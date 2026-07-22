Festival de Mar del Plata 2026: Natalia Oreiro recibirá un premio especial a la trayectoria

La actriz Natalia Oreiro, el compositor Emilio Kauderer y el director Alejandro Agresti serán distinguidos este año con el premio a la trayectoria en el Festival de Cine de Mar del Plata, que confirmó la realización de su 41° edición entre el 5 y el 15 de noviembre próximo. La distinción lleva, al igual que los premios oficiales, el nombre de Astor Piazzolla.

Durante la muestra, cuya consigna para esta temporada será “Donde el cine argentino dialoga con el mundo”, habrá un homenaje especial al director argentino Héctor Babenco (1946-2016) con la proyección de cuatro de sus películas: Pixote: la ley del más débil (1980), Jugando en los campos del Señor (1991), Corazón iluminado (1998) y la inédita Mi amigo hindú (2015), protagonizada por Willem Dafoe y con la que se despidió del cine. También está previsto un panel dedicado al análisis de la filmografía y el legado del realizador de El beso de la mujer araña al cumplirse 80 años de su nacimiento en Mar del Plata.

Kauderer, radicado en Los Ángeles y autor de la música de algunas de las mejores películas de Juan José Campanella (Metegol, El cuento de las comadrejas, Parque Lezama; El mismo amor, la misma lluvia) y de Adolfo Aristarain (Tiempo de revancha, Últimos días de la víctima, Un lugar en el mundo), antes de recibir su premio, cerrará el 19 de octubre el acto de presentación oficial en Buenos Aires del festival dirigiendo a la Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto en un concierto gratuito y abierto al público que se celebrará en el Palacio Libertad. Allí se interpretarán fragmentos de las bandas sonoras compuestas por Kauderer, ilustradas con imágenes de las películas.

El músico Emilio Kauderer recibirá un reconocimiento MARIANA ARAUJO

Ese día también se conocerá la programación completa de la muestra. Los organizadores informaron que este año fueron inscriptos 1127 títulos (un 27% más que en 2025). De ellos surgirán los 150 que conformarán la grilla oficial.

La edición 2026 del festival marplatense es la tercera que organiza la actual gestión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), presidida por Carlos Pirovano, junto con la Secretaría de Cultura de la Nación y el municipio de la ciudad anfitriona.