¿Qué se sabe de…? El nuevo novio de Rosalía, las vacaciones “solo para hombres” de Chris Hemsworth y la Mujer Invisible embarazada

EL NUEVO DUEÑO DE SU CORAZÓN

Varias fotos en las que se los ve muy cariñosos por las calles de Múnich confirmaron el flamante romance de Rosalía (32) y Emilio Sakraya (28). La cantante española, que se separó de Jeremy Allen White en octubre del año pasado, volvió a apostar al amor: ahora con el actor alemán, de padre serbio y madre marroquí, la actriz Meryem Moutaoukkil.

En enero de este año, Emilio estuvo invitado al desfile otoño-invierno de Louis Vuitton hombres, en París. Edward Berthelot

Emilio, que también es cantante y tiene un hijo, hizo su debut en la actuación a los 9 años en la película Zeiten Ändern Dich (Los tiempos te cambian) que se estrenó en 2010 en Berlín. En 2020 dio el salto internacional cuando trabajó en la serie de Netflix Warrior Nun, y siguió su carrera como Octavio Bergmann en la película de acción 60 minutos, estrenada en 2024. Además de su pasión por el cine y los escenarios, dedica mucho tiempo al cuidado de su cuerpo con rigurosos entrenamientos que comparte con sus seguidores de Instagram.

Durante uno de sus entrenamientos que incluyen saltos a la soga, bicicleta fija y levantamiento de pesas, además de fuerte sesiones de kickboxing con su coach Jarmil Samson.

El nuevo novio de Rosalía hace gala de sus músculos en su cuenta de Instagram.

CHICOS SOLOS

Más de una vez Chris Hemsworth (41) dejó en claro su pasión de toda la vida por el surf y cómo es una de las pocas actividades que logra centrarlo por completo. En una entrevista con la revista GQ, el protagonista de Thor reveló que en la secundaria no tenía mucha vida social porque sólo quería surfear y ver películas. “Creo que eso me mantenía alejado de los problemas”, afirmó. “Cada vez que me meto al agua, siento una purificación”, agregó. Por eso no es extraño que, al pensar en unas vacaciones soñadas con sus hijos, los gemelos Sasha y Tristan (de 11 años), y su padre Craig, haya pensado en Fiyi, uno de los paraísos mundiales del surf.

Chris y sus hijos Sasha y Tristan posan con un atardecer de lujo sobre el mar.

Las mujeres de la familia, Elsa Pataky e India Rose, no fueron de la partida.

El protagonista de Thor junto a su padre Graig.

Mientras su mujer Elsa Pataky (48) está en plena promoción de la miniserie Matices, los hombres de la familia –no fue de la partida la mayor, India Rose, de 13 años– se escaparon al Pacífico sur. Durmieron en un resort de lujo llamado Tavarua Island, rodeado de playas doradas y “olas de clase mundial” que cumplen con ciertos criterios que las vuelven perfectas para la práctica de surf. Un deporte que atraviesa a tres generaciones de la familia.

Los chicos heredaron el amor y la destreza de su padre para el surf y se lucen con sus tablas.

UNA MAMÁ CON PODERES

Ya era imposible ocultarlo y fueron las curvas de su silueta las que confirmaron la mejor noticia: Vanessa Kirby, a los 37 años, espera su primer hijo. Durante la presentación de la última producción de Los 4 Fantásticos (donde interpreta a la Mujer Invisible), la actriz británica posó orgullosa de su embarazo en la Comic Con Experience, en México.

Kirby, orgullosa de su pancita durante la presentación del film Los 4 Fantásticos, en México. Disney

Kirby –famosa también por su rol de la princesa Margarita en la serie The Crown y por su actuación en el film del año 2020 Pieces of a Woman, por la que fue nominada al Oscar– se comprometió con su pareja, Paul Rabil, presidente de la Premier Lacrosse League, en diciembre pasado, y se preparan, felices y enamorados, para ser padres en la segunda mitad de este año.

junto a su amor, el ex jugador de lacrosse Paul Rabil.