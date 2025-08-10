Del sueño a la pesadilla: los actores famosos que pasaron por traumáticas audiciones

Por más éxitos de taquilla, premios Oscar y popularidad que hayan conseguido, muchos de los actores más famosos de Hollywood tienen una pesadilla en común. Hasta los intérpretes más talentosos tienen que empezar por algún lado, y para los actores ese lugar suelen ser los castings y audiciones a los que se presentan sabiendo que las probabilidades de conseguir el papel son bajas, pero manteniendo la esperanza de que, esa vez, la suerte les toque a ellos. Para muchos esos tempranos rechazos son difíciles de olvidar, se trata de valiosas lecciones de humildad que permanecen con ellos no importa cuántos reconocimientos hayan acumulado en sus carreras. Aunque no hay quién se salve de esas traumáticas experiencias, no todos están dispuestos a hacerlas públicas. Sin embargo, los que sí lo hacen suelen, de paso, revelar los secretos de la industria y los graciosos extremos a los que los aspirantes a actores llegan para conseguir un papel.

Meryl Streep

Meryl Streep, "demasiado fea" para un papel Instagram @merylstreep

La anécdota al comienzo de la carrera de Streep debería formar parte del programa educativo de toda escuela de actuación. Después de todo, si le pasó a la amada intérprete norteamericana, le puede pasar a cualquiera. Un consuelo que podría incentivar a muchas a no rendirse antes de tiempo. Según contó la propia Streep, a mitad de los años setenta participó de las audiciones para interpretar a la rubia debilidad de King Kong en la remake del mismo nombre que estaba preparando el productor italiano Dino De Laurentiis. El casting se llevó a cabo en la oficina de De Laurentiis, quien apenas la vio dijo en italiano que Streep era “demasiado fea” para interpretar el papel que finalmente quedaría en manos de Jessica Lange. Lo que el famoso productor no sabía era que la actriz sabe hablar italiano y así se lo hizo saber de inmediato. La humillante experiencia, contó Streep, fue una de las más aleccionadoras de su carrera.

Bradley Cooper

Bradley Cooper quiso ser un superhéroe, pero apuntó al personaje equivocado Jordan Strauss - Invision

Cuando Cooper audicionó para el papel protagónico en la película Linterna verde, su carrera estaba en pleno ascenso. Después del fenómeno de la comedia ¿Qué pasó ayer?, el actor empezaba a ser considerado para algunos de los proyectos más ambiciosos de Hollywood, al menos en términos de los presupuestos invertidos para lograr un éxito de taquilla. Hacia 2010, ese estatus equivalía a probar suerte en el género de superhéroes que tanto había hecho por las carreras de Robert Downey Junior y Hugh Jackman. Por eso, a la hora de presentarse en el casting para la película basada en los cómics de DC, Cooper decidió ir preparado. Su idea era demostrar su viabilidad para interpretar a un superhéroe haciendo una imitación de otro. Así, según contó el actor en una entrevista en The Tonight Show, se paró frente al equipo de producción para mostrarles lo que él creía era una muy digna versión de Batman. “En un momento, pude ver en el monitor lo que estaba haciendo y me horroricé. Pensé: “¡Dios mío, parece que estoy haciendo un sketch para Saturday Night Live! No voy a conseguir este trabajo”. Tenía razón: el papel principal de Linterna verde quedó en manos de Ryan Reynolds quién tal vez logró hacer una audición más convincente para la película, que a la larga fue un completo fracaso.

George Clooney

Clooney y un error que le costó caro

En el caso de George Clooney, una de las peores experiencias de casting que tuvo en su carrera fue autoinfligida. Hacia comienzos de los 90, el actor llevaba unos cuantos años apenas sobreviviendo en Hollywood con papeles más que secundarios en series del montón cuando consiguió la que creía era la oportunidad de su vida: audicionar frente a Francis Ford Coppola para Drácula, su nuevo proyecto. Sin demasiada información sobre el personaje para el que estaba haciendo una prueba, Clooney sí sabía que se trataba de un borracho, por lo que decidió presentarse al casting con varias copas encima. “Después de que hice la prueba, Coppola llamó a mi agente para quejarse porque fue borracho al casting. Obviamente mi plan no funcionó”, contó el actor hace unos años en un reportaje con la señal E!

Jake Gyllenhaal

Gyllenhaal, el peor de todos Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment

Una de las películas más exitosas de las últimas décadas podría haber lucido muy diferente si Gyllenhaal hubiese podido hacer un acento británico más o menos creíble. Cuando se presentó al casting para interpretar a Frodo en El señor de los anillos, Peter Jackson, su director, le indicó que el personaje debía tener ese acento. El problema fue que el actor solo se enteró de ese requerimiento en la audición. Más allá de la falta de preparación, Gyllenhaal decidió improvisar en el momento. La audacia no rindió sus frutos. Un tiempo después sus agentes le contaron que desde el equipo de producción de la película les contaron que su audición había sido una de las peores que habían visto.

Elizabeth Olsen

Ni tronos ni dragones para Elizabeth Olsen

Algo similar le ocurrió a Olsen cuando hizo una prueba para interpretar a Daenerys Targaryenen, el papel que finalmente quedó en manos de Emilia Clarke, en Game of Thrones. La actriz de Wanda Vision le contó a la revista The Hollywood Reporter en 2021 que la audición para el programa de HBO todavía la acecha. “Tuve que interpretar el discurso que da Daenerys cuando sale del fuego. Lo hice horrible y nunca me volvieron a llamar”.

