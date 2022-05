Cannes 2022: A pesar de las advertencias del propio director, el público ovacionó la nueva película de David Cronenberg y ya es una de las favoritas del festival

Unas semanas antes del comienzo del festival el realizador canadiense David Cronenberg pronosticó que cuando su nueva película, Crimes Of the Future, se estrenara en la muestra cinematográfica, muchos espectadores dejarían la sala a mitad de la proyección espantados por lo que mostraría la pantalla. La advertencia y el hecho de que se trataba del primer film del director en ocho años, lo transformó en el estreno más esperado del certamen que en su segunda semana programó las premieres mundiales de los films en competencia de grandes maestros del cine como el propio Cronenberg, Park Chan-wook, que ayer presentó Decision to Leave, los hermanos Jean Pierre y Luc Dardenne (Tori Et Lokita, estreno de la jornada en el festival), Claire Denis (Stars at Noon) y Kore-eda Hirokazu (Broker), entre otros.

Cronenberg junto a su protagonista, Viggo Mortensen STEFANO RELLANDINI - AFP

Claro que ni Cronenberg, el maestro de las visiones del futuro, pudo anticipar fue la ovación de seis minutos que recibió la película que, según la agencia de noticias EFE, solo provocó un puñado de abandonos y no la salida masiva de los espectadores en plena función que el director había imaginado. De hecho, ante la respuesta del público al final de los aplausos Cronenberg, agradeció las muestras de apoyo aunque lo hizo a su manera: “Estoy muy conmovido por su reacción. Espero que no estén bromeado, espero que lo digan en serio”.

David Cronenberg, Lea Seydoux y Viggo Mortensen posan antes de salir del Palacio de Festivales después de la proyección de la película Crimes Of the Future durante la 75ª edición del Festival de Cine de Cannes LOIC VENANCE - AFP

De hecho, teniendo en cuenta la historia del director canadiense con las audiencias del festival de Cannes no resulta sorprendente que Cronenberg no confiara del todo en las muestras de apoyo que recibió ayer. Es que en 1996 cuando presentó allí Crash: extraños placeres, el film basado en la novela de J.B. Ballard, el público no solo abandonó la sala a medio camino sino que quienes se quedaron hasta el final lo abucharon sin piedad. Y hasta parte del jurado, según reveló hace tiempo su presidente en aquella vez ocasión, Francis Ford Coppola, se abstuvo de votar cuando se decidió que el film se llevaría el premio especial del jurado.

Kristen Stewart, protagonista de Crimes of the Future y una de las figuras más fotografiadas de la 75ª edición del Festival de Cine de Cannes LOIC VENANCE - AFP

“No estaba diciendo que todos abandonarían la sala. Pero lo cierto es que el público en Cannes es muy extraño, no es normal. Mucha gente asiste a las funciones por el prestigio que otorga estar allí o por aparecer en la alfombra roja. No son cinéfilos. No conocen mis películas. Por eso imaginé que podían irse de la sala, mientras que me parece que un público normal no tendrá problemas con el film. Pero, ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que muchos se fueron cuando proyectamos Crash”, explicó el director en una entrevista con la revista Variety apenas unas horas antes de desfilar por la mencionada alfombra roja junto a sus estrellas, Viggo Mortensen, Kristen Stewart y Léa Seydoux. El trío encabeza el film que todas las reseñas señalan como un regreso a las raíces de Cronenberg, una narración que entremezcla la ciencia ficción, el terror y su peculiar forma de romanticismo.

Una escena de Crimes of the Future https://neonrated.com/films/crimes-of-the-future

El film, que según contó Cronenberg lleva dos décadas esperando la financiación que finalmente llegó durante la pandemia, muestra a Mortensen como el artista Saul Tenser quien junto a su pareja Caprice (Seydoux) se dedica a las perfomance en las que utiliza sus propios órganos y sus transformaciones como piezas de arte. Timlin, el personaje de Stewart, es una investigadora del registro nacional de órganos que está obsesionada con la pareja.

Viggo Mortensen y Lea Seydoux en una escena del film de Cronenberg https://neonrated.com/films/crimes-of-the-future

Entre la ovación y las salidas abruptas de la sala, Crimes Of the Future cumplió con su rol de la más esperada del festival. Si esa anticipación se traducirá en algún premio al final de la semana todavía está por verse. Aunque a Cronenberg el tema de los reconocimientos no le quita el sueño. “Me olvido de cuantos premios gané. Tengo que mirar el estante para recordar cuales son”,-explicó el director de 79 años al sitio Indiewire. “No estoy siendo arrogante, es la verdad. La mayoría de las veces quienes entregan los premios lo hacen más por ellos que por uno. A veces necesitan alguien que sea la figura del festival o algo así. Los galardones son la razón por la que hago cine”.