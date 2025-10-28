Chris Evans y su esposa, Alba Baptista, se convirtieron en padres primerizos en estricto secreto

A pesar de los paparazzi que acechan a los famosos en todos los rincones de los Estados Unidos, a pesar de las redes sociales y la curiosidad de la gente, Chris Evans y Alba Baptista lograron mantener en secreto una de las noticias más emocionantes de sus vidas: que iban a ser papás por primera vez.

El protagonista de Capitán América, de 44 años, y la actriz de Warrior Nun, de 28, le dieron la bienvenida a su primera hija este fin de semana. La niña, a la cual llamaron Alma Grace, nació el sábado pasado en Massachusetts, según informó el sitio TMZ. Como era de esperarse, los representantes de Evans y Baptista no respondieron a las solicitudes de comentarios de los medios, y los actores, tampoco han anunciado el nacimiento públicamente.

Chris Evans y Alba Baptista en la fiesta post Oscar de Vanity Fair, en marzo de 2024 MICHAEL TRAN - AFP

En junio, los fans especularon que la pareja estaría agrandando la familia luego de que el padre de ella, Luiz Baptista, respondiera una publicación que hizo una cuenta de Instagram dedicada al actor felicitándolo a él y al padre de Evans por el día del padre. “Muchas gracias, querido Chris ¡Ya se viene el tuyo!“, escribió el hombre pensando que la cuenta era de su yerno.

En noviembre del año pasado, la estrella que compuso al Capitán América en la pantalla grande declaró en una entrevista con Access Hollywood que “sin lugar a dudas” quería tener hijos. “Espero que sí”, dijo cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ser padre algún día. “El título de papá es muy emocionante”, añadió.

La pareja se conoció en 2021, pero recién hicieron oficial el noviazgo en 2022. “Están juntos desde hace más de un año y va en serio”, dijo una fuente cercana a ambos a la revista People en ese momento. “Están enamorados y Chris nunca ha sido más feliz. Toda su familia y amigos la adoran”, añadió la misma persona.

Chris Evans y Alba Baptista, en una de las escasas postales que comparten de su vida familiar Page

Tras oficializar su romance, Evans compartió un tierno posteo en su cuenta personal de Instagram que compilaba muchas de las bromas que se hacían con Alba. Allí se los pudo ver riéndose y disfrutando de varios momentos de manera cómplice. Y el día de San Valentín de 2023, en tanto, el actor publicó un mensaje para su novia acompañado de un pequeño clip con numerosas fotos de ambos, homenajeando su historia de amor. En este montaje, se los pudo ver disfrutando de distintas situaciones: paseando por la nieve, en la montaña, relajados en la comodidad del hogar o en divertidas escenas junto a su mascota.

Durante una entrevista con la revista People, tras ser catalogado como el hombre más sexy del año, Evans aseguró que tenía intención de formar una familia propia. “Eso es algo que absolutamente quiero: esposa, hijos, formar una familia (...). Cuando leés sobre la historia de los mejores artistas, ya sean actores, pintores o escritores, la mayoría de ellos admite que su mayor orgullo no fue el trabajo que hicieron, sino las relaciones: las familias que crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron”, había expresado el actor, a la vez que había reflexionado: “Así que es algo que a través de mis largos 41 años también suena a verdad. Esas cosas son las más importantes”.

Y había agregado: “Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia. Tuve mucho de eso en mi vida, así que cuando pienso en la idea de crear eso... No me puedo imaginar nada mejor”.

Evans y Baptista finalmente se casaron en 2024 y celebraron dos bodas: una en Portugal y otra en Massachusetts. Muchos de los amigos famosos de la pareja fueron vistos en Boston para asistir a la ceremonia, incluidos los compañeros de Evans en la saga Avengers, como Robert Downey Jr, que asistió junto a su esposa, Susan Downey; Chris Hemsworth, que hizo lo propio con su mujer Elsa Pataky; y Jeremy Renner. También los medios detectaron en la zona a John Krasinski con Emily Blunt. Todos los invitados -famosos y no- tuvieron dos condiciones que cumplir para acceder al gran evento: dejar sus celulares y firmar un acuerdo de confidencialidad.