'La odisea de los giles'

Elenco: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín. Dirigida por Sebastián Borensztein. 3 estrellas y media

La tercera película de Sebastián Borensztein ( Un cuento chino) es también su tercera colaboración con Ricardo Darín, a quienes se suma no solo su hijo, Chino Darín, sino un reparto de intérpretes muy reconocidos: Brandoni, Belloso, Llinás, Cortese. La adaptación de la novela La noche de la usina, de Eduardo Sacheri, tiene todo para transformarse en uno de los éxitos de la temporada 2019: figuras para tirar al techo, temática popular (y populista), un trasfondo histórico tristemente célebre -la crisis de finales de 2001- y la aplicación del viejo adagio que comienza con la expresión "ladrón que roba a otro ladrón". A pesar de lo que podría inferirse a partir de los adelantos, La odisea de los giles no es tanto una comedia costumbrista como un drama cómico, diseñado a partir de los placeres de la heist movie, la película de golpes criminales organizados hasta el más mínimo detalle. Claro que aquí los "cacos" no son otros que un puñado de habitantes comunes y silvestres de un pueblito del interior de Buenos Aires, un grupo de lo más desparejo dispuesto a recuperar los dólares que un estafador con información privilegiada les birló durante la era del corralito. Más allá de las referencias a Cómo robar un millón, el nuevo Borensztein, con su relato de "giles" en armas, de parias orgullosos dispuestos a transformarse en justicieros del sistema, parece tener como modelo ese clásico inoxidable de Jean Renoir llamado El crimen del Sr. Lange.