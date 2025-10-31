Las primeras imágenes del Chino Darín como un cantante de tango para una serie de Netflix de Sebastián Borensztein

Este año quedará en la memoria de Ricardo “El Chino” Darín: mientras espera a su primer hijo junto a su amor, la actriz española Úrsula Corberó, el galán aceptó el desafío que le propuso Sebastián Borensztein y será el protagonista de la próxima serie que el reconocido director proyectó para la pantalla de Netflix.

Fue la plataforma de streaming que anunció hoy, a través de un comunicado, el comienzo de la producción de la próxima serie hecha en la Argentina que ocupará un lugar en su catálogo. Además de contar con Darín como su figura central, la ficción está producida por Kenya Films y K&S Films y cuenta con la autoría y la dirección de Borensztein.

El Chino Darín se puso bajo las órdenes de Sebastián Borensztein para la próxima serie argentina de Netflix Alan Roskyn / Netflix - Netflix

“Estoy muy emocionado con el arranque de esta serie, que es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace diez años. Sin dudas es el más desafiante de mi carrera, por la escala de la producción y la complejidad narrativa que implica. Por eso no imagino otra forma de hacerlo que no sea con el equipo extraordinario que logramos reunir”, confió el director de La odisea de los giles a Netflix.

Además de compartir su emoción por el inicio del rodaje, Borensztein le dedicó un párrafo especial a Darín. “Tener al Chino de protagonista es un lujo. Su personaje es un gran reto actoral para el cual se está preparando intensamente desde hace muchos meses. Agradezco a Netflix por el apoyo y la confianza, por acompañarme en la aventura, y por darme libertad creativa total para contar esta historia", subrayó.

Cómo será la nueva serie del Chino Darín

El Chino Darín es el protagonista de la próxima serie de Sebastián Borensztein Alan Roskyn - Netflix

Aún sin título definido, la miniserie de Borensztein que tendrá cinco episodios contará la historia de El Ruso, un cantante de tango con raíces judías quien, engañado por un falso cazatalentos, es trasladado al corazón de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial bajo la promesa de una inexistente oferta laboral.

Según difundió Netflix, lejos de su tierra, “El Ruso descubre que fue manipulado y se lanza a un derrotero de sucesos inesperados hasta creer que su verdadero destino es enfrentar una misión más grande que triunfar como cantante: salvar al mundo”. Una vez que termine la etapa de filmación en Buenos Aires, la producción se trasladará a Europa, donde continuarán con el rodaje en diferentes locaciones del Viejo Continente.

Un amor que se triplica

El posteo con el que Úrsula Corberó anunció su embarazo (Fuente: Instagram/@ursololita)

Hace casi dos meses, el 9 de septiembre, Corberó le contó al mundo una de las noticias más felices de su vida: a través de un posteo en sus redes sociales confirmó que está embarazada y espera su primer hijo junto al Chino Darín. La actriz española, de 36 años, compartió una foto con su panza, etiquetó al actor argentino y le puso una divertida descripción: “Esto no es IA”. Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios de felicitaciones.

Por su parte, el hijo de Ricardo Darín replicó el anuncio en una historia de Instagram, mostrando su emoción a través de numerosos emojis que reflejan la felicidad y la intensidad del momento que está viviendo.

Como era de esperarse, la noticia se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, por lo que la publicación se llenó de mensajes de amor y felicitaciones de figuras del espectáculo argentino y español. Entre los comentarios se destacaron los de Emilia Mernes, Cale Ruggeri, Vera Spinetta, Matías Martín, Belén Negro y Leticia Siciliani, quienes expresaron su alegría y buenos deseos para la pareja.

Ursula Corberó y el Chino Darín serán padres en 2026 Zuma Press/The Grosby Group

También se sumaron saludos de compañeros de trabajo y artistas internacionales. Los actores de la serie Élite, Arón Piper y Manu Ríos, y su compañero de La casa de papel, Pedro Alonso, quien expresó: “Todo el amorcito del mundo para vosotros”. Incluso la cantante Camila Cabello se sumó con buenos deseos.

Por su parte, los familiares de la pareja no tardaron en expresar su emoción; Florencia Bas, madre del Chino Darín, escribió: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! ¡Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad! ¡Felicidades para ustedes y para mí. Lo bella que estás!”.