Cerrar la grieta: diez películas del festival de Cannes para ver en Netflix

Atlantics de Mati Diop,una de las películas premiadas que llegarán a la plataforma

Diego Batlle SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2019 • 12:08

Una de las peleas que desde hace dos años mantienen en vilo a la cinefilia y a la industria audiovisual es la que enfrenta al principal festival del mundo (Cannes) y la más poderosa plataforma de streaming (Netflix). Sin embargo, pese a que la muestra francesa ha decidido no programar en 2018 y 2019 películas originales de esa compañía porque no garantiza un recorrido previo y amplio por salas comerciales, Netflix sí termina comprando para su voluminoso catálogo varios films que han tenido su estreno mundial en ese paradisíaco enclave de la Costa Azul. Solo hay que saber buscarlos detrás de los algoritmos que en la página de inicio siempre priorizan series y films estadounidenses. Para comenzar este recorrido, vale la pena adelantar tres títulos vistos en mayo último en Cannes con estreno confirmado en Netflix (ya se pueden sumar a "Mi Lista"):

Atlantics / Atlantique (Francia-Senegal/2019), de Mati Diop Esta ópera prima fue una de las grandes revelaciones de la última edición, donde ganó nada menos que el Gran Premio del Jurado (segundo en importancia después de la Palma de Oro, que fue para la coreana Parasite). Inspirada por su corto documental homónimo de 2009, la talentosa directora narra la historia de amor entre una bella joven llamada Ada (Mama Sane) y Souleiman (Ibrahima Traore), un obrero de la construcción que -al igual que sus compañeros- cuatro meses sin cobrar su sueldo. Hay un problema adicional, y no menor: en diez días ella se casará con Omar (Babacar Sylla), un millonario por el que no siente absolutamente nada, pero que es el candidato ideal para su familia. En principio, se trata de otra épica romántica que reivindica el amor genuino por sobre los matrimonios arreglados en un drama de lucha, empoderamiento y liberación de la mujer. En la segunda mitad el film -bellamente fotografiado y potenciando los fuertes contrastes en la caótica Dakar y la omnipresencia del mar- apuesta por una veta más de género y por elementos fantásticos que es mejor no adelantar. El drama de los emigrantes ilegales a España también se cuela de forma tangencial en un relato que maneja varias líneas argumentales (disponible desde el 29 de noviembre).

I Lost My Body / Perdí mi cuerpo (Francia/2019), de Jérémy Clapin. Con críticas exultantes fue recibido este trabajo que, luego de ganar la sección paralela Semana de la Crítica de Cannes, obtuvo el premio máximo del Festival de Annecy (principal muestra del cine de animación). Una bella historia de amor con elementos fantásticos es el eje del primer largometraje del parisino Clapin (disponible desde 29 de noviembre).

Wounds (Estados Unidos/2019), de Babak Anvari. La tercera película adquirida este año por Netflix es el segundo largometraje del director de la elogiada Bajo la sombra. Armie Hammer, Dakota Johnson y una de las actrices de moda como Zazie Beetz (vista en la serie Atlanta) encabezan este thriller psicológico sobre las desventuras de un exitoso y popular barman de Nueva Orleans que se desatan cuando alguien deja un celular en su ámbito de trabajo (disponible desde el 18 de octubre).

Además, ya están disponibles en Netflix otros siete títulos que tuvieron su premiere mundial en Cannes 2018:

Clímax (Francia/2018), de Gaspar Noé. Siempre provocador y revulsivo, el director argentino radicado en París y creador de títulos como Carne, Solo contra todos, Irreversible, Enter the Void y Love se basó en una historia real ocurrida en 1996 para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Tras unas entrevistas, una veintena de bailarines veinteañeros que representan toda la diversidad étnica, racial y socioeconómica de Francia son encerrados durante tres días en un establecimiento aislado del mundo para desarrollar intensos ensayos coreográficos. Durante una noche organizan una rave y en ese marco Noé filma en plano secuencia dos de los mejores pasajes musicales del cine de los últimos años. El problema es que alguien (no se sabe quién, pero todos empiezan con acusaciones cruzadas) pone LSD en una fuente de sangría y desde entonces el descontrol será absoluto. Es allí cuando Noé apela a su acumulación de humillaciones, perversiones, regodeos obscenos y ejercicios de sadismo con todos sus personajes en pleno trance paranoico y alucinatorio.

