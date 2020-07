Chris Evans y los directores de Avengers: Endgame se reencuentran en el proyecto más ambicioso de Netflix Fuente: Archivo

Netflix ya prepara lo que seguramente será el proyecto más ambicioso de su historia como productora de contenido original. Con una inversión que podría superar los 200 millones de dólares, Ryan Gosling y Chris Evans protagonizarán The Gray Man, primera adaptación al cine de la exitosa serie de novelas de acción y de espionaje escritas por Mark Greaney.

La película será dirigida por Joe y Anthony Russo, que encaran aquí su primer gran proyecto después de su aporte al universo cinematográfico de Marvel en algunos de sus largometrajes más importantes. Los Russo dirigieron allí cuatro películas: Capitán América y el soldado del invierno, Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. En The Gray Man volverán a trabajar con Evans, el rostro del Capitán América en toda esta serie.

Gosling interpretará a Court Gentry, el personaje central de la novela. Es un antiguo agente de la CIA que ahora trabaja como asesino a sueldo y por eso es conocido como "The Gray Man" (El hombre de gris). El eje de la historia es el enfrentamiento entre Gentry y Lloyd Hansen (Evans), que fue su compañero de tareas en la CIA y ahora trata de atraparlo siguiendo su pista a lo largo de distintos lugares del planeta.

Está previsto iniciar el rodaje en enero próximo en Los Angeles y en algunos otros países que todavía no terminaron de definirse. Según le anticipó Joe Russo al sitio Deadline, la idea es darle continuidad al relato y sumar en los próximos años varias secuelas. Greaney lleva escritas desde la publicación de The Grey Man en 2009 diez novelas sobre Gentry. La última de ellas será publicada en 2021.

Expertos en llevar adelante proyectos de gran escala, los Russo quieren crear a partir de The Gray Man un universo completo en condiciones de competir con otras identidades o franquicias similares que ofrece hoy el cine de acción, como las películas de James Bond o la serie de Misión Imposible protagonizadas por Ethan Hunt (Tom Cruise).

"La película va a ser un auténtico mano a mano entre estos dos actores, que representan dos versiones diferentes de la CIA en cuanto a lo que esa agencia es y lo que hace. Queremos construir un universo entero, con el personaje que interpreta Ryan en el centro. Todos nos hemos comprometido para esta primera película y eso es algo que debería ser genial para llevarnos a una segunda película. Los dos personajes centrales son asesinos expertos, y el personaje de Chris se ocupa de perseguir a Ryan", dijo Joe Russo a Deadline.

El proyecto más reciente de los Russo, en este caso como guionistas y productores, también fue realizado para Netflix. Se trata de Misión de rescate (Extraction), protagonizada por otra estrella de Marvel, Chris "Thor" Hemsworth. La secuela de este relato de acción ya está confirmada y tendrá guion de Joe Russo.

Christopher Markus y Stephen McFeely, que trabajaron junto a los Russo en los guiones de sus películas para Marvel, también serán parte del equipo autoral de The Gray Man. En cuanto a Greanay, además de haber escrito esta serie de best sellers sobre el ex agente de la CIA convertido en asesino, también es el coautor de Command Authority, la novela póstuma de Tom Clancy, el creador de Jack Ryan y sus aventuras (La caza al Octubre Rojo, Peligro inminente, La suma de todos los miedos) que también llegaron con éxito a la pantalla grande.