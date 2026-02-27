Drive to Survive: del explosivo detrás de escena del ascenso de Franco Colapinto en Alpine al ultimátum de Briatore

“La Fórmula 1 es un trabajo de gladiadores, no de niños”, aseguró Flavio Briatore en la nueva temporada de Drive to Survive, la serie documental que Netflix estrenó este viernes 27 de febrero sobre lo ocurrido durante la temporada 2025 del Gran Circo. Franco Colapinto es uno de los protagonistas del segundo episodio (algo que alegró a los fanáticos porque en la temporada anterior su presencia en la pantalla fue nula), el cual retrata el detrás de escena de su pase de piloto de reserva a titular de Alpine: desde las amenazas que tuvo Jack Dohhan para irse de la escudería a la llamada que hizo el italiano para gestionar el cambio de pilotos, y el fuerte reto que recibió el argentino tras su choque en Ímola.

En 2019, Netflix estrenó Drive to Survive, una serie documental que muestra lo que pasa en la Fórmula 1 tanto adentro como afuera de la pista, como las alianzas y estrategias, las luchas entre los equipos y el mercado de pases. Además, cuenta con entrevistas a los pilotos, a los jefes de equipo y especialistas en el deporte, en pos de dar una mirada más íntima y profunda. Este viernes 27 la plataforma sumó los ocho episodios de la octava temporada con los hitos que marcaron el 2025: el bicampeonato de McLaren, el comienzo de los rookies y la disputa entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen por el campeonato del mundo. Si bien previamente se confirmó que se iba a escuchar hablar al joven argentino, ahora finalmente se puede conocer de cerca cómo pasó de mirar las carreras en el monitor y practicar en el simulador a sentarse detrás del volante del A525 como piloto titular.

Drive to Survive - Temporada 8 (Adelanto)

De las exigencias de Flavio Briatore a las amenazas que recibió Jack Doohan y el llamado que dio un giro en la carrera de Colapinto

“No soy un dictador, pero hacés lo que te digo. Si alguien no está en la misma dirección, se va. Tan simple como eso”, dijo Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, en el segundo episodio de la nueva temporada de Drive to Survive titulado Negocios son negocios. Para el periodista especializado en Fórmula 1, Will Buxton, es uno de los jefes “más despiadados de la historia de la Fórmula 1” y lo cierto es que, en su regreso a la Máxima, dejó en claro que no da vueltas y que, cuando hay que dar el golpe sobre la mesa, no le tiembla el pulso.

Ante el pase de Esteban Ocon a Haas, Alpine designó a Jack Doohan, piloto de su academia, para acompañar al francés Pierre Gasly en la temporada 2025. Sin embargo, entre su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024 y el comienzo del calendario, el equipo fichó a varios pilotos de reserva, incluido Franco Colapinto, que acababa de tener un destacado debut con Williams Racing, pero no tenía asiento disponible.

Jack Doohan y Pierre Gasly en el comienzo de la temporada 2025; el australiano fue reemplazado por Colapinto tras la sexta carrera (Foto: Instagram @briatoreflavio)

“Es súper tener a Colapinto en el equipo. Todos apoyan a Franco, pero en este momento tenemos a Jack en el auto. Así que veremos”, admitió Briatore. Gasly incluso le reconoció a Franco que era “mejor de lo que pensaba”. Aunque siempre fue consciente de su lugar en la escudería, el argentino no dudó en expresar en voz alta su deseo de regresar a la pista: “Soy un piloto de reserva, pero quiero manejar de nuevo; para eso vine al equipo y, para que yo esté, alguien tiene que salir. Estaría feliz de quitarle el asiento a cualquiera. Esa es la realidad”.

La presión, las críticas y los resultados en la pista hicieron estragos en Doohan. Si bien el comienzo del equipo en sí no fue bueno, el suyo fue aún peor: chocó en Australia y Japón y no sumó puntos. Las críticas lo acecharon y el tiempo restante en carrera empezó a correr. “Todos están hablando de Jack y su reemplazo. Me siento mal por él porque están hablando de una manera bastante tóxica. A los 22 años es difícil lidiar con la presión, la atención y la mala prensa”, reflexionó Gasly, uno de los pilotos más experimentados de la parrilla.

