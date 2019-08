Cuáles son las diez nuevas películas de Netflix que aspiran a llegar al Oscar

El irlandés, la esperada película de Martin Scorsese con Al Pacina y Robert De Niro, se estrenará en la plataforma el 27 de noviembre Crédito: netflix

Con el anuncio oficial de las fechas de estreno de los diez lanzamientos más fuertes de Netflix para los próximos dos meses se puso virtualmente en marcha el calendario de la temporada alta orientada a los premios más importantes de Hollywood que tiene como fecha culminante la próxima entrega del Oscar.

El plan de lanzamientos comienza con The Laundromat, de Steven Soderbergh (sobre el caso de los Panama Papers), que estará a partir del 18 de octubre disponible en streaming para los abonados a Netflix, incluida la Argentina. Sigue con El irlandés, de Martin Scorsese (27 de noviembre) y culminará con Los dos papas, de Fernando Meirelles (centrado en la relación entre Benedicto XVI y Francisco, el argentino Jorge Mario Bergoglio, su sucesor al frente de la Iglesia Católica, el 20 de diciembre.

A estos títulos se suman otros siete largometrajes: Dolemite is My Name (25 de octubre en streaming), The King (1° de noviembre), Earthquake Bird (15 de noviembre), Marriage Story (6 de diciembre), Klaus (15 de noviembre), I Lost My Body (29 de noviembre) y Atlantics (29 de noviembre).

En todos los casos, Netflix también anunció las fechas de estreno previo en cines (con un lanzamiento limitado) de todos estos títulos. De esta manera, el gigante del streaming quiere posicionar sus títulos más fuertes en la temporada de premios cumpliendo con los requisitos de la Academia de Hollywood y multiplicar la experiencia de la temporada pasada, cuando Roma, de Alfonso Cuarón, se convirtió en uno de los aspirantes más fuertes a llevarse el premio mayor de la Academia de Hollywood, además de llevarse otras estatuillas. Lo mismo ocurrió, en menor medida, con La balada de Buster Scruggs, de los hermanos Coen.

Estas son las fechas de estreno previstas por Netflix para lanzar en los cines de los EE. UU. sus próximos largometrajes: The Laundromat, 7 de septiembre; Dolemite is My Name, 4, de octubre; The King, 11 de octubre; The Irishman, 1° de noviembre; Earthquake Bird, 1° de noviembre; Marriage Story, 6 de noviembre; Klaus, 8 de noviembre; I Lost My Body, 15 de noviembre; Atlantics; 15 de noviembre; Los dos papas, 27 de noviembre.

Klaus, el film con temática navideña de Sergio Pablos Crédito: netflix

El anuncio no incluye detalles respecto del estreno en salas cinematográficas de estos títulos en el resto del mundo, así como de su alcance. La experiencia de Roma dejó varios signos de interrogación al respecto, sobre todo qué harán las grandes cadenas de exhibición en Estados Unidos con un margen tan estrecho de permanencia en los cines como el que impone Netflix, muy distinto al de las estrategias tradicionales. Hasta que el gigante del streaming instaló un cambio en las reglas de juego nadie discutía la vigencia de una ventana de 90 días entre el lanzamiento en cines y la continuidad del recorrido de un título en plataformas de streaming o dispositivos on demand. Las cadenas de exhibición defienden ese mecanismo y se oponen a un lanzamiento en cines a plazo fijo, tan restrictivo en su duración como el que ahora fija Netflix. Son cuatro semanas en el caso de El irlandés, la película potencialmente más fuerte de todo el plan de lanzamientos con vistas a su participación en la próxima temporada de premios de Hollywood, y que tendrá su lanzamiento mundial en el próximo Festival de Nueva York, a fines de septiembre.

Los interrogantes van mucho más allá de lo que pueda ocurrir en el mercado estadounidense, porque todos estos lanzamientos tienen alcance global para los abonados de Netflix, pero no son pocos los que querrían ver algunas de estas películas en los cines fuera de Estados Unidos. En el caso argentino, dos de ellas despiertan a priori gran interés. The Laundromat participa de la competencia oficial del Festival de Venecia, que se inicia mañana, y Los dos papas tendrá su estreno mundial a principios de septiembre en el Festival de Toronto.

Los dos papas, con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce Crédito: netflix

Son dos películas que con toda seguridad el público argentino querrá ver en los cines, la primera por el interés que despertaron entre nosotros las revelaciones sobre los Panama Papers, cuya difusión se produjo a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y fueron publicadas por primera vez en la Argentina por LA NACION. Y la segunda, porque es el relato de la transición inédita protagonizada por dos pontífices, uno de ellos argentino, en una producción que en gran parte fue rodada en nuestro país. Juan Minujín interpreta a un joven Jorge Mario Bergoglio en un elenco que encabezan Anthony Hopkins (Benedicto XVI) y Jonathan Pryce (Francisco). Las mismas expectativas despierta El irlandés, por la importancia de su producción, de su director (Martin Scorsese) y de su gran reparto encabezado por Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel y Joe Pesci. Y a esa lista también se suman otras dos películas de gran potencial para la temporada de premios, Historia de un matrimonio y The King.

¿Llegarán estos títulos a los cines locales? ¿Habrá exhibidores dispuestos a sostenerlo con la exigencia de levantar a la fuerza esas películas de tanto potencial de la cartelera cuando se estrenen en streaming pocas semanas después? La experiencia de Roma no es la mejor al respecto. En Buenos Aires, la premiada obra de Cuarón se terminó estrenando en un número muy escaso de salas, ajenas al circuito comercial, y en condiciones por lo general poco adecuadas para apreciar en su plenitud las cualidades visuales y sonoras del film.

Esta es la lista completa, con sus respectivos directores y actores protagónicos:

The Laundromat , de Steven Soderbergh, con Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Sharon Stone, James Cromwell, Alex Pettyfer y Matthias Schoenaerts.

de Steven Soderbergh, con Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Sharon Stone, James Cromwell, Alex Pettyfer y Matthias Schoenaerts. Dolemite is My Name , de Craig Brewer, con Eddie Murphy, Wesley Snipes, Chris Rock, Mike Epps y Snoop Dogg.

de Craig Brewer, con Eddie Murphy, Wesley Snipes, Chris Rock, Mike Epps y Snoop Dogg. The King , de David Michod, con Timothee Chalamet, Robert Pattinson, Joel Edgerton y Ben Mendelsohn.

de David Michod, con Timothee Chalamet, Robert Pattinson, Joel Edgerton y Ben Mendelsohn. El irlandés , de Martin Scorsese, con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel.

de Martin Scorsese, con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel. Earthquake Bird , de Wash Westmoreland, con Alicia Vikander, Riley Keough y Jack Huston.

de Wash Westmoreland, con Alicia Vikander, Riley Keough y Jack Huston. Historia de un matrimonio , de Noah Baumbach, con Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda y Ray Liotta.

, de Noah Baumbach, con Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda y Ray Liotta. Klaus , de Sergio Pablos, con las voces de J. K. Simmons, Rashida Jones y Joan Cusack.

, de Sergio Pablos, con las voces de J. K. Simmons, Rashida Jones y Joan Cusack. I Lost My Body , de Jérémy Clapin, con las voces de Hakim Faris y Victoire Du Bois.

de Jérémy Clapin, con las voces de Hakim Faris y Victoire Du Bois. Atlantics , de Mati Diop, con Abdou Balde y Aminata Kane.

, de Mati Diop, con Abdou Balde y Aminata Kane. Los dos papas, de Fernando Meirelles, con Anthony Hopkins, Jonathan Pryce y Juan Minujín.