Qué veo en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana largo

Llegó el fin de semana largo de diciembre y junto a este los planes pueden incluir una buena maratón cinéfila. Además de aprovechar el tiempo al aire libre, si el clima lo permite, muchos optan por quedarse en casa, preparar algo rico para comer y, por qué no, disfrutar del mejor contenido de Netflix. Para quienes tengan ganas de maratonear este sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre, a continuación les dejamos el ranking de las mejores series y películas del gigante del streaming.

Las mejores cinco series para ver este fin de semana en Netflix

1. Stranger Things 5 (2025)

Terror/Fantasía. Otoño, 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales y los protagonistas tienen un único objetivo: encontrar a Vecna y terminar con él. Pero desapareció; nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno puso la ciudad en cuarentena militar y en intensa la búsqueda de Once, que se ve obligada a esconderse de nuevo. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para terminar con esta pesadilla, tendrán que estar todos juntos, una última vez. Duración: ocho episodios. Ver Stranger Things 5.

Stranger Things, quinta temporada - Tráiler

2. Envidiosa 3 (2025)

Comedia. Tras reconciliarse con sus inseguridades, Vicky se enfrenta a preguntas sobre la vida en pareja, los celos, la maternidad y la posibilidad de crecer profesionalmente en un entorno competitivo. Duración: diez episodios. Ver Envidiosa 3.

Envidiosa tercera temporada, tráiler oficial

3. Los abandonados (2025)

Drama/Western. Cuando una fuerza corrupta de riqueza y poder codicia las tierras de un grupo de familias diversas y atípicas e intenta expulsarlas, estas deben perseguir su Destino Manifiesto. Duración: siete episodios. Ver Los abandonados.

Los abandonados, tráiler oficial

4. Beso dinamita (2025)

Romance/Drama. Una apasionada historia de amor en Jeju termina de forma repentina... hasta que el destino vuelve a juntar a un heredero y a una joven que entra en su empresa fingiendo ser madre. Duración: diez episodios. Ver Beso dinamita.

Beso dinamita, tráiler oficial

5. Talamasca: la orden secreta, de Anne Rice (2025)

Terror/Sinopsis. Una sociedad secreta rastrea a seres sobrenaturales como brujas, vampiros y hombres lobo. Duración: seis episodios. Ver Talamasca: la orden secreta, de Anne Rice.

Talamasca: la orden secreta, de Anne Rice, tráiler

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Lali: la que le gana al tiempo (2025)

Documental. Lali se abre a su público compartiendo su evolución y su camino de autotransformación que experimentó durante su gira. Duración: 1 h 14 min. Ver Lali: la que le gana al tiempo.

Lali: la que le gana al tiempo - Tráiler Oficial

2. Trol2 (2025)

Suspenso/Drama. Nora, Andreas y el capitán Kris vuelven a la carga cuando un nuevo troll despierta de su letargo. Esta vez, necesitarán más ayuda para vencerlo. Duración: 1 h 44 min. Ver Trol2.

Trol 2, tráiler oficial

3. El llamado salvaje (2020)

Drama/Aventura. Cuenta la historia de Buck, un perro bonachón cuya vida cambia de la noche a la mañana cuando su dueño se muda de California a los exóticos parajes de Alaska, durante la fiebre del oro, a finales del siglo XIX. Como novato de un grupo de perros de trineo (y posteriormente su líder), Buck experimenta una aventura que jamás olvidará, encontrando su lugar en el mundo y convirtiéndose así en su propio amo. Duración: 1 h 40 min. Ver El llamado salvaje.

Tráiler de El llamado salvaje

4. Togo (2019)

Aventura/Drama. La historia real, ambientada en el invierno de 1925, del campeón de trineos de perros, Leonhard Seppala y su perro líder, Togo. Juntos se embarcan en una aventura por Alaska para transportar medicinas a un pequeño pueblo. Duración: 1 h 54 min. Ver Togo.

Togo, tráiler oficial

5. El secreto de Santa (2025)

Comedia/Romance. Taylor se disfraza de Papá Noel en un complejo turístico para financiar las clases de esquí de su hija. Al trabajar con el encantador gerente Matthew, encuentra la alegría de las fiestas y una oportunidad para el amor en medio de los desafíos. Duración: 1 h 32 min. Ver El secreto de Santa.