Cines: resignación e incertidumbre frente al riesgo de nuevos cierres

El cine reaccionó con una mezcla de resignación e incertidumbre al endurecimiento de los cierres y la restricción de las actividades que dispuso el presidente Alberto Fernández para el área metropolitana (AMBA). El complicado cuadro que enfrenta el sector sufrió además otro golpe duro, que se conoció casi al mismo tiempo en que el Presidente anunciaba la profundización de las medidas de cierre: dejará de funcionar de manera permanente el complejo Artemultiplex, cuyas cinco salas (ubicadas en el barrio de Belgrano) estaban consagradas al cine independiente, de ensayo y de autor.

“Acataremos por supuesto lo que digan las autoridades. En cualquier sociedad y en cualquier momento la salud siempre es lo primero. Pero el cierre de los cines no va a parar los contagios, porque fueron, son y seguirán siendo seguros con la aplicación de los protocolos, que en la Argentina están entre los más estrictos del mundo”, dijo a LA NACION Martín Alvarez Morales, CEO de la cadena Cinemark-Hoyts y presidente de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla.

Este mediodía, el sector aguardaba la publicación en el Boletín Oficial del texto completo con las medidas anunciadas anoche por Fernández. Todos coinciden de que cualquier decisión que se tome antes de que se sepa con exactitud cuáles son sus alcances siempre será provisional. Por ejemplo, ayer por la mañana las principales cadenas comenzaron a levantar la venta anticipada de tickets y a devolver el dinero a quienes ya habían adquirido entradas para las funciones del fin de semana. La cadena Cinépolis (exVillage) decidió cerrar sus puertas a partir de la medianoche de hoy en sus complejos del AMBA. Otras cadenas, como Showcase, monitorean también lo que pueda ocurrir en plazas importantes como Córdoba y Rosario, cuyas autoridades no estarían dispuestas a profundizar las restricciones en línea con el AMBA. En ese caso, las funciones podrían seguir con cierta normalidad.

Todo es potencial, expuesto a cambios de último momento. Inclusive algunos manejan la posibilidad de que se permita a los cines funcionar en el AMBA durante el tiempo en que está autorizada la circulación, si el decreto presidencial lo permite. “Si nos habilitan a funcionar hasta las 19 intentaremos abrir este viernes y el fin de semana para darle al público la alternativa de esparcimiento que nos está reclamando. Pero más allá de eso enfrentamos una situación muy gravosa. Si nos encierran de nuevo, algo que debemos acatar, al mismo tiempo deberíamos saber cuál es la ayuda que nos va a brindar el Gobierno. Igual, todo es en potencial hasta tanto no sepamos lo que dice el texto del Boletín Oficial. Y es probable que nos enfrentemos a situaciones diferentes según el distrito”, agregó Alvarez Morales.

En la cadena local Multiplex también se levantó la venta anticipada a partir de lo que dijo el presidente sobre las limitaciones dispuestas a la actividad cultural a partir de mañana. “Para nosotros corresponde incluir a los cines dentro de la actividad cultural, pero hay que esperar el decreto y leerlo bien”, anticipó a LA NACION Gabriel Feldman, CEO de esa cadena.

“Estamos resignados, pero a la espera de precisiones”, agregó el empresario, para quien mantener abiertos los cines solo hasta las 19 es casi lo mismo que mantener las salas cerradas. “No tendría demasiado sentido seguir abiertos perdiendo las funciones nocturnas, que son las más convocantes. Podríamos organizar tres turnos de funciones arrancando al mediodía pero lo del aforo al 30% sería simbólico, porque en tiempos normales no llegamos a eso en los días de semana”, agregó.

Para Feldman, el cine es una actividad injustamente castigada. “No hubo un solo caso de contagio dentro de una sala de cine en todo el mundo. Todavía no sé por qué estuvimos todo un año cerrados. Soportar otro año de la misma manera sería imposible, sobre todo porque el Presidente, a diferencia de lo que pasó en 2020, esta vez en sus anuncios no habló en ningún momento de las ayudas”.

Al cierre del CinemaCity se sumó en las últimas horas el de otra sala de Belgrano, el Artemultiplex Santiago Filipuzzi - LA NACION

Con dolor, Feldman también confirmó el cierre definitivo del complejo Artemultiplex, que funcionaba en la avenida Cabildo 2702, junto a la estación terminal de la línea D de subtes y a pocos metros del cruce con la avenida Congreso. El lugar, una de las referencias insoslayables del cine de autor (nacional y extranjero) en la ciudad de Buenos Aires, desaparece pocas semanas después de una decisión similar que afectó al complejo Cinemacity General Paz, separado del Artemultiplex por apenas 150 metros, en la esquina de Cabildo y Pedro Ignacio Rivera, y también muy frecuentado por el público más cinéfilo. Al igual que el General Paz, además de esa característica el Artemultiplex forma parte del patrimonio cultural y arquitectónico más importante del barrio de Belgrano. Y tiene una rica historia desde su inauguración en 1949 como cine Savoy, nombre que conservó durante varias décadas. Pronto serán nada más que recuerdos.

“Después de todo 2020 cerrados, cuando llegó el momento de la reapertura, nos encontramos con la necesidad de hacer una fuerte inversión para cumplir con el protocolo. Teníamos para un complejo de 700 butacas los mismos costos fijos que uno de 2000 butacas, y por eso abrir con un 30% de la capacidad no nos daba muchas posibilidades comerciales. La pérdida iba a ser enorme. La apuesta era esperar que las restricciones bajaran un poco, subir el aforo al 50% y tener menos condicionamientos. Pero todo indica que eso no va a pasar. No podemos seguir, no le vemos horizonte a esto”, admitió Feldman.

¿Qué pasará con el Artemultiplex? “Nosotros somos inquilinos. No nos queda otra que ponernos a desarmar el cine y devolver la propiedad. Tampoco sabemos si en el futuro seguirá funcionando allí un cine o se destinará el inmueble a otro tipo de actividad”, respondió el máximo responsable de la cadena Multiplex.

Mortal Kombat, otro de los estrenos que sufre el posible nuevo cierre de los cines en la Argentina Europa Press

Hoy, jueves, será el último día de actividad normal de los cines con las disposiciones que se venían aplicando en los últimos días, antes de los anuncios presidenciales de anoche. A los que se sumó esta mañana, por radio, el propio Alberto Fernández adelantando que ordenará el cierre de los shoppings durante los próximos 15 días. Son muchos, como se sabe, los complejos de cine que funcionan en el interior de los centros comerciales en la Capital y (especialmente) en el Gran Buenos Aires. Quiere decir que estrenos de esta semana tan importantes como Nomadland (al día de hoy la favorita para ganar el Oscar 2021 a la mejor película) y Mortal Kombat enfrentan la posibilidad de volverse invisibles en el AMBA a partir de mañana, después de un solo día de presencia en la cartelera.

La misma incertidumbre se extiende a los lanzamientos anunciados para las próximas dos semanas. Para el jueves 22 estaba previsto el estreno local de Minari (otra de las fuertes competidoras de este año por el Oscar, con 6 nominaciones incluyendo la de mejor película) y el nuevo thriller protagonizado por Liam Neeson, Venganza implacable. Y para el 29 se esperaba la llegada a los cines de Otra ronda, del danés Thomas Vinterberg, la gran favorita del Oscar 2021 para ganar como mejor película internacional, y el reestreno de las tres películas de El señor de los anillos.