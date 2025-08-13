En fotos: del día de playa de Naomi Cambell en Ibiza al tierno beso entre Sharon Stone y Christopher Lloyd

Sharon Stone se convirtió en la protagonista absoluta en el estreno de Nobody 2, el film de Timo Tjahjanto que la tiene entre sus figuras estelares y que tuvo su gran noche el martes en el teatro chino de Los Ángeles. La actriz, una de las grandes divas de Hollywood, causó una revolución apenas pisó la alfombra roja

VALERIE MACON� - AFP