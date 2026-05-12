Cannes: de la reaparición de Joan Collins a los looks de Jane Fonda, Heidi Klum y Demi Moore en la jornada inaugural
Este martes, grandes figuras desfilaron por la alfombra roja para presenciar las primeras proyecciones y asistir a la distinción al director neozelandés Peter Jackson
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LA NACION
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