del mundo, él interpreta a un profesor de ciencias de un colegio secundario que inesperadamente aparece en una nave espacial a años luz de la Tierra para cumplir una misión. “Es el cumpleaños de Eva hoy. Ella está acá hoy. No tienen idea de cuánto ama a los docentes. Todavía tiene su banda de guardiana de los pasillos de cuando era niña y lo cuelga orgullosa en casa”, explicó. “Para que sepan, ella no tiene idea de que vamos a hacer esto”, advirtió el conductor. “Si la traigo, ¿le cantarían el ‘Feliz cumpleaños’?“, preguntó el actor y los gritos se hicieron eco en el estudio.

Eva Mendes y Ryan Gosling sorprendieron a todos con una aparición televisiva (Foto: Captura de video / The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Fue entonces cuando un miembro de la producción fue a buscar a Mendes al camarín y todos quedaron atónitos cuando efectivamente la vieron en cámara. Caminó por el pasillo hasta el set y su esposo se acercó personalmente para recibirla. “Hola, corazón”, le dijo y le tomó la mano. “Eva Mendes”, expresó orgulloso, y ella solo se limitó a decir “muchas gracias” mientras los presentes la aplaudían de pie. “Solo quiero que sepan que amo a los profesores. Les debemos tanto y su salario es tan bajo. Tuve profesores increíbles y solo quiero agradecerles”, expresó emocionada. “¿Vas a cortar esto, no?”, le preguntó a Fallon, pero él le aseguró que todos sus dichos serían incluidos en la edición final