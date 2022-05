Cannes: Ruben Östlund ganó su segunda Palma de Oro en cinco años, un premio con polémica

La polémica acaba de abrirse y seguramente se extenderá durante varios meses y muchos festivales. El sueco Ruben Östlund ganó este sábado su segunda Palma de Oro en apenas cinco años por Triangle of Sadness, una de las películas más flojas de la competencia oficial de Cannes 2022.

Una ovación de los asistentes a la ceremonia de cierre en la sala Debussy del Palacio de los Congresos de Cannes celebró la decisión del jurado presidido por el actor francés Vincent Lindon. En el escenario hubo un entusiasta festejo por parte de Östlund, que se convierte desde hoy en el segundo realizador (después del austríaco Michael Haneke) en obtener dos veces el premio máximo del principal festival de cine del mundo. En 2017 había ganado la Palma de Oro por su film anterior, The Square.

Triangle of Sadness, en palabras del propio Östlund, cierra una suerte de trilogía sobre “el absurdo de la condición masculina” iniciada en 2014 por Force Majeure, la fuerza del instinto y continuada por The Square. Triangle of Sadness, filmada en Grecia durante la pandemia, dividió aguas desde su primera proyección.

El festejo de Ruben Östlund luego de recibir la Palma de Oro PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Concebida como una sátira feroz sobre el comportamiento de ciertos sectores sociales que desde la mirada de Östlund representarían lo peor del capitalismo, Triangle of Sadness está dividida en tres partes. Después de un prólogo instalado en el corazón de la moda masculina (y sus aspirantes a modelos como el actor Harris Dickinson, uno de los protagonistas) la historia se traslada al viaje en un crucero de lujo que culmina de manera catastrófica, después de una sucesión de escenas con abundantes (y gratuitas) muestras de escatología y pueriles discursos políticos, algunos a cargo de un capitán de barco declaradamente marxista interpretado por Woody Harrelson. El último tramo transcurre en una isla desierta a la que llegan algunos de los participantes de la travesía.

Con algunas distinciones compartidas, el jurado oficial de Cannes 2022 reconoció a un amplio rango de títulos de la competencia, algunos de ellos poco valorados por la crítica especializada. Así, hubo algunos silbidos cuando la directora francesa Claire Denis recibió el Gran Premio del Jurado por Stars at Noon. El mismo premio fue adjudicado a Close, del belga Lukas Dhont, mucho más elogiada durante el festival.

Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne, distinguidos una vez más en el Festival de Cannes PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Los también belgas Jean Pierre y Luc Dardenne, presencias habituales (y muy reconocidas con premios a lo largo de los años) en el Festival de Cannes recibieron el premio especial del jurado otorgado este año por única vez para acompañar la celebración del 75° aniversario de la muestra por su última película, Tori and Lokita.

También fue compartido el Premio del Jurado, el tercero en importancia. Lo recibieron los belgas Charlotte Vandermeersch y Felix Van Groeningen por The Eight Mountains, filmada en Italia, y EO, del veterano director polaco Jerzy Skolimowski, que dio la nota más simpática de la ceremonia final. Como su película cuenta desde el punto de vista de un burro las penurias que vive la Europa contemporánea, el realizador recibió el premio con un agradecimiento especial a los seis burros que utilizó durante el rodaje. “Si bien la película se filmó en Polonia, fui lo suficientemente astuto como para elegir a un burro italiano como protagonista”, dijo risueñamente Skolimowski.

El actor de Parasite, el coreano Song Kang-ho, recibe el premio al mejor actor en Cannes 2022

Los premios actorales fueron para intérpretes asiáticos: la iraní Zar Amir Ebrahimi por Holy Spider, de Ali Abbass, y el coreano Song Kang-Ho por Broker, de Hirokazu Koreeda. Song es uno de los protagonistas de Parasite, el aclamado film ganador de la Palma de Oro en 2019 y del Oscar a la mejor película al año siguiente. También integró el jurado oficial en 2021.

El mejor guión de Cannes 2022 fue para Boy From Heaven, de Tarik Saleh, y el premio Cámara de Oro para la mejor ópera prima fue adjudicado a Riley Keough (nieta de Elvis Presley) y Gina Gammell por la película estadounidense War Pony, exhibida en la sección paralela Una Cierta Mirada.