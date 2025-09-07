LA NACION

En fotos: Anya Taylor-Joy, Ryan Reynolds y Sydney Sweeney y todas las estrellas que desembarcaron en el festival de cine de Toronto

La muestra canadiense suele dar pistas sobre los films que formarán parte de la temporada de premios por venir

Anya Taylor-Joy llegó a Toronto para presentar su película Sacrifice, en la que comparte elenco con Chris Evans
Anya Taylor-Joy llegó a Toronto para presentar su película Sacrifice, en la que comparte elenco con Chris EvansMATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Ryan Reynolds asistió como productor a la premiere mundial del documental John Candy: I Like Me, que se llevó a cabo en la primera jornada del festival de cine de Toronto
Ryan Reynolds asistió como productor a la premiere mundial del documental John Candy: I Like Me, que se llevó a cabo en la primera jornada del festival de cine de TorontoChris Pizzello - Invision
Reynolds, acompañado por su mamá Tammy en el festival de cine de Toronto vistiendo su orgullo nacional canadiense con una remera alusiva
Reynolds, acompañado por su mamá Tammy en el festival de cine de Toronto vistiendo su orgullo nacional canadiense con una remera alusivaSammy Kogan - The Canadian Press
Elle Fanning, una de las actrices más glamorosas del momento en la función en Toronto del film Sentimental Value, de Joachim Trier, ganador del premio al mejor director en Cannes
Elle Fanning, una de las actrices más glamorosas del momento en la función en Toronto del film Sentimental Value, de Joachim Trier, ganador del premio al mejor director en Cannes MATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Fanning, favorita de los fotógrafos durante los primeros día del festival de Toronto
Fanning, favorita de los fotógrafos durante los primeros día del festival de TorontoVALERIE MACON - AFP
El capitán América llegó a Canadá: Chris Evans asistió a la premiere de la película Sacrifice
El capitán América llegó a Canadá: Chris Evans asistió a la premiere de la película SacrificeCOLE BURSTON - AFP
Sam Richardson, Anya Taylor-Joy, Robert Walak y Chris Evans, director y protagonistas de Sacrifice, el film estrenado este sábado en Toronto
Sam Richardson, Anya Taylor-Joy, Robert Walak y Chris Evans, director y protagonistas de Sacrifice, el film estrenado este sábado en TorontoMATT WINKELMEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Sydney Sweeney asistió al evento organizado por los Globo de Oro este sábado en el marco del festival de cine de Toronto
Sydney Sweeney asistió al evento organizado por los Globo de Oro este sábado en el marco del festival de cine de TorontoVALERIE MACON - AFP
Sweeney llegó a Toronto para presentar su nueva película, Christy, un papel protagónico que podría llevarla a formar parte de la temporada de premios 2025/26
Sweeney llegó a Toronto para presentar su nueva película, Christy, un papel protagónico que podría llevarla a formar parte de la temporada de premios 2025/26MICHAEL LOCCISANO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Channing Tatum en la fiesta de los Globo de Oro luego de presentar su nueva película, Roofman, en el festival de Toronto
Channing Tatum en la fiesta de los Globo de Oro luego de presentar su nueva película, Roofman, en el festival de Toronto VALERIE MACON - AFP
Natalie Portman asistió al festival de Toronto para presentar el film animado Arco, producido por ella
Natalie Portman asistió al festival de Toronto para presentar el film animado Arco, producido por ellaVALERIE MACON - AFP
La actriz británica Juno Temple asistió a la premiere mundial de Roofman, el film que protagoniza junto a Channing Tatum
La actriz británica Juno Temple asistió a la premiere mundial de Roofman, el film que protagoniza junto a Channing TatumVALERIE MACON - AFP
Elizabeth Olsen presente en Toronto para presentar su nueva película, el drama romántico Eternity
Elizabeth Olsen presente en Toronto para presentar su nueva película, el drama romántico EternityVALERIE MACON - AFP
La artista musical británica Charli XCX viajó a Toronto para la presentación de Sacrifice, la película en la que aparece como actriz
La artista musical británica Charli XCX viajó a Toronto para la presentación de Sacrifice, la película en la que aparece como actrizCOLE BURSTON - AFP
El actor venezolano Edgar Ramírez llegó al festival de Toronto para presentar La hija de la española, de Mariana Rondón y Marité Ugas
El actor venezolano Edgar Ramírez llegó al festival de Toronto para presentar La hija de la española, de Mariana Rondón y Marité UgasVALERIE MACON - AFP
Paul Mescal asitió a la función de Hamnet, el film de Zoe Zhao que protagoniza junto a Jesse Buckley
Paul Mescal asitió a la función de Hamnet, el film de Zoe Zhao que protagoniza junto a Jesse BuckleySammy Kogan - The Canadian Press
El actor mexicano Diego Boneta asistió a la fiesta de los Globo de Oro tras presentar en el festival el film Killing Castro, en el que interpreta a Fidel Castro
El actor mexicano Diego Boneta asistió a la fiesta de los Globo de Oro tras presentar en el festival el film Killing Castro, en el que interpreta a Fidel CastroVALERIE MACON - AFP
La actriz australiana Samara Weaving, una de las invitadas a la gala organizada por los productores de los premios Globo de Oro en el marco del festival de Toronto
La actriz australiana Samara Weaving, una de las invitadas a la gala organizada por los productores de los premios Globo de Oro en el marco del festival de TorontoVALERIE MACON - AFP
Kirsten Dunst, otra de las protagonistas de Roofman asistió al estreno mundial del film en el festival de Toronto
Kirsten Dunst, otra de las protagonistas de Roofman asistió al estreno mundial del film en el festival de TorontoLaura Proctor - The Canadian Press
