Papel recortado o eliminado: qué pasará con Amber Heard en Aquaman 2?

Los rumores crecen respecto a la posibilidad de que el estudio Warner haya tomado la decisión de cambiar el papel de Amber Heard en Aquaman y el reino perdido. Fuentes cercanas a la actriz niegan el supuesto, aunque la participación de la ex de Johnny Depp en la película podría verse reducida.

Tras el escandaloso juicio celebrado entre la estrella australiana y Johnny Depp, la prensa anglosajona ha recogido diversas afirmaciones que indican que Heard habría sido despedida de la franquicia. Sin embargo, hasta el momento, ninguna fuente oficial se ha pronunciado públicamente al respecto.

El medio Just Jared aseguró esta semana que “se van a realizar nuevas tomas con Jason Momoa -quien ocupa el papel principal- y Nicole Kidman” para la película, según habría confiado una fuente a la publicación, y agregó que una nueva actriz asumiría el papel de Mera en la ficción y en cualquier película futura de DC.

Como todas las escenas del film ya están grabadas, de ser eliminada Heard del corte final, la productora tendría que buscar a una nueva actriz para dar vida a Mera en la pantalla.

A pesar de que redujeron sus apariciones, Amber Heard cobró por Aquaman 2 un cachet de 2 millones de dólares Entertainment Weekly

Fuentes cercanas a la producción de Aquaman enviaron, sin embargo, un comunicado al mismo medio aclarando que “Amber no ha sido suspendida por completo de la película” y señalaron que la actriz todavía tiene un papel pequeño en la trama.

Asimismo, una fuente reveló a Variety que Heard “no ha sido eliminada de la película”. Además, un representante de la actriz compartió con el medio un comunicado. El escrito dice: “Los rumores continúan como lo han hecho desde el primer día: inexactos, insensibles y un poco absurdos”, reza el texto. Just Jared hizo posteriormente una rectificación. “Fuentes cercanas a la producción de Aquaman nos enviaron una actualización diciendo que Amber no ha sido eliminada por completo de la película. Ella todavía tiene un pequeño papel”, dice el medio.

Aquaman y el reino perdido está programado para llegar a los cines estadounidenses en marzo de 2023. El primer adelantó de la película se lanzó a principios de este año y muestra a Momoa nuevamente en acción en el papel principal.

La reputación de Heard atraviesa un momento delicado debido al juicio por difamación que le inició Johnny Depp. El actor la demandó demandó por un artículo publicado en The Washington Post en 2018, en el que insinuaba que él la maltrataba, por lo que Heard fue condenada a pagarle 15 millones de dólares.

Frente al tribunal de Virginia que se encargó de juzgar el caso, Heard aseguró que, si bien no la despidieron, su papel en Aquaman y el reino perdido fue recortado. “Tuve que luchar. Luché muy duramente para permanecer en la película. No querían incluirme en la película”, aseguró. Después le preguntaron si finalmente pudo participar en el film de DC. “Con una versión muy reducida de ese papel, sí”, confirmó. “Me dieron un guion. Y luego me dieron nuevas versiones del guion en las que habían sacado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro personaje, sin hacer spoilers, a dos personajes peleando. Básicamente quitaron un montón de mi papel. Simplemente han quitado mucho”, remarcó.

Luego del fallo del jurado tras el juicio, la actriz grabó una entrevista, la que ha sido su primera aparición pública tras el proceso judicial, en la que habla respecto a cómo cree que se vio afectada la libertad de expresión tras la derrota contra su exesposo.

La entrevista, que será transmitida completa el viernes a través de la señal NBC, es un material exclusivo de la periodista Savannah Guthrie que tiene como tema central la libertad de expresión. Heard opinó sobre las consecuencias que este fallo podría tener como jurisprudencia, algo que ella mencionó desde sus testimonios en el juicio y también en un comunicado que compartió en sus redes sociales después de conocer el veredicto del jurado.

En un clip de la entrevista que se transmitió este lunes, la actriz dijo que entiende por qué el jurado llegó a su resolución. “No los culpo. En realidad lo entiendo. (Johnny Depp) Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, expresó.

Amber Heard habló tras el juicio y apuntó contra el jurado y los fanáticos de Deep

Amber Heard considera que el resultado del juicio contra su exesposo sería un mal precedente para todas las mujeres víctimas de violencia que quieren hablar o denunciar un abuso sexual intrafamiliar. Desde el principio, ella y sus abogados dijeron que la decisión del jurado daba un mensaje a todas las víctimas, de que sin pruebas no les creerían: “Yo presenté todas las pruebas y no me creyeron, qué pasará con las mujeres que denuncien sin pruebas”, manifestó Amber en algún momento del juicio.