Trailer de Misión de rescate 03:02

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2020 • 01:44

El actor Chris Hemsworth , que se hizo mundialmente conocido por interpretar a Thor en siete largometrajes de Marvel ( más un octavo en camino ), puede que haya encontrado en Tyler Rake a su nuevo gran personaje. La plataforma Netflix estrenó recientemente Misión de rescate , un film que tiene al australiano como principal figura, y el apoyo del público fue tal que el propio actor le dedicó un mensaje por Instagram a sus fans.

Al parecer Misión de rescate se convirtió en el film de acción favorito para ver en esta cuarentena, y el público se dejó seducir por una historia sólida que mezcla grandes dosis de pelea, persecuciones de todo tipo y un plano secuencia que deja sin aliento. Su popularidad va creciendo a una velocidad tan grande, que Netflix proyecta que serán 90 millones de cuentas las que hayan reproducido el largometraje en el transcurso de sus primeras cuatro semanas . De cumplirse ese número, Misión de rescate se convertirá en la película producida por una plataforma streaming con mayor cantidad de visualizaciones.

En medio de la gran performance que está logrando el film, Hemsworth compartió un video en su cuenta personal de Instagram para saludar a su público: "Solos quiero agradecerles muchísimo a todos los que vieron Misión de rescate convirtiéndola en la película número uno del planeta en este momento. Parece que va camino a convertirse en el film de Netflix más visto de todos los tiempos, lo cual es algo increíble, y estamos impresionados por la respuesta y el apoyo. Así que en nombre mío, de los hermanos Russo, de nuestro director Sam Hargrave y de Netflix, muchas gracias, los amamos. Ahora se está hablando mucho de secuelas, de precuelas, pero de momento solo puedo decir "¿quién sabe?". Pero con este tipo de respaldo, desde luego que nos gustaría volver. Los quiero amigos, cuídense mucho".

Chris Hemsworth junto al director Sam Hargrave Crédito: Netflix

Con respecto a la posibilidad de una secuela , en las ultimas horas el portal Deadline informó que Joe Russo ya está preparando el guión de la segunda parte . En un entrevista para dicho sitio, Russo expresó: "Estamos en la etapa en la que tenemos que definir cuál será la historia. Todavía no garantizamos si la trama irá hacia adelante o atrás en el tiempo ". Si bien está aprobada la instancia de la escritura, Netflix no terminará de darle luz verde al proyecto en tanto el guión no esté listo y aprobado. Por lo pronto, la creciente legión de fans que ganó el héroe de acción Tyler Rake, espera con ansiedad una nueva entrega de la saga.