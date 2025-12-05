Netflix compró Warner: las series y películas que podrían sumarse a la plataforma

Las compañías Netflix y Warner Bros. Discovery anunciaron este viernes un acuerdo definitivo para la adquisición de los estudios de cine y televisión, además de sus servicios de transmisión HBO y HBO Max. La transacción valora a la empresa en venta en aproximadamente 82.700 millones de dólares y recibió la aprobación unánime de las juntas directivas de ambas firmas y se concretará tras la separación de la división de cadenas globales de la empresa vendida.

Qué producciones llegarán al servicio

La fusión de bibliotecas representa el punto central del acuerdo para los suscriptores. El comunicado oficial detalla las franquicias y obras que pasarán a formar parte del portafolio de Netflix. Títulos emblemáticos como Game of Thrones, The Sopranos, The Big Bang Theory y el universo cinematográfico de DC convivirán en la misma aplicación junto a propios.

Game of Thrones es una de las series emblema de HBO

El listado de incorporaciones abarca clásicos del cine como El Mago de Oz, Casablanca y El Ciudadano, obras que definieron la historia de Warner Bros. durante el último siglo. El acuerdo también menciona la inclusión de sagas modernas de gran popularidad como Harry Potter y Friends. Estos contenidos se sumarán a la oferta actual de la plataforma compradora, que incluye producciones internacionales como La Casa de Papel y El Juego del Calamar.

Qué dijeron los ejecutivos tras el anuncio

Los directivos de ambas empresas enfatizaron el valor de combinar la capacidad técnica con la propiedad intelectual histórica. El co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, señaló que la unión del alcance global de su servicio con el legado narrativo de Warner Bros. permitirá ofrecer una mejor experiencia a la audiencia.

El presidente de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aseguró que el acuerdo garantiza la vigencia de sus historias para las próximas generaciones. Greg Peters, el otro co-CEO de la firma adquiriente, destacó la intención de mantener las operaciones actuales de los estudios, incluidos los estrenos en salas de cine, y proyectó un fortalecimiento de toda la industria del entretenimiento.

Harry Potter y el Misterio del Príncipe

Detalles de la operación y división de activos

El cierre de la compra depende de una reestructuración societaria previa prevista para el tercer trimestre de 2026. La división de cadenas de WBD, denominada Discovery Global, se separará en una nueva empresa pública independiente antes de la venta. Esta nueva entidad conservará canales de noticias y deportes como CNN, TNT Sports y la plataforma Discovery+.

Netflix absorberá exclusivamente los estudios de producción y los servicios premium de HBO. La transacción se liquidará mediante una combinación de efectivo y acciones. Los accionistas de Warner Bros. Discovery recibirán 23,25 dólares en efectivo y una porción en acciones de Netflix por cada título en su poder. El valor total de la operación asciende a 27,75 dólares por acción.

Friends es considerada una de las series más exitosas de todos los tiempos

Reacciones del sector y proyecciones

La industria observa con atención este movimiento de consolidación. El Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA) advirtió en el pasado sobre los riesgos de este tipo de fusiones para la competencia y la diversidad de contenidos.

La organización gremial suele señalar que la concentración de medios reduce las opciones para los trabajadores y los consumidores, aunque Netflix afirma que la expansión de su capacidad de producción generará más empleos y oportunidades para el talento creativo.

La compañía compradora estima completar la transacción en un plazo de 12 a 18 meses. Proyectan un ahorro de costos de entre 2000 y 3000 millones de dólares anuales para el tercer año posterior a la integración. El mercado bursátil reaccionó ante la noticia que pone fin a semanas de especulaciones sobre el futuro de los activos de Warner tras la puja inicial con otros interesados.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.