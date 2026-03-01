El Elvis que no conocíamos y el que nunca escuchamos: por qué hay que ver EPIC, el nuevo documental sobre el Rey del rock and roll

Tras su exitosa biopic sobre Elvis Presley, el director Baz Luhrmann redobló la apuesta y creó EPIC, Elvis in Concert, un notable film documental y de concierto que acaba de estrenarse en Argentina.

En este film se puede disfrutar de Elvis en su mejor momento y con la mayor calidad técnica. Utilizando cintas inéditas grabadas por el propio cantante como hilo conductor, la película se nutre de material de archivo restaurado con tecnología de vanguardia, donde nos muestra con una potencia y calidad deslumbrantes todo el arte, la fragilidad humana y el increíble carisma del Rey en su pico de gloria. Un hito técnico y artístico que redefine la preservación de la música popular y confirma la vigencia eterna de Presley.

“Hubo muchos tipos duros. Hubo muchos contendientes. Hubo muchos aspirantes. Pero sólo hubo un rey.” La frase pertenece a Bruce Springsteen y no admite discusión: Elvis Presley no fue una etapa del rock & roll, fue su origen simbólico. Antes de él hubo música popular, hubo entretenimiento; después, hubo cultura, mitología y una forma nueva de entender la libertad.

Hay una diferencia sustancial entre recordar a un artista y presenciar su vigencia. Mientras el cine dedicado a figuras de la música popular por lo general se encarga de las mitologías, EPIC se ocupa de la realidad: la de una voz y una estampa que, a casi cincuenta años de su partida física, sigue dominando el espacio escénico con una autoridad que ningún actor podría replicar.

Según Carlos Rodríguez Ares, el más importante referente sobre Presley en Argentina, coleccionista, productor de eventos referidos al artista, creador de una tienda especializada y escritor de varios libros sobre el tema: “No podés pestañear. El ritmo es vertiginoso. Luhrmann muestra a Presley como lo que realmente era, un talento inigualable, pero además su lado humano, su peculiar humor y hasta las tonterías que hacía en escena, que nunca habían sido presentadas al público, ya que la idea original por entonces era mostrar a un individuo perfecto.

El estreno de EPiC, Elvis Presley in Concert propone, “un viaje al futuro” con material nunca antes visto y una edición de alto impacto visual”. Ese lado tan humano que resalta Rodríguez Ares es uno de los mayores aciertos y ganchos del film, que paradójicamente termina generando un mayor acercamiento y admiración sobre el casi mitológico ícono. El film no es solo una pieza documental, es una experiencia de inmersión que nos devuelve a un Elvis apasionado y en estado de gracia, rescatado por el arte arqueológico de Baz Luhrmann en donde, además, es el propio Elvis quien cuenta su historia. ​Lo que hace al film en un hito conmovedor es su estructura narrativa, que se aleja de la voz de un tercero para darnos una suerte de autobiografía póstuma.

EPIC, Elvis in Concert

Como dijimos, el documental se sostiene sobre la base de cintas grabadas por el propio Elvis, convirtiéndolo a él mismo en el narrador en off de su propia leyenda. Esta decisión de Luhrmann dota al film de una calidez inigualable, permitiéndonos escuchar sus reflexiones, sus dudas, su humor y su pasión directamente desde su voz, creando una conexión íntima que derrumba la cuarta pared entre el ídolo y el espectador.

​El rescate tecnológico

​El mayor triunfo técnico de Baz Luhrmann en este proyecto no reside en la puesta en escena, sino en su labor como un arqueólogo de la imagen y el sonido. Para EPIC, el director se sumergió en los archivos más profundos delartista rescatando material que durante décadas se consideró perdido o técnicamente irrecuperable. No se trató de un simple proceso de digitalización, fue un trabajo de orfebrería tecnológica. Con la ayuda del equipo dirigido por Peter Jackson (responsable del rescate de las cintas del proyecto Let It Be/Get Back, de The Beatles, esos ilustres fans de Elvis), Luhrmann aplicó procesos de restauración cuadro por cuadro, utilizando algoritmos de inteligencia artificial para limpiar el ruido visual de las cintas de 16mm y 35mm originales, sin quitarles esa pátina orgánica que las hace auténticas. El resultado es una nitidez que nos permite observar detalles hasta hoy invisibles: el grano de la piel, la textura de los trajes diseñados por Bill Belew y, fundamentalmente, la micro expresión facial de Presley, esa que revela su estado de ánimo o su cansancio físico. Dejando claro, eso si, que la IA sólo fue utilizada como herramienta de restauración: ni un solo fotograma ni nota musical fueron creadas para el film.

