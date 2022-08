Ezra Miller se disculpó con la cúpula de Warner Bros para salvar el estreno de The Flash

En los últimos meses, Ezra Miller estuvo en boca de todos en Hollywood, pero por las razones equivocadas. El popular actor protagonizó numerosos incidentes de índole policial, motivo por el que fue detenido en varias oportunidades. Con la intención de corregir su imagen, pidió disculpas públicas días atrás y ahora lucha por garantizar la salida de su próxima película, The Flash, dirigida por el argentino Andy Muschietti y con fecha tentativa de estreno el 23 de junio de 2023.

El sitio The Hollywood Reporter informó que, en compañía de su representante, Scott Metzger, el intérprete mantuvo una reunión con Michael De Luca y Pam Abdy, los presidentes a cargo de la división de largometrajes de Warner Bros. Todo indica que se mostró arrepentido por los recientes episodios que lo tuvieron como protagonista, y que le significaron una imagen negativa, que amenaza con repercutir en el lanzamiento de The Flash. En el marco de esa charla, Miller garantizó su compromiso con ese personaje y con las obligaciones que aún le quedan pendientes, en lo referido al proyecto.

Ezra Miller en la piel de Flash Archivo

Al parecer, la urgencia del actor por reunirse con los ejecutivos, tuvo que ver con posibles rumores sobre una cancelación en el lanzamiento del largometraje, que ya actualmente se encuentra en proceso de postproducción. Y no resulta sorpresiva la decisión de Miller, teniendo en cuenta que, a comienzos de agosto, Warner Bros. anunció que no iba estrenar, ni en el cine ni en ninguna plataforma digital, la película de Batgirl . Esta cinta, centrada en la vida de Barbara Gordon, la hija del comisario de Ciudad Gótica que decide adoptar la identidad de Batichica para combatir el delito, estaba protagonizada por Leslie Grace y marcaba el retorno de Michael Keaton en el doble rol de Bruce Wayne y Batman (papel que también encarnará en The Flash).

Miller trabaja desde hace varias semanas en mejorar su imagen en los medios. A través de un comunicado publicado por la revista Variety, la estrella del universo DC reconoció que sufre “problemas complejos de salud mental” y presentó sus disculpas por la forma en que se ha comportado. La estrella de 29 años acumula múltiples denuncias, acusaciones de abuso e incluso ha sido señalado como el responsable de drogar a una menor.

En su escrito, expresó: “Habiendo pasado recientemente por un momento de intensa crisis, ahora entiendo que estoy sufriendo complejos problemas de salud mental y he comenzado un tratamiento”. Y continuó: “Quiero pedir disculpas a todos los que he alarmado y molestado con mi comportamiento pasado. Me comprometo a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa sana, segura y productiva de mi vida”. Esta declaración se produce después de que The Hollywood Reporter informara que Miller buscaría ayuda profesional luego de haber sido acusado de varios delitos.

La cancelación de Batgirl

“Los expertos del estudio insisten en que la decisión de eliminar a Batgirl no fue impulsada por la calidad de la película o el compromiso de los cineastas, sino por el deseo de que la lista de películas de DC del estudio tuviera la escala de un éxito de taquilla”, indicaron desde Variety hace unas semanas, en donde también explicaron que el film fue presupuestado para verse directamente en los hogares a través de HBO Max, y no en cines.

Batgirl, el proyecto que sorpresivamente Warner Bros. dejó en suspenso

Otras versiones aseguran que el estudio había comenzado a realizar proyecciones de prueba y que las reacciones del público no fueron nada buenas. Ante esta situación, Warner habría decidido “reducir sus pérdidas y velar por el futuro de la marca”. Según se indica, este sería “uno de los descartes cinematográficos más caros de la historia”. El presupuesto inicial fue de 75 millones de dólares, pero debido a los retrasos relacionados con la pandemia de coronavirus, terminó ascendiendo a 90 millones.