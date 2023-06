Con las presencias de Andy y Bárbara Muschietti, se llevó a cabo la avant premiere de The Flash en Buenos Aires

escuchar

Y finalmente, llegó el día: los argentinos Andy y Bárbara Muschietti presentaron The Flash en Buenos Aires. El director y la productora del film, basado en el clásico héroe de DC Comics, estuvieron presentes en el estreno de la película del velocista más famoso junto a un selecto grupo de celebridades.

El estreno marca el fin de un derrotero bastante complicado: la película debió enfrentar los continuos devaneos de Warner y los problemas judiciales de su protagonista, Ezra Miller, quien fue acusado de robo y de haber desaparecido mientras lo buscaba por la justicia de Massachusetts, Hawái y Dakota del Norte. Sin embargo, el actor reapareció y en agosto del año pasado pidió disculpas por su comportamiento. Según trascendió, fue en ese momento en el que los ejecutivos de Warner Bros decidieron que siguiera encabezando el proyecto.

Luego de dirigir el reboot de la saga It, Muschietti se embarcó en el film solista del superhéroe de DC Comics Gerardo Viercovich

Muschietti había celebrado el final del rodaje el 18 de octubre de 2021 y la fecha del estreno estaba prevista para el 3 de noviembre de 2022. Sin embargo, terminó siendo pospuesta hasta este jueves. El estreno del film dirigido por el realizador argentino con más proyección en la actualidad, no solo marca el fin de un derrotero complejo, sino que es una apuesta a la continuidad de la carrera de Miller frente a las cámaras .

“Ezra está bien ahora”, aseguró el director argentino en una reciente entrevista. Y agregó: “ Todos esperamos que se mejore. Está dando pasos hacia la recuperación. Está lidiando con sus problemas de salud mental, pero está bien. Hablamos con él no hace mucho y está muy comprometido a mejorar”. A su vez, el realizador consideró que, ante una posible secuela, el actor no debería ser reemplazado. “Si existe una secuela, no creo que haya nadie que pueda interpretar este personaje tan bien como él. Las otras representaciones del personaje son geniales, pero esta visión particular del personaje, simplemente se destacó”.

“Está lleno de emociones increíbles y siempre las lleva al set”, indicó el realizador. Y agregó: “También es un cómico increíble, que es algo para lo que no estaba totalmente preparado. Lo había visto antes en películas, pensaba que era gracioso, pero cuando empecé a trabajar con él me di cuenta de que es un cómico increíble”.

Bárbara Muschietti, a su vez, reveló: “Durante la realización de la fotografía principal, Ezra estuvo brillante. Fue el más comprometido y el más profesional. Lo dio todo para este papel física, creativa y emocionalmente. Fue absolutamente supremo”.

La película, además de ser la primera en solitario del héroe más veloz de DC marca también un regreso muy esperado: el de Michael Keaton luciendo el clásico traje que se calzó a finales de los años ochenta y principio de los noventa, a las órdenes de Tim Burton.

Junto a los hermanos Muschietti, disfrutaron de la avant premiere vernácula los realizadores Víctor y Armando Bo, las actrices Florencia Torrente y Marina Glezer, el periodista Adrián Pallares, el meteorólogo Matías Bertolotti y los directores Santiago Mitre y Pablo Trapero.

