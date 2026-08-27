Coyote vs. Acme recupera un mundo animado casi perfecto y confirma su vigencia

Coyote vs. Acme (Estados Unidos/2023-2026). Dirección: Dave Green. Guion: Sammy Burch, James Gunn y Jeremy Slater. Fotografía: Brandon Trost. Música: Steven Prince. Edición: Carsten Kurpanek. Elenco: Will Forte, John Cena, Lana Condor, Tone Bell, Luis Guzmán. Distribuidora: BF Paris. Duración: 104 minutos. Calificación: apta para todo público. Nuestra opinión: muy buena.

Una mezquina maniobra financiera perpetrada en 2023 casi nos deja sin una de las mejores comedias surgidas del cine de Hollywood en los últimos tiempos. Ese año, la cúpula de los estudios Warner envió a un depósito Coyote vs. Acme, película ya terminada (costó casi 70 millones de dólares) porque si la descartaba en vez de estrenarla el estudio se aseguraba una importante reducción en el pago anual de impuestos. No importó que la idea haya surgido de James Gunn, el poderoso artífice de los proyectos de DC Comics en Warner.

Lejos de resignarse, varios integrantes del equipo técnico y artístico de la película (incluyendo a sus protagonistas) hicieron campañas activas y ruidosas en redes y otros espacios hasta lograr que Warner aceptara ofrecerla a otro distribuidor. Ese momento finalmente se logró, sobre todo para la felicidad de quienes descubrieron de chicos las aventuras animadas del Correcaminos y el Coyote, y desde allí todo el extraordinario mundo creativo que conocimos como “los dibujos de la Warner”, con Bugs Bunny y el pato Lucas (Daffy, en el original, a la cabeza).

Coyote vs. Acme está dirigida sobre todo a las generaciones enteras que crecieron junto a estos personajes y hasta hoy los siguen celebrando como ejemplos antológicos de comedia física, integrados a la historia más grande del género. El homenaje de la película a los artífices de esa magistral serie de cortos es total, empezando por el nombre del bufete (Avery, Jones & Maltese) del que surgirá el abogado defensor del pobre Coyote, decidido por fin a demandar a la fábrica Acme por las fallas en los productos que usa para atrapar al esquivo Correcaminos.

Coyote vs. Acme: una película que estuvo a punto de perderse para siempre pero, afortunadamente, llega este jueves a los cines

Le debemos sobre todo a Chuck Jones (creador y responsable de casi todas las aventuras animadas del Coyote y el Correcaminos) esa felicidad, pero también a Tex Avery, Michael Maltese y el resto de sus artífices (Robert McKimson, Isadore Freleng) en diferentes épocas de la historia de Merrie Melodies-Looney Tunes.

La película va transformando al abogado Kevin Avery (Will Forte), acostumbrado a arreglos y negociaciones, en un decidido litigante. Enfrente tiene a una poderosa corporación y a un rival poderoso en los estrados judiciales, Buddy Crane (John Cena). Dos perfectas caracterizaciones que replican la eterna batalla en el desierto entre el hambriento Coyote y su ultraveloz presa.

La película transcurre en un mundo en el que los personajes animados conviven con humanos de carne y hueso

Estamos en un mundo en el que los personajes animados conviven con humanos de carne y hueso. Y donde es posible que Peter Lorre (un casi olvidado héroe del mejor cine de terror clásico) tenga un inesperado (y longevo) romance con una venerable protagonista de los “dibujos de la Warner”. Desde allí se rescata (y se actualiza) de manera impecable la impronta original de todas estas brillantes aventuras animadas.

Y no solo eso. Hay un montón de chistes más compartidos por humanos y seres animados, brillantes en su concepción y ejecución desde la más perfecta estirpe de la comedia física (slapstick), con la que siempre se identificaron Jones y sus compañeros en medio de una hábil intriga policial y las dinámicas (y muy graciosas) peripecias del juicio.

El Coyote, entre Lana Condor y Will Forte Prensa

Todo está en su lugar, desde el lunático pato Daffy hasta el arrogante y presumido Gallo Claudio (Foghorn Leghorn), convertido en altísimo ejecutivo de Acme, definida de entrada como la gran villana del relato con un chiste antológico directamente asociado a la maniobra de la cúpula de Warner que pudo haber terminado para siempre con la película. También se reivindica a los personajes menos conocidos de la troupe animada de Looney Tunes. La película está dedicada en los créditos finales “a todos los que publicaron, compartieron, levantaron carteles y alzaron la voz cuando fue necesario. Esta película llegó a la pantalla grande gracias a ustedes”. Así debe verse Coyote vs. Acme.