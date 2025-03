Quiénes son los diez jóvenes actores listos para ser las nuevas estrellas del cine y la TV

Cuando hacia el final de la ceremonia de entrega de los Oscar de este año se anunció que la ganadora del premio a Mejor actriz principal era Mickey Madison, la protagonista de Anora, y no, como esperaba la mayoría, Demi Moore por su papel en La sustancia, muchos se apuraron a señalar que la sorpresa representaba de alguna manera el mensaje que el film de Moore buscó comunicar. Se sabe: en Hollywood no hay peor pecado que envejecer y no hay tesoro más divino que la juventud. Claro que más allá de la gerontofobia que impregna a la industria, especialmente cuando se trata de las mujeres, lo cierto es que el cine y la TV necesitan de la novedad y el recambio para mantenerse en funcionamiento. Por eso, el triunfo de Madison también es un signo de optimismo y aliento para esos intérpretes jóvenes al borde de convertirse en estrellas, las caras y los talentos nuevos de una industria que siempre está en busca de lo que vendrá.

Sydney Chandler

Sydney Chandler será la protagonista de la serie Alien que se estrena este año DIA DIPASUPIL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Edad: 29 años. Sus primeros trabajos: hija del reconocido actor Kyle Chandler (Friday Night Lights), Sydney no tenía intenciones de seguir los pasos de su padre sin embargo, mientras asistía a la universidad de Austin participó de algunos cortometrajes estudiantiles que torcieron su camino hacia el lado del negocio familiar. Pronto, la joven actriz consiguió su primer papel protagónico en la serie Pistol. En la ficción de Danny Boyle que retrataba la era del nacimiento del punk en Londres, Chandler interpretaba a la legendaria cantante y compositora Chrissie Hynde. Aunque la serie no consiguió las mejores críticas, la joven intérprete demostró tener la suficiente presencia escénica como para ser convocada para su primera película: No te preocupes, cariño, de Olivia Wilde. Del papel secundario en ese film pasó a una participación en la serie Sugar (Apple TV+), protagonizada por Colin Farrell.

Lo que viene: Chandler será la protagonista de Alien, la serie . Aunque no se saben muchos detalles de la trama del programa de ciencia ficción creado por Noah Hawley, el guionista y productor de Fargo, sí se sabe que Chandler interpretará a Wendy, una meta-humana con el cuerpo de una adulta y la inteligencia de una niña que tiene al androide Kirsh (Timothy Olyphant) como su mentor y guía.

Rhenzy Feliz

Rhenzy Feliz, de Encanto a El pingüino DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Edad: 27 años. Sus primeros trabajos: cuando todavía cursaba el colegio secundario, Feliz obtuvo sus primeros trabajos como actor en series como Teen Wolf y Runaways, una historia alternativa sobre los supervillanos de Marvel que anticipó su participación en El pingüino . En la miniserie protagonizada por Colin Farrell como el despiadado mafioso de ciudad Gótica, el joven actor interpreta a Víctor, el protegido del malo del cuento y lo más parecido a un vínculo cariñoso que ambos pueden conseguir. Aunque muchos espectadores recién conocieron a Feliz a partir de la ficción de Max, lo cierto es que ya lo habían escuchado antes en Encanto. En la película animada de Disney, el actor de origen dominicano le había prestado su voz a Camilo, uno de los personajes centrales del film.

Lo que viene: ya terminó de rodar The Mastermind, de la celebrada directora del cine independiente Kelly Reinhardt, en la que comparte cartel con Josh O’Connor, Gaby Hoffman y Alana Haim.

Erin Kellyman

Erin Kellyman en la premiere de Blitz Gareth Cattermole - Getty Images Europe

Edad: 26 años. Sus primeros trabajos: la actriz nacida en Inglaterra debutó en la pantalla grande en la película Solo: una historia de Star Wars y aunque el film no consiguió el impacto esperado, sí le dio a la intérprete la seguridad necesaria para luego sentirse cómoda en las grabaciones de la serie Falcon y el soldado del invierno (Disney+) y hasta destacarse en el elenco encabezado por Anthony Mackie y Sebastian Stan. Luego apareció en la película de fantasía medieval La leyenda del caballero verde, un género al que volvió para la serie de Disney+ Willow . De regreso al cine, el año pasado formó parte del elenco de Blitz, el film sobre un grupo de londinenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Lo que viene: este año Kellyman será la protagonista de dos de las películas más esperadas de 2025. Por un lado aparecerá en Exterminio: la evolución, la tercera entrega de la saga zombi dirigida por Danny Boyle y en Eleonor the Great, la comedia dramática en la que Scarlett Johansson hará su debut como directora.

