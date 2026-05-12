LA NACION

Cannes: de la reaparición de Joan Collins a los looks de Jane Fonda, Heidi Klum y Demi Moore en la jornada inaugural

Este martes, grandes figuras desfilaron por la alfombra roja para presenciar las primeras proyecciones y asistir a la distinción al director neozelandés Peter Jackson

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Jane Fonda, Demi Moore y Heidi Klum, en Cannes
Jane Fonda, Demi Moore y Heidi Klum, en Cannes
La actriz Maika Monroe asistió a la proyección del film La Venus Electrique en un vestido metalizado de Ashi Studio, que acompañó con aros y pulseras de brillantes y cabello recogido
La actriz Maika Monroe asistió a la proyección del film La Venus Electrique en un vestido metalizado de Ashi Studio, que acompañó con aros y pulseras de brillantes y cabello recogidoTHIBAUD MORITZ - AFP
La cantante suiza Ginta Biku optó por un vestido negro con transparencias y escote recto de Ziad Nakad
La cantante suiza Ginta Biku optó por un vestido negro con transparencias y escote recto de Ziad NakadSAMEER AL-DOUMY - AFP
Una de las presencias más esperadas fue la de Jane Fonda, que pasó por la red carpet con un vestido de lentejuelas negras de Gucci, acompañado por un importante collar de diamantes con piedra aguamarina
Una de las presencias más esperadas fue la de Jane Fonda, que pasó por la red carpet con un vestido de lentejuelas negras de Gucci, acompañado por un importante collar de diamantes con piedra aguamarinaVALERY HACHE - AFP
La actriz estadounidense fue la encargada de dar por inaugurada la 79ª edición del Festival de Cannes
La actriz estadounidense fue la encargada de dar por inaugurada la 79ª edición del Festival de CannesANTONIN THUILLIER - AFP
Demi Moore, miembro del jurado oficial presidido por el director surcoreano Park Chan-wook, optó por un diseño strapless de Jacquemus en paillettes blancas
Demi Moore, miembro del jurado oficial presidido por el director surcoreano Park Chan-wook, optó por un diseño strapless de Jacquemus en paillettes blancasVALERY HACHE - AFP
La protagonista de La sustancia se convirtió en una de las protagonistas de la jornada inaugural y se detuvo varios minutos para contentar a los fotógrafos
La protagonista de La sustancia se convirtió en una de las protagonistas de la jornada inaugural y se detuvo varios minutos para contentar a los fotógrafosVALERY HACHE - AFP
Fonda, Moore y el director de Parasites, en el escenario
Fonda, Moore y el director de Parasites, en el escenarioVALERY HACHE - AFP
Fiel a su estilo, Fonda regaló gestos y grandes momentos a los fotógrafos
Fiel a su estilo, Fonda regaló gestos y grandes momentos a los fotógrafosVALERY HACHE - AFP
Joan Collins fue otra de las celebridades que asistió a la proyección de La Venus Electrique. Para la ocasión, eligió un vestido de inspiración ochentosa de Stéphane Rolland Haute
Joan Collins fue otra de las celebridades que asistió a la proyección de La Venus Electrique. Para la ocasión, eligió un vestido de inspiración ochentosa de Stéphane Rolland HauteTHIBAUD MORITZ - AFP
A los 92 años, la actriz británica posó para las cámaras y llevó mucho del glamour Old Hollywood a la red carpet
A los 92 años, la actriz británica posó para las cámaras y llevó mucho del glamour Old Hollywood a la red carpetVALERY HACHE - AFP
Elijah Wood también dijo presente en Cannes para participar de la distinción a Peter Jackson, director de la saga El señor de los anillos
Elijah Wood también dijo presente en Cannes para participar de la distinción a Peter Jackson, director de la saga El señor de los anillosTHIBAUD MORITZ - AFP
El actor llegó acompañado de su esposa, la productora danesa Mette-Marie Kongsved
El actor llegó acompañado de su esposa, la productora danesa Mette-Marie KongsvedTHIBAUD MORITZ - AFP
La actriz australiana Claire Holt, con un vestido en dos tonos, con corset escote corazón y falda con importante tajo
La actriz australiana Claire Holt, con un vestido en dos tonos, con corset escote corazón y falda con importante tajoSAMEER AL-DOUMY - AFP
La actriz francesa Frederique Bel sorprendió con un look de aires retro futurista que dejó mucha piel a la vista
La actriz francesa Frederique Bel sorprendió con un look de aires retro futurista que dejó mucha piel a la vistaVALERY HACHE - AFP
La modelo y actriz británica Poppy Delevingne, con un vestido lencero negro con transparencias
La modelo y actriz británica Poppy Delevingne, con un vestido lencero negro con transparenciasVALERY HACHE - AFP
Heidi Klum deslumbró a su paso por la alfombra roja
Heidi Klum deslumbró a su paso por la alfombra rojaSAMEER AL-DOUMY - AFP
La modelo y conductora alemana optó por un diseño strapless drapeado de Elie Saab en tono amarillo, con una importante flor como ornamentación
La modelo y conductora alemana optó por un diseño strapless drapeado de Elie Saab en tono amarillo, con una importante flor como ornamentaciónVALERY HACHE - AFP
Los actores mexicanos Diego Luna y Adriana Paz, con looks total black
Los actores mexicanos Diego Luna y Adriana Paz, con looks total blackSAMEER AL-DOUMY - AFP
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Tras la muerte de su madre, Pergolini agradeció el cariño recibido en medio del dolor
    1

    Tras la muerte de su madre, Mario Pergolini agradeció el cariño recibido en medio del dolor: “Han sido muy respetuosos”

  2. El desgarrador testimonio de Martin Short tras la muerte de su hija
    2

    El desgarrador testimonio de Martin Short tras la muerte de su hija

  3. Stanley Tucci: la dura historia de sus antepasados, su obsesión por Italia y el deseo de visitar la Argentina
    3

    Stanley Tucci: la dura historia de sus antepasados, su obsesión por Italia y el deseo de visitar la Argentina

  4. Fue "descubierta" por un popular comediante, coqueteó con un Kennedy y unió a varias parejas famosas
    4

    Manuela Bravo: el actor que la “descubrió” en un camarín, las parejas de famosos que unió y su coqueteo con un miembro del clan Kennedy