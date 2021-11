Cine: Las siamesas va a los Goya, Keira Knightley fantasea con el retiro y la tragedia de los Andes vuelve a la pantalla

Las siamesas al Goya. Esta mañana, madrugada local en realidad, se anunciaron en Madrid los nominados a los premios Goya que entrega la Academia del cine español. Y entre las películas nominadas a mejor film iberoamericano aparece la argentina Las siamesas , dirigida por Paula Hernández .

En esa competitiva categoría en la que también participan la peruana Canción sin nombre, La cordillera de los sueños, de Chile y la mexicana Los lobos, en 2020 resultó ganadora la argentina La odisea de los giles. Claro que este año, la ceremonia que se realizará el 12 de febrero en Valencia pretende, por ahora, dejar atrás el modo híbrido que asumió la de 2020.

En principio la única certeza que se tiene sobre la gala es que José Sacristán, reconocido con el Goya de Honor y que, más allá de las estatuillas que luego consiga llevarse, la película El buen patrón, protagonizada por Javier Bardem hizo historia al convertirse, con 20 menciones, en el film más nominado de la historia de la Academia de cine de España. Una clara favorita que además es la candidata española para competir en los premios Oscar a la que siguen Maixabel con 14, Madres paralelas de Pedro Almodóvar -que se estrenará en la Argentina a través de Netflix a principios de 2022- con 8, Libertad con 6, lo mismo que Mediterráneo y Las leyes de la frontera (disponible en Netflix).

Keira Knightley Shutterstock - Archivo

Keira Knightley con Covid y pensando en el retiro. Por estos días, la actriz británica tenía la agenda ocupada con la promoción de su comedia navideña de humor negro, Silent Night, pero todos sus planes cambiaron cuando se enteró de que toda su familia, ella incluida, tenía Covid. Así, las entrevistas presenciales programadas pasaron a hacerse vía zoom y con la actriz de Orgullo y prejuicio fuera de cámara explicando que se siente “como un desecho”. Su marido, el músico James Righton y sus dos hijas pequeñas, en cambio, son asintomáticos.

Aislada en su casa en Londres, la actriz contó también que el año pasado decidió renunciar a la serie de Apple TV+, The Essex Serpent, porque no quería pasar la cuarentena reglamentaria lejos de su hija más chica, nacida en 2019. “En ese momento, hubo una parte de mí que pensó: ‘Tal vez no debería trabajar más’. Y otra que dijo: ‘Pará, tenés que volver a trabajar lo antes posible’. Pero, la verdad es que frenar un poco fue muy lindo, porque hasta ese momento éramos una familia que se movía siempre de un lado para otro ”, explicó Knightley que de todos modos admitió que en estos días el encierro la tiene “exhausta”.

El director español J.A. Bayona y el director de fotografía uruguayo Pedro Luque Netflix

De regreso a los Andes. Con bombos y platillos Netflix anunció hoy, que el director español, de gran éxito en Hollywood, Juan Antonio Bayona (Lo imposible, Jurassic World: El reino caído) empezará a filmar La sociedad de la nieve, una película basada en el libro del mismo nombre escrito por Pablo Vierci.

Vierci reconstruyó a través de la palabra de sus protagonistas la tragedia de Los Andes ocurrida en 1972, cuando el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que llevaba a un equipo de rugby a Chile se estrelló en un glaciar en el corazón de los Andes. La conocida historia de los 29 sobrevivientes del avión que ya había sido retratada en la película ¡Viven! (1993), protagonizada por Ethan Hawke, es un proyecto largamente postergado de Bayona. Según él mismo explicó, cuando estaba en plena investigación de Lo imposible se cruzó en su camino el libro de Vierci, reconocido periodista y escritor uruguayo que además conocía a los sobrevivientes desde antes de la tragedia porque asistían al mismo colegio.