Mason Thames

Mason Thames es el protagonista de Cómo entrenar a tu dragón

Edad: 17 años. Sus primeros trabajos: llegó a la actuación por la vía del ballet. Thames, nacido en Dallas, Texas, estudió danza desde la primera infancia e integró una compañía de ballet entre 2013 y 2016 con la que interpretó El cascanueces. Poco tiempo después debutó como actor en la serie For All Mankind a la que siguió con un papel en el exitoso film de terror El teléfono negro, protagonizado por Ethan Hawke . Luego participó de los films juveniles Inexpertos (Netflix) y Monster Summer.

Lo que viene: más allá de haberse destacado en las películas que realizó hasta ahora el gran salto para la carrera de Thames ocurrirá este año cuando se estrene la versión con actores de Cómo entrenar a tu dragón. En el largometraje que llegará a los cines argentinos en junio el joven actor interpreta a Hiccup, el protagonista de la trama que gira alrededor de la amistad del vikingo adolescente con el dragón que se supone que debe exterminar.

Isabel May

Isabel May, de estrella infantil a dama del neo western Jerod Harris

Edad: 24 años. Sus primeros trabajos: durante muchos años la carrera de May estuvo, como la de muchos jóvenes intérpretes, organizada alrededor de comedias juveniles como Alexa y Katie (Netflix) y Young Sheldon . En 2021 dio el salto hacia relatos dirigidos al público adulto con un papel en 1883 , uno de los desprendimientos de la saga vaquera Yellowstone creada por Taylor Sheridan y su personaje continuó en otro spin-off, 1923, encabezado por Harrison Ford y Helen Mirren.

Lo que viene: el éxito de los westerns de Sheridan le abrió el camino hacia el cine. En el drama Falling será el objeto de deseo de los amigos Jack (KJ Apa) y Johnny (Archie Renaux, Alien: Romulus), y ya se anunció que formará parte del elenco de Scream 7 y aunque no se sabe nada de la trama de la nueva entrega de la historia de terror deconstruida sí se dio a conocer que May interpretará a “la hija de Sidney”. Es decir, un papel central teniendo en cuenta de que la nueva película girará en torno a la reaparición de Sidney (Neve Campbell), la protagonista original de la exitosa serie cinematográfica.

Anthony Boyle

Anthony Boyle triunfó en el teatro y ahora se destaca en la miniserie No digas nada MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Edad: 30 años. Primeros trabajos: como buena parte de sus colegas, el actor irlandés empezó su carrera en el teatro aunque a diferencia de la mayoría su éxito en las tablas fue inmediatamente global. Es que Boyle formó parte del elenco de Harry Potter and the cursed child, la obra ambientada en el universo del mago de J.K. Rowling por la que ganó el premio Olivier al Mejor actor secundario y fue nominado a los Tony cuando la puesta pasó a Broadway. Más allá del teatro, el actor también pasó por la TV con apariciones en Game of Thrones, Derry Girls y The Plot Against America (Max) , la miniserie basada en la novela de Philip Roth. Claro que el gran salto para su carrera lo dio el año pasado con su actuación en Los amos del aire (Apple TV+) y en la excelente No digas nada, la miniserie de Disney+ sobre el conflicto que sacudió a Irlanda en los años 70.

Lo que viene: está en plena grabación de una de las grandes apuestas de Netflix para este año, House of Guinness , de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, en la que Boyle interpreta a Arthur, uno de los herederos de la cervecería Guinness.

Maisy Stella

Maisy Stella con la estatuilla a Mejor actriz joven que le otorgó la Asociación de críticos Jordan Strauss - Invision

Edad: 21 años. Sus primeros trabajos: como fiel representante de su generación la joven canadiense comenzó su carrera en YouTube. Cuando tenía 9 años, su hermana mayor decidió compartir con el mundo a través de la red social los videos de Stella interpretando su versión de la canción “Call Your Girlfriend”, de Robyn. El experimento la convirtió en un suceso instantáneo y en precoz interprete de la música country. Además, su evidente comodidad frente a la cámara, también le consiguió su primer papel en la TV interpretando a la hija menor del personaje central de la serie Nashville mientras que Lennon, su hermana mayor en la vida real repetía el rol en la ficción. Por un tiempo la niña se concentró en su carrera musical hasta que el año pasado regresó a la pantalla en la fantástica comedia Mi yo del futuro . En el film disponible en Prime Video, Stella encarna a Elliott, una adolescente a punto de emprender su primera aventura hacia la adultez como estudiante universitaria que atraviesa los cambios en su vida durante un verano inolvidable. Por ese papel la intérprete fue reconocida como Mejor actriz joven en los premios de los críticos de este año.