Un asunto de familia (Japón/2018), de Kore-eda Hirokazu. Ganadora de la Palma de Oro del año pasado, la película del brillante director japonés es la única de esta lista que tuvo un paso previo por los cines argentinos como Somos familia. Para quienes no la vieron (o quieran refrescarla, ya que merece más de una visión), se trata del descarnado, inquietante y al mismo tiempo conmovedor retrato de la dinámica de una familia disfuncional.

Burning (Corea del Sur/2018), de Lee Chang-dong. Tras ocho años de ausencia, el maestro surcoreano de films como Green Fish, Peppermint Candy, Oasis, Secret Sunshine y Poesía para el alma regresó con un thriller psicológico amargo y desolador sobre la frustración de los millennials. A partir de un cuento del reconocido autor japonés Haruki Murakami publicado originalmente en la revista The New Yorker, Lee Chang-dong construyó la historia de un triángulo afectivo en el que se perciben las contradicciones, la rabia, la furia contenida, la angustia y el desencanto de la juventud coreana que en muchos casos termina en violencia. El protagonista del film es Lee Jongsu (Ah-in Yoo), un introvertido joven sin trabajo y aspirante a novelista que debe hacerse cargo de la decadente granja de su padre y los problemas legales que éste le ha dejado.

El libro de imágenes (Francia/2018), de Jean-Luc Godard. ¿Una película de Godard en Netflix? Por qué no... Y es nada menos que su último largometraje, que le permitió ganar una Palma de Oro especial (algo así como un reconocimiento a su dilatada e influyente carrera). Se trata de otro de sus ensayos cinematográficos en el que, a partir de un patchwork estilístico, suma referencias cinéfilas con citas literarias e históricas y reflexiones personales sobre el estado de las cosas en un mundo dominado por las desigualdades, los conflictos bélicos y la xenofobia. Solo para... godardistas.

Happy as Lazzaro / Lazzaro felice (Italia/2018), de Alice Rohrwacher. La directora de Corpo celeste y Las maravillas ganó el premio a Mejor Guión en Cannes con esta película rodada en 16mm sobre las profundas diferencias de clase que es, al mismo tiempo, un homenaje a grantes autores del cine italiano como Pier Paolo Pasolini, Ermanno Olmi, Federico Fellini y los hermanos Taviani.

Girl (Bélgica/2018), de Lukas Dont. Mejor ópera prima de Cannes 2018, esta película describe el viaje interior y exterior de Victor (consagratorio trabajo de Victor Polster). A punto de cumplir 16 años, se siente, vive y se expresa como mujer por lo que exige que la llamen Lara. Cuando se muda a una ciudad de la Bélgica flamenca para vivir con su padre y su hermano menor, ingresa en una compañía de danza profesional, aunque las cosas no serán fáciles para alguien que nació como varón dentro de un elenco (y un vestuario) femenino.

Shéhérazade (Francia/2018), de Jean-Bernard Marlin. La historia de amor entre Zachary (Dylan Robert), un muchacho de 17 años que sale de la cárcel en libertad condicional, y Shéhérazade (Kenza Fortas), una prostituta que trabaja en las sórdidas calles de Marsella, es el eje de esta impactante película ganadora de decenas de premios, incluídos dos Jean Vigo y tres César (los Oscar franceses) a mejor ópera prima y a las revelaciones actorales para Robert y Fortas. El film narra -con un estilo hiperrealista que remite al cine de los hermanos Dardenne- los códigos de lealtades y traiciones, la espiral del ojo por ojo en el violento submundo delictivo, la dinámica de la comunidad árabe en esa ciudad y, en su último tercio, incursiona en el thriller judicial con sorprendentes y conmovedores resultados.