Chris Hemsworth presentó en Brasil la secuela de Misión de rescate y un detalle llamó la atención

SAN PABLO, BRASIL. Con 1,90 metros de estatura, los músculos trabajados y la estampa de un galán rubio de tapa de revistas lo cierto es que lo que más llama la atención de Chris Hemsworth, sinónimo de superhéroe del cine gracias a su interpretación de Thor, el dios del trueno en los films de la factoría Marvel, es su voz. Sentado en una sala de un coqueto hotel de la ciudad brasileña a la que llegó para presentar su nueva película de Netflix, Misión de rescate 2, y formar parte del evento global Tudum -organizado por la plataforma de streaming que se llevará a cabo mañana-, y rodeado de un pequeño grupo de periodistas, entre los que estuvo LA NACION, cada vez que el actor responde una pregunta sobre el film que ya está disponible, su tono profundo y ese marcado acento australiano que lo hace sonar tan amigable pintan el cuadro de la perfecta estrella de acción de la nueva era. Una que es capaz de interpretar las escenas más arriesgadas y físicamente exigentes y al mismo tiempo alguien que tiene la capacidad interpretativa de sumarle algo de sensibilidad y profundidad a su personaje. En este caso, Hemsworth vuelve a encarnar a Tyler Rake, el mercenario con poco apego a la vida y tan intrépido como hábil para el combate cuerpo a cuerpo que se dedica a la ejecución de complicados planes de rescate mientras sufre por los errores que cometió en el pasado.

“En un momento me encontré parado sobre un tren en movimiento yendo a 80 kilómetros por hora con un helicóptero volando en mi dirección a una distancia de menos de 15 metros. Era algo que ya había leído en el guion, por supuesto, pero la verdad es que no le había prestado demasiada atención. Y un día estaba sucediendo. El susto y el entusiasmo que se ven en mi cara en esa escena son el resultado de la adrenalina que corría por mis venas en el momento. En ese punto no tengo que actuar, todo está pasando de verdad. Podríamos rodar en la soleada California, en un set de filmación con una pantalla verde y transpiración falsa pero no sería lo mismo”, dice Hemsworth cuando se le pregunta por el impactante plano secuencia que aparece en un momento clave del film que dirigió Sam Hargrave, experimentado coordinador de dobles de riesgo que ya se había encargado de la realización del primer film de lo que ya se perfila como una saga. Y aunque una tercera aventura de Rake aún no fue confirmada, tanto el actor como el realizador aseguran que pase lo que pase cada nueva entrega buscará ser muy distinta de la anterior pero conservando siempre su estilo tan visceral como su ritmo frenético.

Chris Hemsworth, en una escena de Misión de rescate 2 Gentileza: Netflix

“Por la forma en la que Sam filma sería muy complicado usar dobles para muchas de las escenas . Además él quiere que sea yo el que las haga y yo estoy de acuerdo porque eso aporta una energía diferente a la película y creo que el público aprecia eso. Que no haya efectos visuales ni ningún truco de reemplazo de cara, por ejemplo”, detalla el actor que también insiste en que el hecho de interpretar cerca del 95 por ciento de las escenas de acción de la película que está repleta de ellas tiene que ver con su entusiasmo por la actividad física y la sana competencia entre él y Hargrave. “Si veo que Sam está un poco magullado pero dice que está bien yo hago lo mismo. Ninguno quiere admitirlo antes que el otro así que seguimos y es todo en beneficio de ustedes, del público”, se ríe Hemsworth. A su lado, el director explica que si las escenas de acción son tan dinámicas y arriesgadas en Misión de rescate 2 es porque el actor está dispuesto a pasar por todo el proceso de preparación y ensayo de las secuencias más complicadas que en esta película en algunos casos llevaron meses de planificación. “Chris ama los desafíos físicos que le presentamos y eso hace mi trabajo mucho más sencillo”, dice Hargrave que tomó las lecciones aprendidas en la primera película para desarrollar puntos fundamentales de la nueva.