EPIC, Elvis in Concert

Es Todo Elvis. El impacto de EPIC no sería tal sin el tratamiento revolucionario de su arquitectura sonora. Baz Luhrmann, consciente de que la voz de Presley es el instrumento más importante del siglo XX, trabajó en nuevos mixes que logran algo inédito: la deconstrucción y reconstrucción del audio original. A través de procesos de mixing de última generación, se han separado las frecuencias de la potente y original propuesta que Elvis creara para su acompañamiento en su triunfal y mágico retorno al directo: un combo básico de banda rockera de excepción con gigantes como el guitarrista solista James Burton, el bajista Jerry Scheff, el baterista Ronnie Tutt, el pianista Glenn Hardin y la guitarra rítmica de John Wilkinson, al cual le sumó dos grupos gospel de apoyo vocal y una orquesta, permitiendo que su voz emerja con una claridad que roza lo sobrenatural.

​Estos nuevos mixes no solo limpian el sonido, sino que le devuelven su dinámica natural. En temas como “Suspicious Minds” o la épica “An American Trilogy”, el espectador puede percibir la profundidad de los coros gospel y la vibración de los metales sin que estos tapen los matices más sutiles de la interpretación de Presley. Es un sonido que no suena a “viejo remasterizado”, sino a una grabación de estudio de máxima fidelidad capturada en tiempo real. Para el melómano, escuchar estos temas con esta espacialidad es descubrir texturas, respiraciones y arreglos que habían quedado sepultados bajo las limitaciones técnicas de las grabaciones de los años 70.

​El artista total

​Más allá de la puesta en escena, el mayor mérito de EPIC es devolvernos al Presley artista, al músico inquieto que redefinía sus influencias en cada fraseo. En un momento de suma lucidez en el film, es el propio Elvis quien nos guía a través de su ADN musical: la devoción absoluta por el gospel de su infancia, la narrativa cruda del country y la electricidad del rhythm and blues que había absorbido en la blusera Beale Street de Memphis. Luhrmann rescata este testimonio para demostrar que el rock and roll no fue un accidente, sino una síntesis consciente y genial.

EPIC, Elvis in Concert, de Baz Luhrmann

​El documental ilumina también una faceta menos comercializada pero fundamental: su amor por la ópera y la influencia técnica de Mario Lanza (a la que hay que sumar baladistascomo Dean Martin, uno de sus preferidos). Esta mezcla improbable explica el fraseo operístico y la potencia vocal que Presley desplegaba en sus conciertos de los años 70, permitiéndole sostener baladas de una complejidad técnica asombrosa.

Al rescatar al artista por encima del ídolo, la película pone en valor a un cantante total que entendía que la música no se divide en géneros, sino en emociones verdaderas. Simultáneamente, el film logra la proeza de mostrarnos con la mayor calidad nunca vista a ese Elvis semidios, al Rey en su trono, y a la vez, a través de sus propias palabras y expresiones, nos hace descubrir al ser humano detrás del mito: frágil, apasionado y profundo.

​La apuesta de EPIC por el formato IMAX como punta de lanza ha demostrado ser un movimiento maestro de distribución. En su fin de semana de estreno, el film no solo dominó la taquilla, sino que estableció récords de recaudación por sala en complejos IMAX alrededor del mundo, superando proyecciones conservadoras y consolidando la experiencia cinematográfica de alta gama como el vehículo ideal para este material.

A nivel mundial, la cifra de recaudación en sus primeros días refleja un fenómeno transgeneracional, con un público compuesto tanto por fanáticos de la vieja guardia como por hordas de jóvenes descubriendo la potencia del directo de Presley en pantallas gigantes. ​La repercusión en la prensa internacional ha sido, sin exagerar, casi extática. Publicaciones de prestigio han elogiado el trabajo de Baz Luhrmann, destacando la “reinvención de la experiencia de concierto” y calificando la restauración tecnológica como “un antes y un después en la preservación de la historia del rock”. La crítica ha subrayado cómo la película logra capturar la esencia y el genio del artista en sus años de madurez artística, elevando el material de archivo a la categoría de obra de arte cinematográfica.

​​Pero el verdadero triunfo de EPIC no es solo técnico, sino emocional. En un momento cumbre del documental, la voz en off de Presley nos regala una sentencia que hoy suena profética y consoladora: “Aunque el telón haya bajado, yo seguiré estando allí”. Y vaya si está. Luhrmann logra que, al salir de la sala, sintamos que no hemos presenciado la proyección de un fantasma, ni una gloria del pasado, sino la reafirmación de una presencia.

El Rey no ha muerto, simplemente ha cambiado su formato de difusión. Y gracias a esta arqueología del sonido y la imagen, Elvis se siente más vivo y vigente que nunca, y nos confirma que la verdadera genialidad es inmune a las modas y al paso del tiempo.