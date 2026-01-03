¿Qué se sabe de…? El nuevo capricho lujoso de Cristiano, las vacaciones de Chris Hemsworth en las Fiji y los hijos de Enrique Iglesias hoy

LUJO EN EL MAR ROJO

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez vuelven a sorprender con una decisión que refleja su pasión por el lujo y la exclusividad: la compra de dos impresionantes villas en una isla privada del mar Rojo. Las imágenes hablan por sí solas. Rodeadas por aguas turquesas y arenas blancas, las villas presentan un diseño arquitectónico vanguardista inspirado en formas orgánicas, que se integran con el paisaje natural.

Las villas están ubicadas en un entorno que garantiza privacidad absoluta

Sus techos curvos y los materiales cálidos evocan la esencia del desierto, mientras que los interiores prometen espacios amplios, impactantes vistas panorámicas y detalles pensados para el máximo confort.

Cristiano y Georgina, felices con su nueva adquisición

Este enclave –Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve– ofrece un servicio 5 estrellas y se encuentra a casi 26 kilómetros del continente, por lo que sólo se puede acceder en barco o hidroavión. “El mar Rojo es un lugar verdaderamente extraordinario. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión con la isla y su belleza natural; es un lugar donde nos sentimos en paz. Ahora que tenemos un hogar aquí, podemos disfrutar de tiempo de calidad con la familia en total privacidad y serenidad cuando queramos”, afirmó el futbolista.

Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, un refugio 5 estrellas donde el lujo y la naturaleza se encuentran para crear el escenario perfecto

UN COWBOY EN LA NIEVE

Desde que se casaron, en junio pasado, Jeff Bezos y Lauren Sánchez están viviendo una eterna luna de miel. El multimillonario fundador de Amazon y la ex periodista no dejan de pasear su amor por todo el mundo, y el último destino que eligieron fue Aspen, el centro de esquí de Colorado, en los Estados Unidos, donde coincidieron con otros famosos como Mariah Carey, Goldie Hawn y Kate Hudson.

Combinados en denim y negro, Lauren y Jeff Bezos caminan por el centro de Aspen Getty Images

Después de celebrar el cumpleaños número 56 de la mujer del magnate, el 19 de diciembre, la pareja inauguró la temporada invernal y se mostró siempre con looks coordinados, como cuando el 24 de diciembre, en vísperas de la Navidad, adoptaron el estilo “cowboy chic”, con jeans y tops negros, al que Bezos le sumó un sombrero vaquero.

Otra imagen de su descanso bajo cero, con outfits de esquí Getty Images

VACACIONES Y ANIVERSARIO

Fiji se convirtió en el escenario perfecto para que Chris Hemsworth y Elsa Pataky celebraran su 15° aniversario de boda en compañía de sus seres más queridos.

Chris y Elsa posan con un atardecer de película como telón de fondo

La pareja eligió este paraíso para disfrutar de unos días de desconexión, aventura y momentos inolvidables junto a sus tres hijos, India Rose, Tristan y Sasha, con quienes compartieron actividades al aire libre y juegos en la playa.

El actor y la mayor de sus hijos, India Rose, con tablas en mano rumbo al mar

También se sumaron los hermanos del actor, Liam y Luke, y su padre, Craig. El lugar elegido para este viaje tan especial fue el exclusivo Tavarua Island Resort, un auténtico paraíso para los amantes del surf y la naturaleza. Este resort, ubicado en una isla privada en el corazón del Pacífico, ofrece olas perfectas para unas imperdibles jornadas de surf –una de las pasiones de Chris–, travesías en barco y comidas al aire libre frente al mar.

Los varones Hemsworth al completo: Liam, Chris, papá Craig y Luke

LA FELICIDAD SE MULTIPLICA

La familia de Enrique Iglesias y Anna Kournikova vive uno de sus momentos más dulces. Discreta y muy celosa de su vida privada, la pareja dio la bienvenida a su cuarto hijo (nació el 17 de diciembre), de quien por el momento se desconoce el nombre.

La primera foto del bebé que compartieron sus padres para anunciar su nacimiento, el 17 de diciembre

Hasta ahora, Enrique y Anna eran padres de Nicholas y Lucy, los mellizos que nacieron en 2017, y de Mary, la pequeña que llegó en 2020. Este nuevo nacimiento completa el círculo familiar y las imágenes compartidas reflejan la ternura de este instante: la complicidad de los hermanos mayores que rodean al bebé con gestos cariñosos.

Lucy, Mary y Nicholas posan con su hermano

El cantante y la ex tenista llevan más de dos décadas juntos y continúan apostando por la estabilidad y el amor.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias GettyImages - WireImage