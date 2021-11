El actor español José Sacristán recibirá el Goya de Honor del año próximo

Según anunció hoy la Academia de Cine de España, el artista José Sacristán, de 84 años, recibirá el Goya de Honor 2022. Con más de seis décadas de actividad en teatro, cine y televisión, Sacristán es reconocido por su protagonismo en películas de gran impacto como Un hombre llamado Flor de Otoño, Asignatura pendiente, El muerto y ser feliz o Solos en la madrugada, película que marcó toda una época y que tuvo una amplia repercusión en nuestro país.

“Con sus gestos, silencios, posturas y palabras comunica su pasión por contar historias, por ponerse la máscara como cuando se divertía de niño. José Sacristán lleva más de sesenta años jugando con responsabilidad en cine, teatro y televisión”, anunció hoy la Academia de Cine. “ Mi carrera ha sido el gozo del crío que ha visto cumplido su propósito, el de hacer creer a la gente que era el estudiante, el pregonero, el recluta, el emigrante, el abogado, el médico ”, afirmó el actor al conocer la noticia.

Nacido en Madrid el 27 de septiembre de 1937, empezó a trabajar en los escenarios a principio de la década del sesenta y, al poco tiempo, debutó en la pantalla grande con La familia y uno más, en 1965. Durante su extensa trayectoria el intérprete generó un fuerte vínculo con la Argentina. En el plano de lo personal, formó pareja con la actriz Leonor Benedetto, quien hace unos meses se refirió al actor en un extenso reportaje publicado en LA NACION. En lo artístico, integró el elenco de Un lugar en el mundo, de 1992, y también bajo las órdenes de Adolfo Aristarain fue el protagonista de Roma, de 2004, en el que compartía la trama junto Susú Pecoraro, Juan Diego Botto y Marcela Kloosterboer.

Su filmografía en el plano local incluyó un rol central en Convivencia, de 1993, de Carlos Galettini; y una participación en Bar El Chino, 2003, de Daniel Burak, entre otras. Además, incluyendo el haberse radicado por un tiempo en Buenos Aires, el actor encabezó aquí puestas teatrales como Almacenados, Dos menos, El hombre de La Mancha y Los gatos. En su faceta como cineasta dirigió Soldados de plomo, Cara de acelga, y Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?.

Juan Diego Botto junto a José Sacristán en Roma, una de las películas que el español filmó bajo la dirección de Adolfo Aristarain

La Junta Directiva de la Academia le otorga al premio honorífico al veterano actor “por ser un modelo de entrega, pasión, ética y profesionalidad para todos los cineastas jóvenes. Por ser el rostro y la voz del cine español de las últimas seis décadas. Por saber representarnos de forma única en tantos títulos inolvidables que forman parte de nuestra memoria íntima. Y por haber sabido adelantar desde el reflejo que nos ha devuelto en la pantalla algunos de los grandes cambios que hemos vivido en nuestro cine y en nuestra sociedad”. Sacristán, ha sido uno de los fundadores de la Academia hace 36 años. Al conocer la noticia de su galardón, admitió que le fue imposible dejar de pensar en los comienzos de esa institución. “Recordé los comienzos, mis tiempos de vicepresidente, la lucha... Me siento muy orgulloso del punto en el que está ahora la Academia”, destacó .

Entre los lauros acumulados en su camino, Sacristán mereció dos Conchas de Plata del Festival de San Sebastián y un Goya, el Cóndor de Plata de Honor en 2011, la Medalla de honor del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2020, el Premio Nacional de Cinematografía, cinco Fotogramas de Plata, el Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert, Premio Ceres del Festival de Mérida, TP de Oro, un premio Ondas, un Cóndor de Plata argentino. A la estantería, deberá sumarle el Goya de Honor. Tendrá que esperar, ya que la edición número 36 de los premios del cine español recién se celebrará el 12 de febrero de 2022 en el Palau de Les Arts, de Valencia. En ese marco, también se le rendirá homenaje al cineasta Luis García Berlanga en el centenario de su nacimiento.