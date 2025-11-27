Las postales del embarazo de Úrsula Corberó en Buenos Aires y el detalle que llamó la atención

Úrsula Corberó (36) compartió a través de sus redes sociales algunas postales de sus días de descanso en Buenos Aires mientras transita su sexto mes de embarazo y llamó la atención de sus más de 19 millones de seguidores en Instagram con una imagen que parece develar el sexo de su bebé fruto de su relación con Chino Darín (36).

“Pregnancy en Baires”, escribió la actriz catalana en una de las fotos publicadas, donde se la ve posando muy canchera dentro de un ascensor con un cómodo look de falda y remera manga corta que dejaba al descubierto parte de su pancita.

Las postales de Úrsula Corberó "embarazada en Buenos Aires"

Luego, la protagonista de la película El jockey posó en el interior de un auto, sentada en el asiento del copiloto con un par de escarpines en su mano izquierda que generaron curiosidad en los usuarios de las redes sociales. Si bien se trata de una foto en la que la actriz simplemente podría estar mostrando un regalo para su bebé en camino, el color celeste del calzado fue interpretado por muchos como una señal de que Corberó y Darín estarían esperando un varón.

Las postales de Úrsula Corberó "embarazada en Buenos Aires"

Fiel a su estilo, la pareja mantiene el embarazo con absoluta discreción y hasta el momento no reveló ni el sexo ni el nombre del bebé. Solo comparte algunos detalles a través de las esporádicas imágenes que Úrsula publica en sus redes sociales o de las breves declaraciones al respecto de Ricardo Darín, que intenta proteger la privacidad de su hijo y de su nuera cada vez que es consultado por la prensa.

“Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría; en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, había dicho el actor de Escenas de la vida conyugal en diálogo con Andy Kusnetzoff para Perros de la calle (Urbana Play) a mediados de septiembre, días después de que Corberó diera a conocer que estaba en la dulce espera.

El posteo de Instagram con el que la actirz reveló que está embarazada

“Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”, habían sido las palabras de Florencia Bas, que no ve la hora de estrenar su rol de abuela.

La mesa familiar de los Darín: Ricardo y Florencia Bas junto a sus hijos Chino y Clara, Úrsula Corberó y sus sobrinos Antonia y Fausto Bengoechea

Hace más de un mes que Úrsula Corberó y Chino Darín están instalados en Buenos Aires, donde aprovechan para ponerse al día con sus familiares y amigos. Se los vio con Clara Darín, la hija menor de Ricardo y Florencia, y con sus primos Antonia y Fausto Bengoechea, hijos de la difunta Alejandra Darín.

Úrsula Corberó en Buenos Aires

También, Chino vino al país para un importante proyecto laboral de la mano de Netflix. Se trata de nueva serie limitada de cinco episodios escrita y dirigida por Sebastián Borensztein, con la producción de Kenya Films y K&S Films. La misma está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y comenzó su producción a fines de octubre.

“Un cantante de tango argentino. Una propuesta engañosa que lo lleva al corazón de la Alemania nazi. Y una arriesgada misión que podría salvar al mundo”, dice la sinopsis del proyecto que tiene a Darín como protagonista.

Sebastián Borensztein y Chino Darín Alan Roskyn / Netflix - Netflix

“Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir”, confió el director de La odisea de los giles a Netflix.

Además de compartir su emoción por el inicio del rodaje, Borensztein le dedicó un párrafo especial a Darín: “Tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses".

Chino Darín es el protagonista de la próxima serie de Sebastián Borensztein Alan Roskyn - Netflix

Aun sin título definido, la miniserie contará la historia de El Ruso, un cantante de tango con raíces judías quien, engañado por un falso cazatalentos, es trasladado al corazón de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial bajo la promesa de una inexistente oferta laboral.

Según difundió Netflix, lejos de su tierra, el protagonista “descubre que fue manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo”. Una vez que termine la etapa de filmación en Buenos Aires, la producción se trasladará a Europa, donde continuarán con el rodaje en diferentes locaciones del Viejo Continente.