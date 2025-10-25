Ricardo Darín recordó el día en que su hijo, el Chino, casi muere en un incendio

Ricardo Darín se animó a formar parte de El Buscador, el programa de YouTube que lleva adelante el periodista Julio Leiva. A diferencia de otras apariciones en televisión, en esta se mostró mucho más relajado e incluso compartió gran cantidad de anécdotas de su familia nunca antes escuchadas. Una de ellas fue del día en que su hijo, Ricardo “el Chino” Darín, casi muere producto de un incendio que se inició en su cuarto mientras dormía.

“Yo hago eso de revisar las llaves, las luces y que esté todo apagado y un día todos se fueron a dormir, los perros, Florencia, el Chino, Clara, todos... Pero yo, que soy el más tardero, empecé a recorrer para apagar unas luces y sentí olor a quemado”, relató sobre aquel episodio que le generó un terrible pánico.

“Era como olor a goma o plástico quemado. ¿Qué raro, no? Era tarde, eran como las 2 de la mañana. Gracias a eso no se prendió fuego mi casa. Porque subí al cuarto del Chino que estaba desmayado, tal como suele ocurrir con los adolescentes, y se le prendió fuego el cuarto. Se le había prendido fuego toda una instalación eléctrica y estaba tomando por el corcho de la pared, porque él tenía un corcho pegado en la pared donde pegaba sus fotos y él ni se había enterado“, explicó sobre la falla que su hijo no había notado antes de acostarse.

Ricardo Darín contó cómo salvó a su hijo de un terrible incendio en su hogar

“Quiero decir, si te pasa eso... ¿Cómo hacés para irte a dormir sin apagar las luces después y revisar toda la casa?“, dijo, para revelar toc que mantiene hasta el día de hoy y que les inculcó a todos sus familiares para prevenir incendios en el hogar. Rápidamente, el clip de esta conversación se volvió viral en redes sociales y una cantidad de personas coincidieron con él sobre peligros que puede generar el uso indebido de la energía del hogar.

“Evitó una tragedia, yo le tengo pánico a dejar cosas mucho tiempo enchufadas”; “Soy así, más siendo mamá sola. Reviso todo y soy la última en acostarme”; “Les salvo la vida a todos” y “Es un gurú de la vida y es un maestro como actor. Un genio total”, escribieron algunos usuarios.

Las reacciones en redes sociales a la anécdota de Ricardo Darín (Foto: Captura de pantalla de YouTube)

Sin embargo, esta no es la primera vez que la familia del Chino Darín se preocupó por su sueño tan profundo al dormir. En una entrevista a un medio español, el actor contó que incluso sus familiares y amigos llegaron a tirarle abajo la puerta de un departamento al no recibir respuesta de su parte. “Había quedado para almorzar con mi familia, se iba haciendo tarde, mi familia le escribió a mis amigos. Había salido con ellos la noche anterior, me había ido a dormir muy tarde y yo de por sí duermo muy profundamente y muchas horas”, rememoró.

Preocupados, los amigos del Chino intentaron abrir la puerta con una copia que tenían de su casa, pero él había dejado la llave puesta en la puerta. “No podían abrir la cerradura de mi departamento, empezaron a pegarle con un cincel a la llave para tratar de que caiga del otro lado para meter la suya y así abrir”, contó, para detallar la técnica que implementaron.

“Hasta que finalmente logran reventar la llave, abrieron la puerta de mi departamento, mi amigo se metió en mi cuarto y me vio en la cama”, expresó el actor, que remató su anécdota al explicar que su conocido creyó que estaba muerto y comenzó a lamentarse, hasta que reaccionó y comprobó que estaba vivo.