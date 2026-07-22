El conmovedor mensaje de despedida de la madre de Kaylee Hottle tras la muerte de la joven actriz

La madre de Kaylee Hottle, la actriz de la saga ‘Godzilla vs. Kong’ que murió el martes a los 18 años tras sufrir un incidente de tránsito en Maryland, Estados Unidos, despidió a su hija con un emotivo video que subió a las redes.

A través de su cuenta de Instagram, Ketsi Hottle compartió un tributo que resalta el vínculo profundo y la identidad que compartían a través del lenguaje de señas.

El conmovedor mensaje de la madre de la difunta actriz en Instagram

“Un privilegio haber sido tu mamá,”, escribió la mujer en el posteo que se volvió viral entre los fanáticos de la saga y los miembros de la comunidad con discapacidad auditiva.

En un segundo clip compartido, la madre de la actriz decidió mostrar una faceta más íntima y cotidiana de Kaylee: en las imágenes se puede observar a la joven en un baño, realizando una broma y comunicándose con humor.

Al respecto, Ketsi expresó su admiración por la destreza comunicativa de su hija: “Kaylee es una verdadera maestra de la lengua de signos. Su creatividad y su humor en ASL (American Sign Language) están a otro nivel. Eso es lo que he estado extrañando”, expresó en la publicación.

La actriz Deanne Bray, que tiene discapacidad auditiva. comentó el video y expresó: “Mis más sinceras condolencias”.

Y reveló una frase que la madre de la difunta actriz había pronunciado en lenguaje de señas: “Como dijiste en el video, ‘Espero que te sientas honrado de haberla conocido’. Fue un honor haber trabajado con ella durante ese breve tiempo e inmediatamente aprecié su gran corazón y su capacidad para meterse en la piel del personaje que interpretaba”, escribió Bray.

La actriz participó en distintas producciones

“Mi esposo y yo nos emocionamos hasta las lágrimas al ver los videos del padre de Kaylee y el tuyo. Kaylee tocó la vida de muchas personas. Nuestras condolencias a tu familia”, agregó.

Fatal accidente de tránsito

El fallecimiento de la actriz se produjo el martes último en el estado de Maryland, Estados Unidos, como consecuencia de un siniestro vial. Según la información proporcionada por las autoridades locales al medio estadounidense TMZ, Hottle viajaba como acompañante en un Honda Accord de 1995 durante las primeras horas de la mañana.

Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor del vehículo perdió el control, se salió de la calzada y terminó impactando contra una zanja al costado de la ruta.

Joshua Hottle, padre de la joven y también persona con discapacidad auditiva, fue el encargado de confirmar la noticia al mismo medio.

Detalló que, tras el impacto, su hija fue trasladada de urgencia hacia un centro asistencial cercano, pero falleció durante el trayecto.

Una de sus escenas mas conocidas

El hombre relató los hechos a través de una transmisión en vivo en lenguaje de señas y compartió el difícil momento personal que atraviesa: debió volar de urgencia desde Texas, donde se encontraba al momento del siniestro, para despedir a su hija tras recibir el llamado de los oficiales de policía.

Quién era la actriz

Nacida en Atlanta, Georgia, en el seno de una familia con varias generaciones de personas sordas, Kaylee Hottle comenzó su trabajo en los medios a los nueve años en spots publicitarios.

Su gran oportunidad llegó en 2021 con ‘Godzilla vs. Kong’, donde interpretó a Jia, una niña nativa de la Isla Calavera que lograba establecer un vínculo emocional con Kong a través de señas. Su desempeño fue tan notable que repitió el papel en la secuela de 2024, ‘Godzilla y Kong: el nuevo imperio’, y participó en la serie ‘Magnum P.I’.

Además de su ascendente carrera en el cine, Hottle mantenía un fuerte compromiso con su formación y su comunidad. Según consignó el diario El País, la joven cursaba su último año en la Escuela para Sordos de Texas, donde también formaba parte del equipo de atletismo de la institución.