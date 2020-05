Cine sustituto: qué ver en casa si la película que esperabas se pasó para 2021

Un lugar en silencio, el film de terror sensorial que tuvo incontables sucesores tras su estreno en 2018; su secuela fue postergada por la pandemia, como tantos otros esperados títulos hollywoodenses

Aunque la cuarentena provocó una explosión del consumo de streaming que llevó a Netflix a alcanzar un valor récord y superar incluso a la inabarcable Disney, produjo el efecto opuesto sobre la distribución tradicional de cine: todos los tanques del verano boreal fueron suspendidos y, aunque muchos films tienen una nueva (y optimista) fecha de estreno, lo cierto es que es difícil saber cuándo volverá a ser seguro congregar a una multitud en una sala. ¿Qué hacer si se postergó ese estreno que tanto esperábamos? La crítica que suele señalar la falta de originalidad del cine comercial y señalar que cada nuevo tanque de Hollywood es una remake, secuela, o copia de obras mejores, permite mitigar la espera de la novedades: frente a cada film postergado existen múltiples alternativas similares, ya sea de tono o de trama. Bienvenidos al cine sustituto.

Trailer - Top Gun Maverick 02:31

Video

Top Gun: Maverick

El anticipado regreso de Tom Cruise al rol del piloto de pruebas que lo volvió una megaestrella iba a estrenarse en julio pero, por el momento, la fecha se movió a diciembre. La alternativa más evidente a este film, es Días de trueno (Days of Thunder, Tony Scott, 1990, disponible en YouTube y Google Play), que narra exactamente la misma historia que Top Gun , que está disponible en Flow (un accidente desencadena una crisis en la inconmensurable confianza en sí mismo de un piloto quien, afortunadamente, no necesita mucho para reponerse y confirmar que es el número uno) solo que llevada de la aviación a los circuitos de las carreras de Nascar. Locos del aire ( Hot Shots , Jim Abrahams, 1991, disponible en YouTube y Google Play) es una parodia específica de esa película (con Charlie Sheen antes de su desbarranque), hecha en el mismo tono y por los mismos creadores de ¿ Y dónde está el piloto? La versión en serio de la historia está en Elegidos para la gloria (The Right Stuff, Philip Kauffman, 1982, disponible en Amazon Prime Video ), basada en la novela de no ficción de Tom Wolfe sobre los pilotos de aviones supersónicos que se convirtieron en los primeros astronautas. Para refrescar la historia de la película original se puede rastrear la comedia romántica Duerme conmigo (Sleep with Me, Rory Kelly, 1994; la escena que se menciona aquí está en YouTube), en la que un joven Quentin Tarantino desgrana en cámara su particular versión del argumento del film.

: Un lugar en silencio 2: trailer del film de John Krasinski con Emily Blunt - Fuente: YouTube 02:37

Video

Un lugar de silencio 2

Esta segunda parte del sorpresivo éxito escrito y dirigido por el, hasta entonces, actor John Krasinski (disponible en Movistar TV, Telecentro Play y Fox Play) postergó su estreno hasta un muy optimista septiembre próximo. En el film original, la humanidad era atacada por seres con un sentido del oído hiperdesarrollado, lo que llevaba a los sobrevivientes a mantener el más absoluto silencio. La simpleza y potencia de la idea original (que recibió algunas objeciones por una lectura sobrepolitizada que entendía que la película abogaba por acallar conflictos o sectores sociales) disparó una serie de imitaciones, también centradas en obstrucciones vinculadas a los sentidos. Sandra Bullock protagonizó Bird Box (Susanne Bier, 2018, disponible en Netflix ), en la que una entidad no revelada ataca a los humanos a través de la vista, llevándolos a una locura suicida o a cegarse para sobrevivir. Ya en el terreno del plagio, la coproduccion alemana El silencio (The Silence, John Leonetti, 2019, disponible en Neflix) presenta un mundo invadido por unos monstruos alados que cazan por el sonido. Una versión superior a éstas de la historia de un hombre que se autoimpone el silencio está en Tiempo de revancha (Adolfo Aristarain, 1981, disponible en YouTube). Aquí sí corresponde una lectura política porque la película protagonizada por Federico Luppi fue rodada en plena dictadura militar.

