Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo

Maratonear con el mejor contenido de Netflix se convirtió en uno de los planes favoritos para hacer durante el fin de semana. Como cada viernes, la plataforma de streaming dejó listo el top ten del contenido más visto en Argentina.

A continuación, la lista de las producciones de las que podrás disfrutar las próximas 48 horas. Agregá a favoritas la que más te gusta, prepará un buen balde de pochoclos y cancelá tu agenda porque no vas a querer levantarte del sillón.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Bridgerton, cuarta temporada (2026)

Romance/Drama. La cuarta temporada de Los Bridgerton, que ya está completa, se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict. A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... Hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre. Duración: ocho episodios. Ver Bridgerton, cuarta temporada.

Bridgerton 4, tráiler

2. En el barro, segunda temporada (2026)

Acción/Crimen. Las internas de La Quebrada deben sobrevivir a una nueva directora y a una nueva banda encabezada por una prisionera violenta. Por una traición, la Borges enfrenta un dilema. Duración: ocho episodios. Ver En el barro, segunda temporada.

En el barro 2, tráiler

3. El agente nocturno (2023)

Suspenso. Un agente del FBI responde a una llamada de emergencia que lo sumerge en una conspiración mortal que implica a un infiltrado en la Casa Blanca. Duración: tres temporadas. Ver El agente nocturno.

El agente nocturno, tráiler

4. Baki-Dou: El samurái invencible (2026)

Animación. Baki y los luchadores más fuertes del Estadio clandestino se enfrentan a una amenaza de proporciones históricas: el resucitado Musashi Miyamoto, el samurái más famoso de Japón. Duración: 13 episodios. Ver Baki-Dou: El samurái invencible.

Baki-Dou: el samurái invencible

5. Smallville (2021)

Ciencia ficción/Fantasía. Narra la juventud de Clark Kent en Kansas, mientras explora el manejo de sus poderes, sus años escolares y su evolución antes de convertirse en Superman. A lo largo de diez temporadas, Clark enfrenta villanos, amores juveniles (especialmente con Lana Lang) y la compleja amistad con Lex Luthor, tras la lluvia de meteoritos que trajo cambios a su pueblo. Duración: diez temporadas. Ver Smallville.

Smallville, temporada 1 tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Cortafuego (2026)

Suspenso/Drama. Tras la muerte de su marido, Mara viaja con su hija Lide, su cuñado, la mujer de este, y el hijo de ambos a la casa de verano en el bosque para cerrar las heridas del pasado. Lo que iba a ser un intento de cerrar el duelo se convierte en una pesadilla cuando Lide desaparece justo cuando se declara un incendio forestal en la zona. Desesperada, la familia decide adentrarse en el bosque para buscar a la niña. Aislados, sin ayuda oficial y con el fuego cerrándoles el paso, su única esperanza es Santi, el guarda forestal de la zona. Pero a medida que el cerco se estrecha, Mara empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza: alguien está mintiendo. Duración: 1 h 47 min. Ver Cortafuego.

Cortafuego, tráiler

2. Jerarquía (2024)

Drama/Romance. El instituto Jooshin está en manos del 0,01% de los estudiantes más aventajados, pero la llegada de un tímido alumno abre una grieta en su inquebrantable mundo. Duración: 1 h 34 min. Ver Jerarquía.

Jerarquía, tráiler

3. El mundo temblará (2025)

Basada en hechos reales/Drama. La impactante historia real de Michał Podchlebnik y Solomon Weiner, dos prisioneros que se convirtieron en los primeros en escapar del campo de exterminio de Chełmno en enero de 1942. De los más de 320.000 judíos enviados a Chełmno, solo sobrevivieron cuatro: dos de ellos fueron Weiner y Podchlebnik, que lo arriesgaron todo para sacar a la luz la verdad. Situado cerca de Łódź, Chełmno fue uno de los seis campos de exterminio creados exclusivamente para el asesinato en masa durante la Segunda Guerra Mundial. Duración: 1 h 49 min. Ver El mundo temblará.

El mundo temblará, tráiler

4. Los huérfanos (2025)

Acción/Suspenso. Gab y Driss, amigos de la infancia que se distanciaron tras dejar el orfanato, llevan vidas opuestas: uno es policía y el otro, intermediario de sicarios. Cuando su primer amor muere en un sospechoso accidente, su hija de 17 años, Leïla, toma el arma de Gab y se lanza tras la pista de una poderosa empresa dispuesta a hacer cualquier cosa para encubrir el asunto. Obligados a formar equipo, los huérfanos tendrán que detenerla antes de que cometa un acto irreparable... Duración: 1 h 35 min. Ver Los huérfanos.

Los huérfanos, tráiler

5. El paseo 8: la luna de hiel (2025)

Comedia/Secuela. Después de conocerse en París, Rosa y Pierre, su novio francés, deciden viajar a Colombia con la ilusión de celebrar su matrimonio y pasar su luna de miel. Pero los planes cambian tras presentar a los suegros, quienes, impulsados por un secreto bomba, deciden impedir, a toda costa, que se consuma el feliz matrimonio. Entre situaciones absurdas y un perro que, al parecer, es el único cuerdo del paseo, el esperado viaje de bodas terminará por convertirse en una verdadera luna de hiel. Duración: 1 h 31 min. Ver El paseo 8: la luna de miel.