Lo que viene: aparecerá en Flowervale Street, un thriller de ciencia ficción encabezado por Anne Hathaway y Ewan McGregor y será la protagonista de Poetic License, el debut en la dirección de Maude Apatow (Euphoria).

David Jonsson

Jonson en una escena de Alien Romulos 20th Century Studios - Disney

Edad: 32 años. Sus primeros trabajos: el graduado del conservatorio de arte dramático británico se dedicó al teatro hasta que hizo su debut en la TV en la aplaudida serie Endeavour a la que siguió con participaciones en otras ficciones de la pantalla chica británica hasta que el año pasado interpretó a uno de los personajes centrales en el film Alien: Romulus . El éxito de la película dirigida por Fede Álvarez puso a Jonsson en la mira de Hollywood. La revista especializada Variety lo destacó como uno de los actores con más futuro de la industria lo que quedó confirmado hace pocas semanas cuando fue elegido como la estrella del futuro en los premios Bafta.

Lo que viene: la agenda del británico para el futuro inmediato está repleta. Ya terminó de rodar el film La larga marcha, una adaptación de una novela de Stephen King y por estos días empezó a trabajar en la película, aún sin título, que marca el debut como director del músico Frank Ocean y se está preparando para interpretar a Sammy Davis Jr. en Scandalous!, el largometraje que relatará el romance entre el cantante y la actriz Kim Novak que dirigirá el actor Colman Domingo. Además, protagonizó el film británico Wasteland que se estrenará este año y encabezará otro en su país natal sobre la historia real de la rivalidad entre los boxeadores Chris Eubank y Nigel Benn.

Lalisa Manoban

Lalisa Mandobal en la ceremonia de entrega de los premios Oscar este año KEVIN WINTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Edad: 28 años. Sus primeros trabajos: Aunque la tercera temporada de White Lotus , la serie de antología de Max, sea su debut actoral lo cierto es que Manoban lleva años en el centro del escenario global. La artista tailandesa forma parte de BlackPink, el ultraexitoso grupo de K-pop que desde 2016 integra como Lisa, su nombre artístico, junto a sus compañeras Jennie Kim (la mejor parte de la desastrosa miniserie The Idol), Kim Ji soo (Newtopia, Prime Video) y Roseanne “Rosé” Park. A pesar de su experiencia y suceso en la música para muchos su aparición como Mook en la serie que esta vez fue grabada en su país natal fue una sorpresa y ayudó a darle cierta autenticidad a los nuevos episodios. Y su participación en los premios Oscar confirmó que Hollywood ya la tiene en la mira. En la ceremonia de la Academia de artes y ciencias cinematográficas Manoban apareció en el segmento musical dedicado a James Bond junto a Doja Cat y Raye, con las que también grabó uno de los temas de su nuevo disco en solitario, Alter Ego.

LISA interpreta "Vive y deja morir" (Tributo a James Bond)

Lo que viene: en lo inmediato la faceta actoral de Lisa quedará en pausa porque BlackPink acaba de anunciar una gira mundial que comenzará el 5 de julio en Seúl.

Toby Wallace

Toby Wallace forma parte de la esperada nueva temporada de Euphoria MAYA DEHLIN SPACH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Edad: 29 años. Sus primeros trabajos: nació en Gran Bretaña, pero a los ocho años se mudó con su familia a Australia, donde comenzó su carrera como actor en proyectos locales en los que se destacó desde temprano. A los 13 años debutó en cine en el film Lucky Country por el que fue nominado al premio de la Academia de cine australiana como Mejor actor joven. Ese reconocimiento le dio impulso a su carrera como intérprete infantil con apariciones en TV y en la pantalla grande. Pero su gran oportunidad llegó con la serie The Society , el misterio para adolescentes de Netflix que apuntaba a ser un fenómeno, pero resultó un intento fallido de una sola temporada. Sin embargo, para Wallace significó una vidriera que lo expuso al interés de Hollywood, especialmente tras su aparición en el film independiente Babyteeth, gracias al que ganó el galardón al Mejor actor joven en el festival de cine de Venecia. A ese reconocimiento lo siguieron sus trabajos en Pistol, la miniserie sobre la escena de punk británica creada por Danny Boyle y en la películas El club de los vándalos (Flow), Finestkind (Paramount+) y Edén, de Ron Howard que se estrenará este año.

Lo que viene: para confirmar su lugar como futura estrella, Wallace se acaba de incorporar a la nueva temporada de Euphoria, cuyas grabaciones ya están en marcha. Además, el actor tendrá un papel en la película Fear is the Rider , del director británico John Michael McDonagh.

Natalia Trzenko Por