Ghostbusters Afterlife

El regreso del elenco original (menos Harold Ramis, quien falleció en 2014) a la franquicia de Los cazafantasmas tenía fecha de estreno para agosto y tras la pandemia, para marzo de 2021. Desde luego, la mejor opción para sobrellevar la espera es volver a la película original ( Ghostbusters , Ivan Reitman, 1984, disponible en Netflix), que integró por primera vez una comedia efectiva, sobre todo gracias a la interpretación de Bill Murray , con efectos especiales millonarios. Hay una segunda parte de 1989, no tan recomendable, y un terrible rebooteo hecho con un elenco femenino en 2016. Una alternativa más lograda está en Muertos de miedo (The Frighteners, Peter Jackson, 1996, disponible en YouTube), otra historia de cazadores de fantasmas pero protagonizada por Michael Fox . Injustamente, es la película menos valorada del director de El señor de los anillos . Una segunda alternativa es Beetlejuice (Tim Burton, 1988, disponible en Qubit), que también combina fantasmas y efectos especiales tétricos con humor y una extraordinaria interpretación cómica en el protagónico de Michael Keaton.

Greyhound

Esta película bélica protagonizada y también escrita por Tom Hanks debía estrenarse en junio y, al momento, está postergada indefinidamente. Hanks encarna a un comandante naval de la Segunda Guerra Mundial, cuya misión es defender un convoy de barcos mercantes del ataque de submarinos nazis. La llamada "batalla del Atlántico" fue representada muchas veces en el cine. Acaso el intento más cercano a éste sea El zorro del mar (The Enemy Below, Dick Powell, 1957, disponible en YouTube), en la que Robert Mitchum y Curt Jurgens interpretan a capitanes rivales de un destructor americano y un U-Boat alemán, respectivamente. La perspectiva submarina y desde el otro lado del enfrentamiento está de El barco (Das Boot, Wolfgang Petersen, 1981, disponible en Netflix), la más intensa y más realista representación de la vida en un U-Boat. Con menos realismo pero una dosis mayor de entretenimiento gracias a la mano del siempre competente John McTiernan, La caza del Octubre Rojo (The Hunt for Red October, 1990, disponible en Amazon Prime Video, lleva el duelo marino al fin de la guerra fría, con Sean Connery como un capitán ruso que quiere desertar con un submarino nuclear y Alec Baldwin como Jack Ryan, el analista de la CIA que debe interpretar correctamente todos sus movimientos.

trailer de la película The French Dispatch, de Wes Anderson 02:37

Video

The French Dispatch

La nueva película de Wes Anderson no llegará este año, sino recién ¡para octubre de 2022! Es la historia coral de un grupo de personajes en una ciudad imaginaria muy parecida a París cuya vida gira en torno a la publicación de una revista cultural muy parecida a The New Yorker. Anderson es uno de los realizadores contemporáneos con un estilo más definido e identificable, mezcla de rococó de colores pastel y art nouveau reinventado para Instagram, de modo que es difícil encontrarle reemplazo. En el cine norteamericano, quizá sean comparables realizadores de una imaginación visual exuberante como Tim Burton o Terry Gilliam . Sin embargo, dado que ésta es una película que transcurre en Francia, quizá el cine galo más estilizado sea el adecuando para matizar la espera. Se sabe que Anderson proyectó una serie del clásicos a su equipo técnico para orientar la estética de su film, entre ellos Mi tío (Mon Oncle, Jacques Tati, 1958, disponible en YouTube), una comedia casi muda con un deslumbrante trabajo en la composición de la imagen. En la misma línea se mantiene el siguiente film de Tati, Playtime (también en YouTube). La espuma de los días (L'ecume des jours, 2013, disponible en Qubit) es una adaptación del clásico de Boris Vian sobre la vida bohemia en París a mediados del siglo pasado, en la que el director Michel Gondry da mayor rienda suelta a característica su inventiva lúdica. Pero acaso la película más andersoniana (realizada antes de que Anderson encontrara su estilo) sea La ciudad de los niños perdidos (La cité des enfants perdus, 1995. disponible en Amazon Prime Video), una fantasía retrofuturista en los bajos fondos de una ciudad imaginaria, creada por los terrygilliamianos Jean Pierre Jeunet y Marc Caro.