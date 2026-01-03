El director Ryan Coogler reveló la idea original para Pantera Negra 2, antes de la muerte de Chadwick Boseman

Cuando en agosto del 2020 se confirmó la muerte de Chadwick Boseman, la desazón fue total. El actor de 43 años, que había alcanzado un importante éxito interpretando a Pantera Negra en los films de Marvel, falleció debido a una enfermedad, dejando a sus espaldas una obra breve pero contundente. Los proyectos inconclusos que dejó Boseman fueron numerosos, pero ninguno de ellos despertó tanto interés como Pantera Negra 2, secuela del film lanzado en 2018. El director Ryan Coogler, responsable de esas películas, eventualmente lanzó Pantera Negra 2 en el 2022, y prescindió del personaje de Boseman. Sin embargo, en una entrevista Coogler finalmente reveló cuáles eran sus planes originales para esa segunda parte, que lamentablemente nunca llegó a realizarse.

El cineasta Ryan Coogler Fernando Llano - AP

En una nota con el podcast Happy Sad Confused, Coogler contó cuál era la premisa que tenía pensada para Pantera Negra 2, y que debió desechar debido a la muerte de Boseman. “Lo más importante del guion tenía que ver con algo llamado El ritual de los 8, en el que el príncipe cuando alcanzaba los ocho años de edad, tenía que internarse durante ocho días en la jungla junto a su padre”, reveló el realizador, y agregó: “La regla acerca de esos ocho días, era que el príncipe podía preguntarle cualquier cosa a su padre, y él debía contestarle con la verdad”.

Más adelante, Coogler continuó: “Durante el transcurso de esos ocho días, Namor lanzaba su ataque. Pero era una versión diferente de Namor en ese guion, y él tenía que lidiar con alguien que era realmente peligroso, pero debido a este ritual, su hijo tenía que mantenerse todo el tiempo con él, porque sino iban a romper una tradición que jamás nadie había quebrado”.

Chadwick Boseman, estrella de Pantera Negra AFP

Pantera Negra 2 se estrenó con un libreto totalmente distinto, en el que si bien aparece Namor, lo hace para luchar contra la familia real de Pantera Negra, y especialmente contra la hermana del fallecido rey, quien se revela como la gran defensora de Wakanda. Y si bien Coogler se mostró siempre muy orgulloso de esa película, no puede evitar lamentarse por lo que hubiera podido filmar si Boseman no hubiera muerto. “Era algo increíble, y Chadwick hubiera estado increíble, pero la vida tenía otros planes”. Luego el director contó que llegó a darle una versión del guion al actor, pero que él “estaba demasiado enfermo como para leerlo”. Actualmente, una tercera película de Pantera Negra está en carpeta en Marvel Studios.

Pantera Negra, la revolución en viñetas

Así fue la primera aparición de Pantera negra, en 1966 Archivo

El héroe de Marvel Comics apareció por primera vez en 1966, en las páginas de Los cuatro fantásticos. No era el primer personaje afroamericano en un cómic de superhéroes, pero sí el primero en escapar de los estereotipos de la época. T´Challa era el rey de Wakanda, un próspero reino que combinaba antiguas creencias con tecnología de avanzada. El guionista Stan Lee y el dibujante Jack Kirby hicieron de ese guerrero un motivo de orgullo para los lectores afroamericanos, que se encontraban ante un líder que era de los más poderosos e inteligentes del cosmos Marvel. A partir de ese momento, Pantera Negra comenzaba un camino de gran impacto cultural que se siente aún hoy.

Pantera negra luchando contra el Ku Klux Klan, en una de las etapas de mayor contenido político y social dentro de la serie.

La riqueza de T´Challa, alter ego del héroe, residía en que sus historias podían ser aventuras tradicionales, como también contener un fuerte discurso político, como las que realizó el guionista Don McGregor en los setenta. Durante esa etapa, la saga hacía hincapié en cuestiones étnicas y hasta lo enfrentaba contra el Ku Klux Klan.

El autor y activista afroamericano Ta-Nehisi Coates fue uno de los recientes autores de las historietas de Pantera Negra y expresó sobre el nacimiento de ese personaje: “No era revolucionario para la historieta, sino que era revolucionario para la cultura pop”. Por ese motivo, cuando Marvel Studios quiso incorporar a su universo cinematográfico al mítico héroe, procuró guardar fidelidad a su esencia, para una nueva generación de cinéfilos que quizá por primera vez, iban a descubrir el valor de Pantera Negra.