Hemsworth como Tyler Rake en una escena del film Gentileza: Netflix - Z9A_0177_12371.nef

“En la primera Misión de rescate (2020), solo retratamos la punta del iceberg en relación con la profundidad emocional del personaje así que esta vez queríamos ir más allá para explorar qué es lo que hace que Tyler Rake sea como es. Queríamos explorar las razones detrás de las decisiones que toma y cómo se vincula con el mundo”, detalla el director. Así, en el guion escrito por Joe Russo, la mitad del dúo de hermanos que dirigió, entre muchas otras cosas, las dos últimas entregas de Avengers, el personaje central, un exsoldado con extraordinarias habilidades de combate vuelto mercenario y experto en extracciones de rehenes en situaciones difíciles, carga con la culpa de no haber estado presente en los últimos días de la vida de su hijo, una mochila de plomo que lleva colgada al hombro dónde quiera que va. En esta oportunidad, el destino es una cárcel de máxima seguridad en la helada estepa georgiana dónde tiene la misión de rescatar a una mujer y sus dos hijos que lo pone en contacto con su doloroso pasado y lo acercan a la posibilidad de la redención que ni él cree merecer. “Primero nos preguntamos si ya habíamos agotado la narración de la historia del personaje en la primera película, pero en realidad quedaba mucho por explorar como el dolor y la culpa que siente y que lo hicieron crearse esa fachada de dureza, esa muralla que construyó a su alrededor y lo aísla del mundo. Esa búsqueda me resultó creativamente mucho más disfrutable que hacer algo que fuera pura acción y nada más” dice el actor.

Desde Australia y para todo el mundo

Chris Hemsworth le pone el cuerpo a su personaje Tyler Rake y muchas de las escenas de acción, en realidad la mayoría, las hizo él Gentileza: Netflix

Desde que Hollywood descubrió que el muchacho rubio de ojos claros y sonrisa fácil tenía pasta de estrella gracias al papel secundario, pero inolvidable que interpretó en el relanzamiento cinematográfico de Star Trek dirigido por J.J. Abrams de 2009, Hemsworth se dedicó a salvar el planeta una y otra vez y esa noble tarea lo llevó a recorrer buena parte del mundo. Aunque él siempre regrese a casa, a Australia dónde además, convenientemente, se filmaron las películas de Thor. Sin embargo, en el caso de las entrega de Misión de rescate ese espíritu viajero lo llevó a la India y Tailandia en la primera película y a República Checa y Austria en la segunda. De las escenas en las que el calor y la humedad casi atravesaban la pantalla ahora Rake y los suyos pasaron a un escenario nevado en el que el frío puedo ser tan peligroso como los villanos que los persiguen.

“En esta saga la idea es darle al público algo diferente estéticamente en cada aventura . Entre la primera y la segunda no podría haber más distancia. Lo que aportaban India y Tailandia a la trama es casi opuesto a los paisajes helados de Europa que tenemos ahora en el nuevo film. Si hay una próxima película, dependiendo de cómo los espectadores reciban esta, tendremos que considerar otro lugar para ambientarla. Podría ser Brasil. O Australia, algo con lo que vengo insistiendo, obviamente”, cuenta el actor haciéndole un guiño a los periodistas locales obligados a preguntarle por sus impresiones del país aunque él aclare que por ahora solo vio el interior del bello hotel en el que se hospeda. Esa locación de la que los periodistas presentes no pueden revelar en sus redes sociales ni el nombre ni la ubicación exacta para evitar la llegada de sus fanáticos en masa. Es que con su 1,90 de estatura, sus músculos trabajados y su estampa de galán de revista Hemsworth no es de esos actores que consigan pasar desapercibidos poniéndose una gorra y anteojos oscuros, lo que, por supuesto, es una parte esencial de su éxito como el héroe de acción ideal de estos tiempos.