Chris Evans

Los nervios le jugaron una mala pasada a Evans cuando conoció a su ídolo, Ben Affleck

Hay muchos factores por los que un casting puede salir mal. Uno de los más usuales son las malas pasadas que los nervios le juegan a los actores en busca de un papel. Evans le contó a la revista Backstage que nunca olvidará el día en que se presentó a una audición para la película Desapareció una noche, el primer largometraje dirigido por Ben Affleck. Ambientado en Boston, ciudad natal de Evans y Affleck, el film parecía el proyecto ideal para que el actor mostrara su habilidad como intérprete dramático. Tal vez la presión de trabajar con su ídolo fue demasiado para Evans, que años después reveló el gran papelón. “Llegué a las oficinas de producción y, mientras iba caminando hacia la sala donde se harían las audiciones, escuché que alguien me llamaba. Era Ben. Nos saludamos con un apretón de manos mientras mi mente iba a mil por hora, buscando algo qué decirle. Y lo que se me ocurrió fue preguntarle si había estacionado mi auto en una zona permitida”, detalló Evans. Lo que siguió fue un momento incómodo, de esos imposibles de olvidar. “Él me miró y evidentemente desconcertado me preguntó dónde había estacionado. Sin pensar le contesté que en una zona de parquímetros. Me dijo: “¿Le pusiste monedas?’” Y cuando le respondí que sí, asintió y me aseguró que iba a estar todo bien”, recordó el actor que, por supuesto, no consiguió el papel en el film que finalmente protagonizó Casey Affleck.

Henry Cavill

Henry Cavill: el James Bond que no fue Evan Agostini - Invision

El proceso de casting puede ser arduo y muchas veces cruel. Especialmente cuando en la audición se necesita encontrar al actor ideal para encarnar a un personaje legendario. Y para un intérprete inglés pocas figuras del cine son más populares que James Bond. Cuando a principios de los 2000 la producción de Casino Royale estaba buscando al próximo agente 007, uno de los candidatos era Cavill que llegó a grabar una escena del film para el director Martin Campbell. “Me pidieron que saliera del baño vistiendo solo una toalla. Recuerdo que Campbell me vio y me dijo: “Estás un poco gordito, Henry”. En ese momento, yo no tenía idea de entrenamientos físicos o dietas. Su honestidad me ayudó a mejorar”, contó Cavill en 2019 en un reportaje con la revista Men’s Health.

Eddie Redmayne

La fuerza no acompañó a Eddie Redmayne Archivo

Hasta el actor más habilidoso puede tener un mal día. En el caso del ganador del Oscar ese tropezón ocurrió durante la audición para Star Wars: El despertar de la fuerza. Sin acceso al guion y sin siquiera saber para qué personaje estaba haciendo el casting, Redmayne tomó todas las decisiones equivocadas. “Con películas como esa, todo es secreto. No te dan las líneas de diálogo del personaje. En este caso me hicieron la prueba con una escena de Orgullo y prejuicio, pero una vez frente a la cámara me dijeron que estaban buscando al villano de la historia. Para mí, en el contexto de Star Wars eso significaba hacer una voz ridícula y sonidos similares a los de Darth Vader una y otra vez. La jefa de casting, una mujer muy amable que ya me había contratado para otras películas, solo me miraba. Después de más de diez intentos me preguntó si podía hacer otra cosa. Le contesté que no. Y eso fue todo”, contó el actor a la revista Uproxx.

Nicholas Hoult

Hoult durante la campaña de promoción de Superman Scott A Garfitt� - Invision�

Hoult tiene experiencia con audiciones que no resultan según lo esperado. El actor británico contó más de una vez durante la campaña de promoción de Superman, en la que interpreta a Lex Luthor, que inicialmente había participado del casting para encarnar al hijo dilecto de Krypton. Esa ilusión se desvaneció apenas se cruzó con David Corenswet, quién se quedó con el papel de El hombre de acero. Sin embargo, esa no fue la experiencia más traumática de Hoult en un casting. “Una de mis peores audiciones fue interpretar al príncipe Caspian en Las crónicas de Narnia. Me preguntaron si podía hacer un acento hispano. Y como ejemplo me mencionaron al Gato con botas de Shrek. Así que mientras interpretaba la escena requerida no dejaba de intentar hacer mi imitación de Antonio Banderas. Era horrible y sonaba más parecido a Borat que a Banderas”, reveló Hoult a Entertainment Weekly.

Robert Pattinson

Robert Pattinsony las mentiras que le costaron un papel en un tanque de Hollywood Markus Schreiber - AP

La confusión de acentos también influyó en el fracaso del actor de Crepúsculo en la audición para Transformers. Aunque en ese caso, fue su extraño comportamiento la razón decisiva por la que no le dieron el papel en la película de Michael Bay. El intérprete inglés contó que para hacerse el gracioso decidió presentarse al casting fingiendo ser estadounidense. “Les conté que era de algún lugar de Norteamérica, porque pensaba que si decía que era británico me iban a juzgar por mi capacidad para hacer el acento americano. El problema es que ellos ya sabían que yo era inglés y me escuchaban hablar de mi infancia en Denver pensando que estaba borracho o drogado”, explicó Pattinson.