En el documental, se aborda la temporada 2025 de Colapinto en Alpine, de cómo pasó de piloto de reserva a reemplazar a Jack Doohan en la segunda butaca (Foto: NETFLIX)

La tensión llegó a su punto cúlmine cuando empezaron las amenazas. En el documental, el australiano reveló que en la previa del Gran Premio de Miami recibió amenazas de muerte y que, mientras estaba junto a su novia y su entrenador, se le acercaron tres personas armadas y debió llamar a la policía para que interviniera. “Voy a decir lo que quiera, ya no me importa. Tengo la boca cerrada el 99.9 por ciento del tiempo. Lo que escuchen solo va a ser un tercio de lo que tengo permitido decir”, expresó.

Antes de la carrera, Briatore aseguró que para quedarse en el equipo, el piloto tenía simplemente que “ir rápido y no chocar”, pero su performance en Miami no lo convenció: “Seis carreras son suficientes. Si tenés una oportunidad, la aprovechás”. Según las imágenes, cuando terminó el fin de semana, el italiano se encerró en una oficina y llamó a David [seguramente Sánchez, director técnico de Alpine] para notificarle sobre su nueva jugada: “Decidimos poner a Colapinto para la próxima carrera, para Imola”.

El anuncio oficial de Alpine

“Pensé que solo eran rumores y ahora la prensa termina teniendo razón. Eso es lo que más me molesta. Lamentablemente, perdí mi asiento. Es difícil de aceptar, es un shock. No pude disfrutar ser piloto de la Fórmula 1, algo que soñé durante tanto tiempo”, admitió Doohan tras conocer que finalmente el argentino le quitó la titularidad.

Colapinto titular: el choque en el debut, el pedido de disculpas y la furia de Briatore

“Flavio puso mucha confianza en mí, así que voy a tratar de hacer lo mejor”, aseguró Franco Colapinto en su vuelta a la Fórmula 1 como titular para el Gran Premio de Imola. Desde el primer momento, Briatore fue claro y le pidió que fuera cuidadoso y no cometiera errores, pero chocó en la Q1. Se disculpó con el equipo, pero de igual manera su jefe fue al cruce. “¿Perdón? No deberíamos cometer este tipo de errores. Ya sé que fue tu cag***, pero cuando tu cag***rompe el auto, se vuelve la mía también”, le dijo furioso.

Briatore decidió subir a Colapinto al equipo titular para el Gran Premio de Ímola; sin embargo, mostró su furia con el argentino cuando los resultados no fueron los esperados (Foto: Instagram @briatoreflavio)

En el capítulo también se pudo ver una seria charla que el magnate tuvo con sus dos pilotos en una oficina en la que no solo reforzó que la situación de Alpine era mala y que necesitaban acumular puntos, sino que dejó en claro que en la pulseada, Gasly llevaba la delantera. Colapinto intentó sugerir probar cosas nuevas en su A525, acotación que su jefe desestimó completamente: “Me importa nada. Yo decido lo que voy a hacer. Vos sos el problema, lo tenés que entender. Vos tenés que mejorar tu actuación, eso es fundamental”.

Con el pasar de las carreras, el pilarense logró acomodar su conducción y afianzar su vínculo con el equipo. Aunque tuvo varios problemas —incluida una falla técnica que directamente le impidió correr en el GP de Gran Bretaña— y que el auto no colaboró para nada en la pista, muchas veces superó a su compañero. Si bien primero fue contratado solo por cinco carreras, no solo terminó la temporada sino que se confirmó su continuidad como titular para 2026.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, los pilotos de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1 (Foto: Instagram @alpinef1team)

A partir del 8 de marzo, cuando arranque el Gran Premio de Australia, se empezará a reconocer si la decisión de Briatore de poner todos los recursos en el A526 rindió sus frutos: “Cuando sos un líder en cualquier negocio, depende de tu decisión el éxito o el fracaso. Y solo el futuro dirá si estuve bien o no. Yo creo que tenemos que enfocarnos completamente en el 2026. Si el año que viene estamos en el fondo, cambio de trabajo”, anunció. El reloj ya está en marcha y la presión es total.