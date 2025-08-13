LA NACION

En fotos: del día de playa de Naomi Cambell en Ibiza al tierno beso entre Sharon Stone y Christopher Lloyd

La diosa de ébano mostró su espectacular figura en medio de una escapada playera con amigos; mientras tanto, en Los Ángeles, Sharon Stone se robó todas las miradas en el estreno de Nobody 2

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Naomi Campbell disfrutó del cálido sol de Formentera, en España
Naomi Campbell disfrutó del cálido sol de Formentera, en EspañaBackgrid UK/The Grosby Group
Naomi Campbell deslumbró en las costas de Formentera. La supermodelo, un ícono de la moda en la década del 90, desplegó toda su belleza ayer durante sus días de descanso en España. Con un bikini blanco y negro, se valió de un duchador para afrontar el calor que se vive en Europa
Naomi Campbell deslumbró en las costas de Formentera. La supermodelo, un ícono de la moda en la década del 90, desplegó toda su belleza ayer durante sus días de descanso en España. Con un bikini blanco y negro, se valió de un duchador para afrontar el calor que se vive en EuropaBackgrid UK/The Grosby Group
Naomi Campbell, más conocida como La diosa de ébano, pasó el día junto al productor de cine saudí Mohammed Al Turki y sus amigas. Mientras el grupo se divertía en el agua, la supermodelo británica de 55 años se relajó al sol sobre un lujoso yate
Naomi Campbell, más conocida como La diosa de ébano, pasó el día junto al productor de cine saudí Mohammed Al Turki y sus amigas. Mientras el grupo se divertía en el agua, la supermodelo británica de 55 años se relajó al sol sobre un lujoso yateBackgrid UK/The Grosby Group
Mientras disfruta del gran éxito de El oso y espera por el estreno de la biopic de Bruce Springsteen, Jeremy Allen White se tomó un descanso y eligió la playa para desconectarse. El actor ganador de tres premios Globo de Oro lució un short blanco y deslumbró con su trabajada figura
Mientras disfruta del gran éxito de El oso y espera por el estreno de la biopic de Bruce Springsteen, Jeremy Allen White se tomó un descanso y eligió la playa para desconectarse. El actor ganador de tres premios Globo de Oro lució un short blanco y deslumbró con su trabajada figuraTIDNY-359
Allen White se refrescó en la costa de Nueva York. Al actor, a quien luego de terminar su romance con Rosalía se lo vinculó con su compañera de El oso, Molly Gordon, se lo vio solo y reflexivo
Allen White se refrescó en la costa de Nueva York. Al actor, a quien luego de terminar su romance con Rosalía se lo vinculó con su compañera de El oso, Molly Gordon, se lo vio solo y reflexivoTIDNY-359

Chris Hemsworth cumplió 40 años y decidió festejarlo con amigos. El hombre que le dio vida a Thor compartió con Matt Damon, Rita Ora, Taika Waititi y varios invitados más un exclusivo almuerzo en el popular Casa Jondal, un restaurante de Ibiza. Si bien el actor australiano parece haber pasado un gran momento, llamó la atención la ausencia de su mujer, la también actriz Elsa Pataky
Chris Hemsworth cumplió 40 años y decidió festejarlo con amigos. El hombre que le dio vida a Thor compartió con Matt Damon, Rita Ora, Taika Waititi y varios invitados más un exclusivo almuerzo en el popular Casa Jondal, un restaurante de Ibiza. Si bien el actor australiano parece haber pasado un gran momento, llamó la atención la ausencia de su mujer, la también actriz Elsa PatakyBackgrid UK/The Grosby Group
Después de almorzar, Rita Ora decidió aprovechar el día al sol. La cantante británica se lookeó especialmente para la ocasión: llevó un bikini azul con lunares que combinó con el pañuelo que eligió usar como vincha y una gran cantidad de accesorios en dorado
Después de almorzar, Rita Ora decidió aprovechar el día al sol. La cantante británica se lookeó especialmente para la ocasión: llevó un bikini azul con lunares que combinó con el pañuelo que eligió usar como vincha y una gran cantidad de accesorios en doradoBackgrid UK/The Grosby Group
Sharon Stone se convirtió en la protagonista absoluta en el estreno de Nobody 2, el film de Timo Tjahjanto que la tiene entre sus figuras estelares y que tuvo su gran noche el martes en el teatro chino de Los Ángeles. La actriz, una de las grandes divas de Hollywood, causó una revolución apenas pisó la alfombra roja
Sharon Stone se convirtió en la protagonista absoluta en el estreno de Nobody 2, el film de Timo Tjahjanto que la tiene entre sus figuras estelares y que tuvo su gran noche el martes en el teatro chino de Los Ángeles. La actriz, una de las grandes divas de Hollywood, causó una revolución apenas pisó la alfombra rojaVALERIE MACON - AFP
La célebre actriz decidió posar para los fotógrafos, por primera vez en un evento de este tipo, junto a sus tres hijos: Roan, de 25 años; Laird, de 20 y Quinn, de 19. La actriz se dejó ver feliz con sus herederos
La célebre actriz decidió posar para los fotógrafos, por primera vez en un evento de este tipo, junto a sus tres hijos: Roan, de 25 años; Laird, de 20 y Quinn, de 19. La actriz se dejó ver feliz con sus herederosVALERIE MACON - AFP
Stone posa junto al actor y productor Bob Odenkirk. Mientras la actriz brilló con un ceñido vestido azul marino de cuello tortuga y mangas largas, el protagonista de Better Call Saul sorprendió con un traje brillante bicolor
Stone posa junto al actor y productor Bob Odenkirk. Mientras la actriz brilló con un ceñido vestido azul marino de cuello tortuga y mangas largas, el protagonista de Better Call Saul sorprendió con un traje brillante bicolorVALERIE MACON - AFP
El tierno beso entre Christopher Lloyd y Sharon Stone en plena alfombra roja
El tierno beso entre Christopher Lloyd y Sharon Stone en plena alfombra rojaKEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Christopher Lloyd, el célebre Dr. Emmett Brown de la saga Volver al futuro, también forma parte del elenco de Nobody 2
Christopher Lloyd, el célebre Dr. Emmett Brown de la saga Volver al futuro, también forma parte del elenco de Nobody 2VALERIE MACON - AFP
Mientras el Dr. Emmet Brown brillaba en Los Ángeles, en Nueva York Michael J. Fox, o Marty McFly, participaba en la proyección especial del 40º aniversario de la icónica película Volver al futuro
Mientras el Dr. Emmet Brown brillaba en Los Ángeles, en Nueva York Michael J. Fox, o Marty McFly, participaba en la proyección especial del 40º aniversario de la icónica película Volver al futuroInstar Images/The Grosby Group

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Jennifer Aniston confesó que sigue hablando de su ex, Brad Pitt, con Gwyneth Paltrow
    1

    Jennifer Aniston confesó que sigue hablando de su ex, Brad Pitt, con Gwyneth Paltrow: “Somos chicas”

  2. Megan Markle y la polémica que desató al recordar su pasado como “valijera” en Trato hecho
    2

    Meghan Markle y la polémica que desató al recordar su pasado como “valijera” de la versión estadounidense de Trato hecho

  3. Trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor
    3

    Mónica Santibáñez: trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor

  4. De la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano
    4

    En fotos: de la gran noche de Guillermo Francella a los looks de Eva de Dominici, Andrea Frigerio y Graciela Alfano

Cargando banners ...